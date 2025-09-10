BlackLine lanza Verity, una IA fiable diseñada específicamente para la oficina del director financiero

(Información remitida por la empresa firmante)

Verity ofrece un conjunto de capacidades de IA fiables, desde experiencias de agencia hasta conocimientos inteligentes, para crear una nueva plantilla digital para la oficina del director financiero.

LOS ÁNGELES, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) ha anunciado hoy el lanzamiento de Verity, un completo conjunto de funciones de inteligencia artificial que proporciona a los equipos financieros y contables una nueva plantilla digital de inteligencia artificial integrada y auditable. Basado en la sólida plataforma Studio360 de BlackLine y su capa de datos unificada, Verity garantiza la integridad de los procesos, acelera la resolución y proporciona información inteligente para la oficina del director financiero.

"Muchos se preguntan cómo afectará la IA generativa al software empresarial. Nuestra respuesta es clara: su potencial solo se libera cuando se construye sobre una base inquebrantable de integridad y confianza en los datos", afirmó Owen Ryan, consejero delegado conjunto y presidente del consejo de administración de BlackLine. "Lo que realmente diferencia a BlackLine es nuestro compromiso inquebrantable con ese principio, que nos sitúa en una posición única para liderar la revolución de la IA en el ámbito financiero. Con Verity, ofrecemos a los profesionales de las finanzas una IA en la que pueden confiar: potente, transparente, auditable y diseñada específicamente para las exigencias de la oficina del director financiero".

La Fundación para una IA fiable

Verity, del latín "verdad", se diferencia por tres pilares fundamentales:

La nueva fuerza laboral digital para las finanzas

Verity representa el conjunto completo de capacidades de inteligencia artificial de BlackLine, integrado en la plataforma Studio360 y en las soluciones de registro a informe y de factura a cobro. Diseñado para ofrecer una IA práctica, fiable y auditable, Verity automatiza procesos complejos, descubre información analítica profunda y empodera a los profesionales de las finanzas y la contabilidad al liberarlos del trabajo repetitivo.

En el centro de esta nueva plantilla digital se encuentra Vera, la jefa del equipo de IA, que dirige y coordina un equipo de agentes especializados. Vera actúa como punto único de contacto para los profesionales de las finanzas y la contabilidad, lo que les permite organizar flujos de trabajo complejos, asignar tareas y revisar el trabajo de todo su equipo de agentes. Más que una simple interfaz, Vera es la supervisora de su plantilla digital, lo que hace que la colaboración entre los seres humanos y la IA sea fluida, estratégica y totalmente auditable.

Verity ofrece inteligencia a través de un conjunto completo de capacidades, creando una nueva fuerza de trabajo digital para la oficina del director financiero:

Experiencias de agentes: despliega una plantilla agencial para gestionar flujos de trabajo complejos e integrales, actuando como una extensión del equipo financiero. Estos trabajadores digitales son dirigidos y gestionados a través de Vera, y los usuarios mantienen una supervisión y un control totales.

despliega una plantilla agencial para gestionar flujos de trabajo complejos e integrales, actuando como una extensión del equipo financiero. Estos trabajadores digitales son dirigidos y gestionados a través de Vera, y los usuarios mantienen una supervisión y un control totales. Información inteligente y análisis proactivo: transforma los datos financieros sin procesar en orientación prospectiva, desde previsiones predictivas hasta la detección proactiva de riesgos.

transforma los datos financieros sin procesar en orientación prospectiva, desde previsiones predictivas hasta la detección proactiva de riesgos. Automatización de procesos de última generación: mejora las soluciones principales de BlackLine con una nueva capa de inteligencia para abordar procesos complejos y de gran volumen con mayor rapidez y precisión, como la coincidencia basada en inteligencia artificial y la captura inteligente de datos.

mejora las soluciones principales de BlackLine con una nueva capa de inteligencia para abordar procesos complejos y de gran volumen con mayor rapidez y precisión, como la coincidencia basada en inteligencia artificial y la captura inteligente de datos. Generación y resumen automatizados de contenidos: agiliza el trabajo manual mediante la redacción de narrativas y la síntesis de grandes volúmenes de datos y documentos financieros en resultados claros y prácticos.

"La diferenciación de BlackLine radica en proporcionar la capa esencial de aplicación y control que hace que la potente IA sea auditable, fiable e indispensable para la empresa", afirmó Jeremy Ung, director de tecnología de BlackLine. "Nuestra visión es ofrecer operaciones financieras preparadas para el futuro a través de una IA agencial que va más allá de la automatización, lo que permite a los clientes anticiparse, decidir y actuar con mayor rapidez. Con socios de confianza como Google Cloud, estamos combinando los modelos Gemini líderes de Google con nuestra experiencia inigualable en gobernanza y procesos".

"Estamos encantados de asociarnos con BlackLine para acelerar la innovación con la IA generativa de Google Cloud", afirmó Rodrigo Rocha, director general de Asociaciones Globales ISV de Google Cloud. "Al incorporar las capacidades de IA de Google a la plataforma de BlackLine, los clientes comunes podrán cerrar sus libros más rápidamente y con mayor confianza, y descubrir información estratégica en sus datos financieros".

Liderando el futuro de la IA de confianza

BlackLine está creando un nuevo mundo laboral en el que los seres humanos y la inteligencia artificial operan como un único equipo unificado. El compromiso inquebrantable de BlackLine con la integridad de los datos proporciona una base fiable para esta nueva fuerza de trabajo digital, garantizando que se coordine y audite con el mismo rigor que cualquier miembro del equipo. Esto permite a los profesionales de las finanzas y la contabilidad dirigir sus operaciones financieras con una visión estratégica, construyendo un futuro de precisión y control sin precedentes.

Para obtener más información sobre las capacidades de IA de BlackLine y cómo respaldan las operaciones financieras preparadas para el futuro, visite https://www.blackline.com/why-blackline/blackline-ai/.

Acerca de BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), la plataforma preparada para el futuro para la oficina del director financiero, impulsa la transformación financiera digital al dotar a las organizaciones de operaciones financieras precisas, eficientes e inteligentes.

La completa plataforma Studio360 de BlackLine aborda procesos críticos, como el registro de informes y la facturación, lo que permite obtener datos unificados y precisos, procesos optimizados y simplificados e información en tiempo real a través de la visibilidad, la automatización y la inteligencia artificial. El enfoque colaborativo y probado de BlackLine garantiza una transformación continua, con un impacto inmediato y un valor sostenido. Con un historial probado de innovación, una inversión en I+D líder en el sector y prácticas de seguridad de primer nivel, más de 4.400 clientes de múltiples sectores se han asociado con BlackLine para llevar a sus organizaciones hacia el futuro.

Para obtener más información, visite blackline.com.

