Brian Cox advierte al mundo sobre la amenaza a la salud mental en el lugar de trabajo (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Brian Cox advierte al mundo sobre la amenaza a la salud mental en el lugar de trabajo en un anuncio de PSA para ASICS

Un estudio global muestra que nuestro estado mental comienza a deteriorarse después de solo dos horas de trabajo continuo en un escritorio, pero solo 15 minutos de ejercicio pueden ayudar a revertir los efectos

ASICS recluta a Brian Cox para que asuma el papel del jefe más aterrador del mundo y resalte la verdadera amenaza para nuestra salud mental: el escritorio en el que trabajamos todos los días.

para que asuma el papel del jefe más aterrador del mundo y resalte la verdadera amenaza para nuestra salud mental: el escritorio en el que trabajamos todos los días. Un estudio global muestra que nuestro estado mental comienza a deteriorarse después de solo dos horas de trabajo continuo en un escritorio y los niveles de estrés aumentan significativamente después de cuatro horas. Sin embargo, el experimento Desk Break de ASICS muestra que solo 15 minutos de ejercicio pueden ayudar a revertir los efectos.

El anuncio de servicio público insta a los trabajadores de oficina a tomar un descanso en el escritorio para mover sus mentes

LONDRES, 24 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ --En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebrará el 10 de octubre, ASICS ha contado con el actor Brian Cox para que envíe una advertencia al mundo para que se aleje de sus escritorios y se mueva por su salud mental en un poderoso anuncio de servicio público (PSA).

El estudio Global State of Mind de ASICS, en el que participaron 26.000 personas, reveló una fuerte conexión entre el comportamiento sedentario y el bienestar mental, ya que las puntuaciones de State of Mind disminuyen cuanto más tiempo permanecen inactivas las personas1. Investigaciones posteriores sobre el trabajo en el escritorio descubrieron que después de solo dos horas de trabajo continuo en el escritorio, las puntuaciones de State of Mind comienzan a disminuir y los niveles de estrés aumentan2. Después de cuatro horas de trabajo ininterrumpido en el escritorio, los niveles de estrés de los trabajadores aumentaron significativamente en un 18%. Sin embargo, un nuevo experimento Desk Break3 muestra que solo 15 minutos de movimiento pueden ayudar a revertir los efectos.

El experimento Desk Break, supervisado por el Dr. Brendon Stubbs del King's College de Londres, descubrió que cuando los trabajadores de oficina añadían tan solo 15 minutos de movimiento a su jornada laboral, su estado mental mejoraba un 22,5% y la puntuación general del estado mental de los participantes aumentaba de 62/100 a 76/100. El experimento demostró que tomar un descanso diario del escritorio durante tan solo una semana reducía los niveles de estrés en un 14,7%, aumentaba la productividad en un 33,2% y mejoraba la concentración en un 28,6%. Los participantes afirmaron sentirse un 33,3% más relajados y un 28,6% más tranquilos y resilientes. El 79,2% de los participantes afirmó que serían más leales a sus empleadores si les ofrecieran descansos regulares para moverse.

En el anuncio PSA, Brian Cox interpreta el papel del jefe más aterrador del mundo para destacar la amenaza silenciosa a nuestra salud mental: el escritorio en el que trabajamos todos los días. El anuncio hace un llamamiento a los trabajadores de oficina para que prioricen su salud mental tomándose un descanso en el escritorio, un breve descanso para moverse, durante la jornada laboral.

Vea el ASICS Desk Break PSA aquí.

El actor ganador del premio Emmy Brian Cox dijo: "He interpretado algunos personajes bastante intimidantes en mi vida, pero ¿quién hubiera pensado que un escritorio podría ser más aterrador? Es genial ver que ASICS intenta hacer algo al respecto y anima a las personas a apoyar su salud mental a través del ejercicio. Como digo en la película, corre, salta, patina. No me importa. Simplemente muévete por tu mente".

En todo el mundo, ASICS está animando a sus empleados de oficina a moverse por su salud mental tomando descansos regulares para moverse.

