BMG y SESAC Digital Licensing amplían la asociación en el Sudeste Asiático y Australia/Nueva Zelanda

BERLÍN, HONG KONG y SYDNEY, 23 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- SESAC Digital Licensing y BMG han ampliado su asociación con nuevos acuerdos de licencia digital para el repertorio angloamericano de BMG en el Sudeste Asiático y Australia/Nueva Zelanda. La expansión sigue a un acuerdo para el mercado indio, de rápido crecimiento, a principios de 2019.

En nombre de BMG, SESAC Digital Licensing negociará los acuerdos de licencia con los proveedores de servicios online internacionales y con los principales proveedores de servicios online locales en los respectivos mercados. La colaboración garantizará un proceso de concesión de licencias eficiente y preciso para los servicios online, lo que permitirá a BMG recaudar y entregar los ingresos de forma aún más eficaz y transparente para sus clientes editoriales.

Dijo Alexander Wolf, Presidente de Internacional, SESAC y The Harry Fox Agency: "Estamos muy contentos de dar los siguientes pasos con BMG mientras continuamos nuestro crecimiento tanto en el Sudeste Asiático como en la región ANZ. La colaboración no sólo proporcionará eficiencias dentro de los territorios, sino que también ofrecerá valor a los clientes de BMG con pagos de derechos más rápidos a través de Mint."

Mint Digital Services (Mint) es una alianza entre la organización estadounidense de derechos musicales SESAC y la sociedad suiza de derechos de autor SUISA. Mint administra los acuerdos de licencia para los servicios online recurriendo a una base de datos que incluye aproximadamente 20 millones de obras musicales documentadas.

El director de operaciones de BMG, Ben Katovsky, dijo: "Con SESAC y Mint hemos encontrado un socio ideal para la concesión de licencias digitales y la administración de derechos en estas regiones de rápido crecimiento. Buscamos continuamente las mejores oportunidades digitales para nuestros clientes y estamos entusiasmados de poder ofrecerles un servicio aún mejor a través de esta nueva asociación."

Entre los compositores cuyas obras estarán ahora representadas por Mint se encuentran Sir Ringo Starr, Bruno Mars, Bebe Rexha, Mick Jagger y Keith Richards, Camille Purcell, Yusuf / Cat Stevens, Jess Glynne, George Ezra, Aphex Twin, Bring Me The Horizon, Lenny Kravitz, Gossip y The National.

Además del repertorio angloamericano de BMG, el acuerdo en Australia también incluye el poder de las estrellas locales con clientes editoriales de BMG de éxito mundial, como Crowded House, Wolfmother, Alison Wonderland, JET, Peking Duk, What So Not, Ladyhawke, Cut Copy, Tyron Hapi (coguionista y productor de 'Astronaut In The Ocean' de Masked Wolf), y muchos otros artistas multiplatino de la lista de editoriales de más rápido crecimiento en la región.

Acerca de SESAC Digital Licensing

SESAC Digital Licensing es una filial de SESAC Holdings autorizada a conceder licencias de derechos mecánicos representados por editores y The Harry Fox Agency, así como de derechos de ejecución, incluidos los representados por SESAC Performing Rights, sobre una base multiterritorial para su uso online en Europa, Asia, África, América Central y del Sur.

Acerca de Mint Digital Services

Mint Digital Services es la alianza entre la única organización estadounidense de derechos musicales (MRO), SESAC, y la organización suiza de gestión colectiva, SUISA. Mint es uno de los principales administradores de licencias de uso de composiciones musicales en servicios de música online en nombre de editores, Organizaciones de Gestión Colectiva (CMO) o Entidades de Gestión Independientes (IMEs).

Acerca de BMG

BMG – fundada en 2008 – es la cuarta compañía musical más grande del mundo, el primer nuevo actor global en el negocio de la música de la era del streaming, y un sello discográfico y una editorial musical todo en uno. Nombrada en 2020 como una de las empresas más innovadoras del mundo por Fast Company, el planteamiento de BMG es único: un enfoque implacable en la equidad y la transparencia y el servicio a sus clientes artistas y compositores. Las 20 oficinas de BMG en 12 mercados musicales principales representan ahora más de tres millones de canciones y grabaciones, incluyendo muchos de los catálogos más reconocidos y exitosos de la historia de la música popular. El nuevo enfoque de BMG incluye la producción musical, las películas, los libros, la gestión de artistas, los artículos promocionales, los derechos conexos y el directo, así como la edición musical y las grabaciones fuera de la misma plataforma de servicios. BMG es propiedad de la empresa internacional de medios de comunicación, servicios y educación Bertelsmann, cuyos otros negocios de contenidos incluyen la emisora RTL Group, la editorial de libros comerciales Penguin Random House y la editorial de revistas Gruner + Jahr. Con su perspectiva multiplataforma, su plataforma tecnológica integrada y su compromiso de ayudar a los artistas a maximizar sus ingresos, BMG aspira a ser la mejor empresa musical con la que hacer negocios. www.bmg.com

