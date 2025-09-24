Brattle Group da la bienvenida al economista de competencia Mihael Raveggi como director en Roma

(Información remitida por la empresa firmante)

ROMA, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Brattle Group se complace anunciar que Mihael Raveggi se ha incorporado a la oficina de Roma como director del departamento de Antimonopolio y Competencia Europea. Aporta más de 20 años de experiencia asesorando a clientes en fusiones, cárteles y acuerdos anticompetitivos de alto perfil en una amplia gama de sectores y jurisdicciones.

Un experto en la economía de la política de competencia, Raveggi ha realizado análisis económicos en investigaciones de competencia, procedimientos regulatorios y litigios en toda Europa. Ha dirigido evaluaciones en más de dos docenas de investigaciones de fusiones de Fase I y Fase II, incluyendo ante la Comisión Europea, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR) y más de una docena de otras importantes autoridades nacionales de competencia en Europa e internacionales. Entre las fusiones de alto perfil para las que ha preparado presentaciones en los últimos años se incluyen Omnicom/IPG, Disney/Reliance y Booking/eTraveli.

"La llegada de Mihael refuerza la capacidad de Brattle para atender a clientes en complejos procedimientos de fusión multijurisdiccionales y otros asuntos de competencia en toda Europa", declaró Torben Voetmann, presidente y director de Brattle. "Su trayectoria ante la Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia, sumada a sus sólidas habilidades técnicas y su experiencia liderando grandes equipos, lo convierten en una incorporación destacada a nuestro equipo de Antimonopolio y Competencia".

El trabajo de Raveggi ha abarcado diversos sectores, como materias primas, tecnología, publicidad, medios de comunicación, aerolíneas, banca, productos farmacéuticos y equipos médicos. Además de los procedimientos de fusión, ha asesorado a clientes en casos de abuso de posición dominante y otras cuestiones antimonopolio, y ha realizado estimaciones de daños en contextos litigiosos.

"Me atrajo la reputación de Brattle por su rigor intelectual y su cultura colaborativa, que valora la búsqueda de análisis económicos de alta calidad", declaró Raveggi. "Estoy entusiasmado de unirme a una red de expertos tan sólida y espero trabajar con clientes en Italia y otros países".

Antes de unirse a Brattle, Raveggi trabajó durante más de dos décadas en una consultora de economía de la competencia en Bruselas. También impartió conferencias sobre política de competencia en Sciences Po-Dijon durante una década.

Para obtener más información sobre Raveggi, consulte su biografía completa en https://www.brattle.com/experts/mihael-raveggi/.

