- Energía limpia para todos: BLUETTI y ONU-Hábitat fortalecen su alianza para ampliar el acceso a la energía limpia en África

NAIROBI, Kenia, 22 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- BLUETTI , líder mundial en energía limpia, ha fortalecido su alianza con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) para acelerar el acceso a energía limpia sostenible en toda África. Basándose en la iniciativa 'Lighting An African Family' (LAAF) en Kenia, que ya se encuentra en su cuarto año, el programa continúa beneficiando a 500 familias y más de 2.000 residentes en comunidades urbanas y periurbanas desatendidas, la mayoría de hogares liderados por mujeres.

Como parte de la alianza, BLUETTI asistió a la Conferencia de Devolución 2025 (del 12 al 15 de agosto), el principal foro de políticas de Kenia, para mostrar cómo las soluciones de energía limpia y asequible impulsan la vivienda, la resiliencia urbana y las soluciones urbanas inteligentes. La conferencia reforzó el compromiso compartido de los partidos, las instituciones y el Gobierno de Kenia de que la energía limpia es fundamental para promover un futuro sostenible para todos.

Aprovechando este impulso, la alianza involucró a las comunidades de dos zonas urbanas: Muhoroni, una zona periurbana de rápido crecimiento en el condado de Kisumu, y EX-Grogon y Mathare, asentamientos informales en el centro de Nairobi. Mediante formación y transferencia de tecnología, BLUETTI donó 500 kits de iluminación y almacenamiento solar E60, beneficiando a más de 2.000 residentes. Se espera que la iniciativa reduzca las emisiones de carbono en 337,5 toneladas en un plazo de cinco años, a la vez que mejora la resiliencia urbana y la concienciación ambiental en las comunidades.

"La asociación con BLUETTI lleva energía renovable a familias vulnerables en África subsahariana, especialmente a hogares liderados por mujeres, lo que demuestra un modelo de asociación entre las Naciones Unidas y el sector privado", afirmó Oumar Sylla, director de la Oficina Regional para África de ONU-Hábitat, durante una reunión con representantes de BLUETTI en las oficinas de las Naciones Unidas en Nairobi.

"Nos enorgullece fortalecer nuestro esfuerzo conjunto con ONU-Hábitat, asumiendo la misión y la responsabilidad de promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible", declaró James Ray, portavoz de BLUETTI.

Tras el lanzamiento en Kenia, BLUETTI y ONU-Hábitat planean expandir programas relacionados a otros países africanos, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la equidad energética.

Acerca de BLUETTI

Como pionero tecnológico en energía limpia, BLUETTI ofrece soluciones confiables que abarcan desde sistemas de baterías de respaldo para el hogar hasta centrales eléctricas portátiles para actividades al aire libre. Con la confianza de más de 3.500 millones de usuarios en más de 110 países y regiones, BLUETTI mantiene su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo y la innovación responsable.

Acerca de ONU-Hábitat

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) es el punto central de las Naciones Unidas en materia de urbanización, que promueve ciudades y comunidades social y ambientalmente sostenibles y trabaja a nivel mundial con asociados para fomentar un desarrollo inclusivo y resiliente, reduciendo al mismo tiempo la desigualdad, la discriminación y la pobreza.

