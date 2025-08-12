Boiler Room y Tequila PATRÓN se unen para impulsar a artistas en la cima de su carrera con una serie de eventos exclusiv

Boiler Room y Tequila PATRÓN se unen para impulsar a artistas en la cima de su carrera con una serie de eventos exclusiva - PATRÓN TEQUILA/PR NEWSWIRE

HAMILTON, Bermudas, 12 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Boiler Room, una plataforma musical global reconocida por conectar la cultura de club y las comunidades musicales locales con el mundo, y Tequila PATRÓN , el tequila súper premium número uno del mundo, están revolucionando la escena musical con una nueva colaboración a nivel global. Como líderes en sus respectivos campos, tanto PATRÓN como Boiler Room eligen el saber hacer por encima de lo convencional, celebran la autenticidad y ofrecen experiencias inolvidables. Unidos por estos valores, esta asociación cobrará vida a través de una serie de eventos en los principales locales de Ibiza, Londres y Los Ángeles.

Cada evento de Boiler Room x PATRÓN será coproducido con artistas de renombre mundial que fusionarán el ambiente local, comunidad y el saber hacer en espacios dinámicos diseñados para dejar huella. Como socio global oficial de tequila de Boiler Room, PATRÓN impulsará estas experiencias en live, conectando a amantes de la música y asistentes a clubes en diferentes locales clave.

El primer y esperado evento Boiler Room x Tequila PATRÓN debutará en Ibiza el jueves 14 de agosto, con un cartel meticulosamente seleccionado por un invitado muy especial. Será una celebración de ritmos latinos y afrodiaspóricos: desde amapiano hasta afro house, dembow y champeta. Con el telón de fondo de la electrizante vida nocturna de Ibiza, el evento reunirá a múltiples artistas que ofrecerán sesiones consecutivas y eclécticas que encarnan la cultura y la comunidad. Como en todos los espectáculos de Boiler Room, los fans de todo el mundo podrán disfrutar de esta colaboración sintonizando Boiler Room TV y siguiendo las actuaciones en redes sociales. Para tener la oportunidad de asistir al exclusivo evento de lanzamiento en Ibiza, los fans en edad legal para beber pueden registrarse en blrrm.tv/patronibiza.

Para que la experiencia sea aún más especial para los fans que lo sigan desde casa, cada evento Boiler Room x PATRÓN contará con una serie de contenidos personalizados que incluirán entrevistas íntimas entre bastidores con los artistas principales. Estas piezas mezclarán conversaciones con una narrativa visual vibrante para mostrar cómo los artistas llevan sus ideas a la realidad.

"El recorrido de Tequila PATRÓN en el mundo de la música ha prosperado durante más de tres décadas: no solo observamos la escena, la influimos activamente", comentó Roberto Ramírez-Laverde, Vicepresidente Senior Global de PATRÓN. "Nuestra colaboración con Boiler Room es el siguiente compás en nuestro profundo compromiso con la música y la cultura. Guiados por nuestra creencia compartida —que la grandeza surge liderando con autenticidad, no siguiendo a la multitud—, juntos estamos creando espacios donde la música, la comunidad y el espíritu se encuentran, generando momentos memorables que impulsan el avance cultural."

Activaciones globales en varias ciudades: una serie de eventos exclusivos presentados por PATRÓN ofrecerá experiencias musicales en live sin precedentes en locales clave, incluyendo Ibiza, Londres y Los Ángeles. Estos eventos transmitidos de Boiler Room x PATRÓN se crearán en colaboración con artistas que encarnan auténticamente el espíritu compartido de ambas marcas. Tras cada evento en vivo, las actuaciones y el contenido estarán disponibles en Boiler Room TV y canales digitales, ampliando la experiencia a una audiencia global.

más allá de los eventos en , una serie de contenidos entre bastidores permitirá a los fans seguir desde casa el proceso creativo de los artistas colaboradores, mostrando cómo elevan su arte y celebran nuevos hitos junto a . Experiencias premium con PATRÓN EL ALTO : cada evento privado contará con barras dedicadas a PATRÓN y menús de cócteles personalizados, con el nuevo PATRÓN EL ALTO como protagonista. Este tequila excepcional, elaborado principalmente con Extra Añejo y mezclado con Añejo y Reposado ,cada uno envejecido al máximo de su potencial, representa la cima de la perfección. La categoría de tequilas premium está experimentando un notable crecimiento, con previsiones de duplicar su tamaño este año, ya que los consumidores optan cada vez más por bebidas de mayor calidad y de lujo como PATRÓN EL ALTO . Es la elección perfecta para celebrar los momentos más destacados que definen esta colaboración de nivel cultural.

"Esta colaboración parece inevitable, en el mejor sentido", dijo Jack Hart, Vicepresidente de Alianzas en Boiler Room. "Tanto PATRÓN como Boiler Room siempre han defendido la creatividad y el saber hacer en la música. Estamos llevando esa mentalidad compartida a esta colaboración, celebrando a algunos de los artistas más innovadores de nuestro entorno."

Para ser el primero en recibir noticias sobre cada show Boiler Room x PATRÓN, visita el sitio web de Boiler Room AQUÍ, o síguenos en Instagram en @patron y @boilerroomtv.

Sobre Tequila PATRÓNDesde la cosecha manual del agave azul Weber 100% de la más alta calidad, hasta el proceso de destilación tradicional y la etiqueta, numeración e inspección individual de cada botella, Tequila PATRÓN se elabora con una precisión y cuidado meticulosos. Aunque PATRÓN se ha convertido en una de las marcas de destilados de lujo más reconocidas y respetadas del mundo, sigue produciéndose exclusivamente en Los Altos de Jalisco, México, en pequeños lotes y con el mismo compromiso con la calidad y la artesanía. Para más información sobre los tequilas y licores PATRÓN, visita www.patrontequila.com. La mejor forma de disfrutar PATRÓN es de manera responsable.

PATRÓN forma parte del portfolio de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited se refiere al grupo de compañías Bacardi, incluyendo Bacardi International Limited.

PATRÓN, su imagen comercial y el logotipo de la abeja son marcas registradas.

LA MEJOR FORMA DE DISFRUTAR PATRÓN ES DE MANERA RESPONSABLE.

Sobre Boiler RoomBoiler Room comenzó en 2010 con retransmisiones en vivo semanales que abrían una ventana al underground londinense. Hoy seguimos fieles a esa historia: existimos para conectar y dar visibilidad a comunidades musicales locales en todo el mundo.

A través de fiestas, retransmisiones, películas, ropa y un archivo de vídeo en constante expansión, Boiler Room ha sido escenario de más de 9000 artistas en más de 300 localizaciones, ofreciendo a fans de todo el mundo acceso directo a las pistas de baile locales.

Todo lo que hacemos está arraigado en la energía de la cultura nocturna y su capacidad para reunir a las personas. Boiler Room existe para actuar como una lente sobre la cultura nocturna y como amplificador de las escenas de que dan forma a su futuro.

www.boilerroom.tv @boilerroomtv

