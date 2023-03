BMO recomienda a los accionistas que rechacen la "minoferta" de TRC Capital por debajo del precio de mercado

(Información remitida por la empresa firmante)

TORONTO, 29 de marzo de 2023/PRNewswire/ -- BMO (TSX: BMO) (NYSE: BMO) ha recibido notificación de una mini-oferta no solicitada de TRC Capital Investment Corporation ("TRC Capital") para adquirir hasta 1 millón de acciones ordinarias de BMO, o aproximadamente el 0,14% de las acciones ordinarias en circulación, a un precio inferior al de mercado de 113,55 dólares canadienses por acción.

BMO recomienda que los accionistas rechacen la oferta no solicitada de TRC, ya que la oferta se ha realizado a un precio significativamente inferior al de mercado, lo que representa un descuento del 4,44% y del 4,40%, respectivamente, con respecto a los precios de cierre de las acciones de BMO en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York el 21 de marzo de 2023, el último día de negociación antes de la fecha de la mini-oferta.

BMO no respalda ni está afiliada o asociada de ninguna manera con TRC Capital o su mini oferta pública de adquisición no solicitada.

TRC Capital ha realizado mini-ofertas similares no solicitadas de acciones de otras empresas públicas. Las mini-ofertas de adquisición están diseñadas para dar lugar a una participación inferior al 5% de las acciones en circulación de una empresa, evitando así los requisitos de divulgación y procedimiento aplicables a la mayoría de las ofertas en virtud de la normativa de valores canadiense y estadounidense. Tanto la Canadian Securities Administrators (CSA) como la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) recomiendan que los inversores actúen con cautela ante las mini-ofertas de adquisición y han expresado serias preocupaciones sobre las mini-ofertas de adquisición, incluida la posibilidad de que los inversores acudan a tales ofertas sin comprender el precio de la oferta en relación con el precio real de mercado de sus valores.

La SEC ha publicado "Consejos para los inversores" en relación con las mini-ofertas de adquisición, señalando que algunos licitadores, al hacer las ofertas a precios inferiores a los del mercado, "esperan pillar desprevenidos a los inversores si éstos no comparan el precio de la oferta con el precio actual de mercado". El aviso de la SEC puede consultarse en el sitio web de la SEC: http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm.

En el sitio web de la Comisión de Valores de Ontario (Ontario Securities Commission) pueden consultarse las orientaciones de la CSA sobre las mini-ofertas www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_csa_19991210_61-301.jsp.

BMO recomienda encarecidamente a los corredores, intermediarios y otros participantes en el mercado que actúen con cautela y revisen la carta relativa a la difusión y divulgación de las mini-ofertas de adquisición de los corredores en el sitio web de la SEC en www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm.

BMO solicita que se incluya una copia de este comunicado de prensa en cualquier distribución de materiales relacionados con la mini-oferta pública de adquisición de acciones de BMO por parte de TRC Capital.

Según los documentos de la oferta de TRC Capital, los accionistas de BMO que depositen sus acciones en aceptación de la oferta podrán retirarlas en determinadas circunstancias siguiendo los procedimientos descritos en los documentos de la oferta.

Acerca de BMO Financial GroupBMO, que lleva 200 años al servicio de sus clientes, es un proveedor de servicios financieros altamente diversificado y el octavo mayor banco de Norteamérica por activos. Con unos activos totales de 1,15 billones de dólares a 31 de enero de 2023, y un equipo de empleados diversos y muy comprometidos, BMO ofrece una amplia gama de productos y servicios de banca personal y comercial, gestión de patrimonios y banca de inversión a 12 millones de clientes, y desarrolla su actividad a través de tres grupos operativos: Banca Personal y Comercial, BMO Wealth Management y BMO Capital Markets.

Para consultas de medios: Jeff Roman, Toronto, Jeff.Roman@bmo.com, (416) 867-3996; para consultas de relaciones con los inversores: Christine Viau, Toronto, Christine.viau@bmo.com, (416) 867-6956, Bill Anderson, Toronto, bill2.anderson@bmo.com, (416) 867-7834