En el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre de 2024, ASICS invita a los trabajadores de oficina a unirse al movimiento #DeskBreak y sentir los beneficios mentales. Se anima a los trabajadores de oficina a que puedan tomar un descanso de escritorio de 15 minutos* y compartir una imagen de su escritorio vacío, con imágenes compartidas para recaudar fondos para organizaciones benéficas de salud mental en todo el mundo.

El Dr. Brendon Stubbs, un destacado investigador en ejercicio y salud mental del King's College de Londres, afirmó: "Hemos demostrado anteriormente que tan solo 15 minutos de ejercicio en el tiempo libre pueden resultar en una mejora significativa en las puntuaciones del estado de ánimo de las personas. Pero lo que nos sorprendió del experimento Desk Break fue lo poderosos que fueron los descansos de movimiento de 15 minutos para mejorar el bienestar y reducir el estrés. Incluso cambiaron para mejor la percepción de las personas sobre su lugar de trabajo".

Tomoko Koda, director ejecutivo de ASICS comentó: "En ASICS, defendemos el poder del movimiento, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. Por eso nos llamamos ASICS, un acrónimo del latín "Anima Sana in Corpore Sano" o "Mente sana en cuerpo sano". Nuestro estudio global reveló que las horas que pasamos sentados en el escritorio durante horas y horas tienen un impacto real y aterrador en nuestra mente. Por eso queríamos transmitir un mensaje poderoso del jefe más aterrador del mundo para inspirar a las personas a mover sus mentes.

"Esperamos alentar a los trabajadores de oficina de todo el mundo a moverse y sentir los beneficios mentales. Esperamos ver las imágenes de escritorios vacíos en el Día Mundial de la Salud Mental".

Para obtener más información sobre Desk Break, visite asics.com/deskbreak

* Se recomienda a los empleados que consulten primero con su empleador antes de tomar un Desk Break.

NOTAS A REDACTORES

1 El estudio State of Mind de 2024 se llevó a cabo entre el 17 de noviembre y el 21 de diciembre de 2023 y exploró la relación entre el ejercicio y el estado de ánimo en todo el mundo. Se encuestó a más de 26.000 personas en 22 mercados, incluidos Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Malasia, Países Bajos, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. Cada muestra de mercado era representativa a nivel nacional en cuanto a edad y género.

2 En septiembre de 2024 se llevó a cabo una investigación global para explorar más a fondo el impacto del trabajo diario y continuo en un escritorio en nuestro estado de ánimo. Se encuestó a más de 7.000 trabajadores de oficina en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón, Países Bajos, Alemania y Brasil. Cada muestra de mercado era representativa a nivel nacional en cuanto a edad y género.

3El experimento Desk Break de ASICS se llevó a cabo del 15 al 26 de julio de 2024, dirigido por el Dr. Brendon Stubbs del King's College de Londres y la Universidad de Viena. El experimento estudió a 80 trabajadores de oficina que trabajaban en un escritorio de Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Malasia, Países Bajos, España, Suecia, Tailandia, Reino Unido, EE.UU. y los Emiratos Árabes Unidos. Todos completaron cuestionarios de detección de salud y formularios de consentimiento antes de participar.

Acerca de ASICS

En ASICS, nuestras cinco letras tienen un significado. ASICS es un acrónimo del latín Anima Sana In Corpore Sano o Mente Sana en Cuerpo Sano. Y desde nuestra fundación en 1949, nuestro propósito ha sido ayudar a las personas a lograr una Mente Sana en Cuerpo Sano.

Desde el principio, nuestro fundador, Kihachiro Onitsuka, vio que el deporte y el movimiento tenían el poder de levantar el ánimo, proyectar positividad e impulsar a las personas y comunidades enteras hacia adelante. Seguimos creyendo en esto.

Y creemos que nuestro propósito es más relevante hoy que nunca. El estrés y la ansiedad están en niveles récord, pero sabemos que el deporte y el movimiento pueden tener un impacto positivo. Es por eso que seguimos enfocados en ayudar a más personas a moverse para una salud mental positiva.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=3XFXcBdX...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512972...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512973...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/brian-cox-advierte-al-mundo-sobre-la-amenaza-a-la-salud-mental-en-el-lugar-de-trabajo-302256050.html