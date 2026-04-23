(Información remitida por la empresa firmante)

- Brandwatch amplía su cobertura de datos en la región Asia-Pacífico para fortalecer la información global para los profesionales del marketing

El nuevo acceso a plataformas clave de la región Asia-Pacífico ayuda a las empresas globales a comprender las audiencias globales fragmentadas y a actuar con mayor confianza.

BRIGHTON, Reino Unido, 23 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Brandwatch, una empresa de Cision y líder mundial en inteligencia de redes sociales y medios de comunicación, anunció hoy la ampliación de su cobertura de datos en plataformas clave de Asia-Pacífico, lo que ayudará a las empresas globales a abordar un desafío creciente: la brecha entre el acceso a los datos y la verdadera comprensión de la audiencia.

A pesar del volumen de datos sin precedentes, un estudio reciente de Brandwatch reveló que solo el 25 % de los profesionales del marketing comprenden realmente a su público objetivo. Las señales están por todas partes, pero no están conectadas de forma que faciliten la toma de decisiones con confianza.

Una de las principales razones es la falta de datos completos.

Muchas empresas globales aún dependen de señales provenientes de un conjunto limitado de plataformas predominantemente occidentales. Sin embargo, el comportamiento del consumidor es global y gran parte de él se moldea a través de ecosistemas que siguen estando insuficientemente representados en los modelos de datos tradicionales.

La región de Asia-Pacífico alberga a más de 2.500 millones de usuarios de redes sociales e impulsa algunas de las tendencias más influyentes en comercio, cultura y contenido.

Sin embargo, muchas estrategias se basan en una visión parcial del mundo. El éxito en estos mercados requiere más que una simple traducción. Requiere inteligencia cultural, fundamentada en una comprensión clara de las conversaciones, los comportamientos y las señales que definen el panorama digital de la región de Asia-Pacífico.

La cobertura ampliada de Brandwatch incluye acceso a las principales plataformas de la región Asia-Pacífico, como WeChat, Weibo y RedNote, cada una de las cuales desempeña un papel fundamental en la configuración del comportamiento del consumidor, el descubrimiento de productos y la percepción de la marca en toda la región.

Esta cobertura se ofrece a través de conjuntos de datos seleccionados, diseñados para destacar las señales más relevantes y las tendencias emergentes, sin abrumar a los equipos con datos sin procesar.

Para cuando estas señales aparecen en las plataformas occidentales, a menudo ya es demasiado tarde para interactuar con ellas. Una mayor visibilidad temprana cambia esta situación. Permite a las marcas anticiparse a los cambios, actuar con confianza y moldear los resultados.

Gracias a su innovadora capa de inteligencia artificial, Iris AI, Brandwatch transforma y agrega datos complejos y multilingües en información útil, lo que ayuda a los equipos a interpretar señales en diferentes idiomas, alfabetos y contextos culturales.

Combinado con la experiencia regional en toda la región Asia-Pacífico y el apoyo de análisis globales, Brandwatch ayuda a los equipos a pasar de señales fragmentadas a una visión más completa de su audiencia.

"Las marcas que triunfen en la próxima era no serán las que tengan más datos, sino las que tengan una visión más completa del mundo", afirmó Jim Daxner, director de producto de Cision. "Todavía se toman demasiadas decisiones basándose en información incompleta. Ampliar nuestra cobertura de datos en la región Asia-Pacífico ayuda a nuestros clientes a tener una visión global y a actuar con confianza".

A medida que el comportamiento del consumidor se vuelve cada vez más global y fragmentado, la capacidad de conectar señales entre regiones definirá la eficacia con la que las marcas comprenden a su público y la confianza con la que actúan en función de ese conocimiento.

Acerca de Brandwatch

Brandwatch es la plataforma líder de gestión de redes sociales e inteligencia del consumidor, que permite a las marcas ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por las audiencias más importantes. Con la confianza de la mitad de las empresas de la lista Forbes 100, Brandwatch proporciona a las compañías más innovadoras del mundo información y herramientas basadas en IA para aprovechar oportunidades, fortalecer la interacción y acelerar el crecimiento.

Nuestra completa suite abarca inteligencia del consumidor, marketing de influencers y gestión de redes sociales, lo que permite a las marcas y agencias ejecutar estrategias basadas en datos a gran escala.

Brandwatch forma parte de la familia de marcas Cision, junto con CisionOne, Trajaan y PR Newswire.

Contacto de medios: Cision Public Relations CisionPR@cision.com

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