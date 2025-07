Bridge to Life™ presenta en el Congreso Mundial de Trasplantes 2025 datos sobre HOPE

(Información remitida por la empresa firmante)

-Bridge to Life™ presenta en el Congreso Mundial de Trasplantes 2025 datos pioneros de un ensayo clínico de 12 meses sobre HOPE

En la sesión plenaria, las presentaciones de última hora y el simposio sobre la preservación hepática de última generación se destacarán los hallazgos fundamentales

CHICAGO, 15 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Bridge to Life™ Ltd., líder mundial en tecnología de preservación y perfusión de órganos, ha anunciado hoy la presentación de datos clínicos clave en el Congreso Mundial de Trasplantes (WTC) de 2025, el congreso conjunto de la Sociedad Americana de Trasplantes (AST), la Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplantes (ASTS) y la Sociedad de Trasplantes (TTS), que se celebrará en San Francisco del 2 al 6 de agosto de 2025. Uno de los acontecimientos más destacados será la presentación de los resultados de 12 meses de seguimiento del ensayo fundamental Bridge to HOPE, que muestra el impacto clínico y económico de la perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) en el trasplante hepático. Los datos de Bridge to Life se presentarán en múltiples ponencias orales -incluida una sesión plenaria- y resúmenes de última hora, lo que subraya el liderazgo de la empresa en el avance de la ciencia de los trasplantes.

Las siguientes son las presentaciones programadas para el WTC 2025:

Sesión plenaria Título de la presentación: Hypothermic-Oxygenated and Normothermic Machine Perfusion: A Risk-Matched Post-Hoc Comparison of the Bridge to Hope Randomized Trial with Prospectively Collected Institutional Outcomes Fecha: Lunes, 4 de agosto Hora:10:30 AM -10:45 AM PTPresentador: Chase J. Wehrle, MD, Cleveland Clinic, Cleveland, OHILTS 2025 Young Investigators Award Winner

Presentaciones póster Título de póster: Impact of Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion on Ischemia-Reperfusion Injury in Liver Transplantation: Análisis estratificado basado en la edad del donante Fecha: Lunes, 4 de agosto Hora:3:30 PM -4:30 PM PTPresentador:Marco Maria Pascale, MD, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma, Italia

Título del póster: Mitochondrial Injury and Function Comparing Hypothermic and Normothermic Machine Perfusion of Human Livers Fecha: Martes, 5 de agosto Hora:3:30 PM-4:30 PM PTPonente:Omer Faruk Karakaya, MD, Departamento de Inflamación e Inmunidad, Instituto de Investigación Lerner - Clínica Cleveland, Cleveland, OH

Presentaciones orales de resúmenes Título del resumen: Economic Assessment of Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion in Liver Transplantation Fecha: Martes, 5 de agosto Hora: 5:26 PM -5:35 PM PTPresentador: David Axelrod, MD, University Hospitals Cleveland Medical Center, OH

Título del resumen: Disminución de la gravedad del rechazo con perfusión oxigenada hipotérmica: Sub Analysis from a Pivotal Multicenter Trial of HOPE for Liver Transplantation Fecha: Miércoles, 6 de agosto Hora:9:20 -9:29 PTPresentador: David J. Reich, MD, FACS, Drexel University, Philadelphia, PA

Resumen oral de última hora Título de la presentación: Novel Approach to Viability Assessment of Split Liver Grafts Using Hypothermic Oxygenated Perfusion Fecha: Domingo, 3 de agosto Hora:3:11 PM -3:20 PM PTPresentador: Geofia Crasta, MD, Cleveland Clinic - Lerner Research Institute, Cleveland, OH

Título de la presentación: Clinical and Logistical Impact of Machine Perfusion in a Low Volume Liver Transplant Center Fecha: Domingo, 3 de agosto Hora:3:20 PM -3:29 PM PTPresentador: Marco Maria Pascale, MD, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma, Italia

Título de la presentación: Immunomodulation through Hypothermic Oxygenated Perfusion in Liver Transplantation: Biomarker Analysis in Peripheral Blood Fecha: Martes, 5 de agosto Hora:8:15 AM -9:30 AM PTPresentador:Marco Maria Pascale, MD, Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli, Roma, Italia

Título de la presentación: Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) in Pediatric Liver Transplantation: A Multicenter Study Fecha: Miércoles, 6 de agosto Hora:10:09 AM - 10:18 AM PTPresentador: Francisco Hernández Oliveros, MD, Hospital La Paz, Madrid, España

Bridge to Life™ también patrocinará un simposio el lunes 4 de agosto de 2025, 7:00 - 8:00 AM PDT sobre "Perfusión Oxigenada Hipotérmica (HOPE): De la ciencia al impacto clínico". El simposio tendrá lugar en el Moscone Center, sala 307. Moderador:Garret Roll, MD, Universidad de California San Francisco, San Francisco, CAPonentes: David Axelrod, MD, University Hospitals Cleveland Medical Center, OH David Foley, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, WIAndrea Schlegel, MD, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH

Acerca de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd es líder del mercado en soluciones de conservación de órganos y ofrece productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart™1. Con un fuerte enfoque en la calidad del producto, la innovación y la accesibilidad, la compañía sirve y se asocia con los principales centros de trasplantes y organizaciones de obtención de órganos a nivel mundial.

1VitaSmart™ cuenta con la marca CE y está a la venta en varios mercados fuera de Estados Unidos. VitaSmart™ está pendiente de aprobación por la FDA en Estados Unidos.

