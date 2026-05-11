Bridge to Life presenta nuevos datos en ILTS 2026 sobre HOPE con VitaSmart™ (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bridge to Life presenta nuevos datos en ILTS 2026 que muestran que la perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) con VitaSmart™ amplía el uso de hígados de donantes marginales y preserva la función mitocondrial para la evaluación de la viabilidad en tiempo real

Estudios presentados en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático (ILTS) de 2026, celebrado en Ginebra, Suiza, del 6 al 9 de mayo de 2026.

Las presentaciones respaldan el uso de HOPE en EE. UU. y la UE para aumentar la disponibilidad de órganos para trasplante y reducir los tiempos de espera en las listas de registro.

DULUTH, Ga., 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Bridge to Life™ Ltd., un innovador global en soluciones de preservación de órganos y tecnología de perfusión, anunció hoy nuevos datos de estudios que utilizan la perfusión hipotérmica oxigenada (HOPE) para la preservación de hígados de donantes en espera de trasplante. Los estudios demuestran que HOPE con VitaSmart™ mejora la utilización de hígados de donantes esteatósicos, de edad avanzada y previamente descartados, a la vez que preserva la función mitocondrial y respalda el uso de flavina mononucleótido (FMN) como biomarcador directo de la viabilidad del injerto. En conjunto, estos hallazgos refuerzan la justificación clínica y económica para una mayor adopción de HOPE en los centros de trasplante de Estados Unidos y Europa.

"La aprobación de VitaSmart™ por parte de la FDA convirtió a Bridge to Life en la primera empresa en introducir HOPE en el mercado estadounidense como una plataforma autorizada para el trasplante hepático. Estos nuevos datos del estudio ILTS refuerzan la idea de que HOPE no es simplemente una estrategia de preservación, sino una herramienta para la recuperación de órganos, la evaluación de la viabilidad y una mejor toma de decisiones en el trasplante", afirmó Don Webber, presidente y consejero delegado de Bridge to Life Ltd. "Al extender el uso de órganos de donantes marginales y preservar la integridad mitocondrial, estamos ayudando a los equipos de trasplante a avanzar de la preservación hacia el trasplante de precisión".

El uso de HOPE se correlaciona con un mayor número de órganos aceptados para trasplante

"La perfusión hipotérmica oxigenada (HOPE) amplía los criterios de aceptación de donantes con resultados óptimos: un estudio multicéntrico de cohortes emparejadas"

En su estudio, " La perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) amplía los criterios de aceptación del donante con resultados óptimos: un estudio multicéntrico de cohortes emparejadas ", investigadores de los principales centros de trasplante de España, incluidos el Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona; el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; el Hospital Universitario de A Coruña; el Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda; el Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona; el Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz; el Hospital Universitario Cruces, Bilbao; y el Hospital Universitario de Río Hortega, Valladolid, España, estudiaron el uso de HOPE en injertos hepáticos de alto riesgo, específicamente en donantes con criterios extendidos y/o tiempo de isquemia fría prolongado.

", investigadores de los principales centros de trasplante de España, incluidos el Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona; el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; el Hospital Universitario de A Coruña; el Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda; el Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona; el Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz; el Hospital Universitario Cruces, Bilbao; y el Hospital Universitario de Río Hortega, Valladolid, España, estudiaron el uso de HOPE en injertos hepáticos de alto riesgo, específicamente en donantes con criterios extendidos y/o tiempo de isquemia fría prolongado. Los investigadores concluyeron que la perfusión dinámica con oxigenación hipotérmica en casos de injertos esteatósicos y/o donantes de edad avanzada logra resultados comparables al almacenamiento en frío estático para la gammagrafía renal (RS), la disfunción temprana del aloinjerto (EAD) y la colangiopatía isquémica. Además, resulta en una menor mortalidad a los 90 días. Los factores de riesgo para la partícula de reconocimiento de señal (PRS) fueron la edad del receptor mayor de 65 años y un tiempo de preservación mayor de seis horas.

"Recuperación de hígados descartados mediante HOPE"

En su estudio "Recuperación de hígados descartados mediante HOPE", investigadores del Hospital Vall Hebron de Barcelona, España, analizaron el uso de HOPE tras enfrentarse a dificultades durante la perfusión regional normotérmica (NRP) en hígados procedentes de donación controlada tras muerte circulatoria (cDCD). En su centro, la implementación de HOPE facilitó una mayor tasa de utilización de injertos hepáticos de cDCD que desarrollaron complicaciones durante la NRP (5,8 % frente al 1 %); sin HOPE, estos injertos se habrían considerado no aptos para el trasplante. Por lo tanto, en ciertos casos, HOPE puede aumentar el número de injertos hepáticos disponibles para trasplante.

Investigaciones adicionales sobre el impacto del uso prolongado de HOPE en la función mitocondrial y el mononucleótido de flavina (FMN) proporcionan a los cirujanos de trasplante mayor flexibilidad en la programación de los procedimientos de trasplante.

"El uso prolongado de HOPE preserva la función mitocondrial y permite flexibilidad logística en el trasplante de hígado"

Investigadores de Cleveland Clinic Foundation han mostrado gran interés en evaluar el papel de las mitocondrias y el mononucleótido de flavina (FMN) como posibles biomarcadores de la viabilidad de los órganos. El objetivo de su estudio fue evaluar la seguridad y la viabilidad de HOPE prolongada hasta 24 horas, mediante la evaluación de la función mitocondrial, la estabilidad metabólica y la respuesta a las lesiones posteriores, en comparación con la HOPE estándar de corta duración.

En " El uso prolongado de HOPE preserva la función mitocondrial y permite flexibilidad logística en el trasplante de hígado ", los investigadores determinaron que al comparar cuatro (4) horas de HOPE con 12 horas de uso de HOPE, no hubo diferencias significativas en los marcadores de daño o función mitocondrial, incluido el FMN del perfusado (cuyos niveles se utilizan como un biomarcador potencial de la calidad del órgano durante la perfusión de la máquina en el trasplante, específicamente para evaluar la salud del riñón y del hígado).

", los investigadores determinaron que al comparar cuatro (4) horas de HOPE con 12 horas de uso de HOPE, no hubo diferencias significativas en los marcadores de daño o función mitocondrial, incluido el FMN del perfusado (cuyos niveles se utilizan como un biomarcador potencial de la calidad del órgano durante la perfusión de la máquina en el trasplante, específicamente para evaluar la salud del riñón y del hígado). Además, observaron que las tendencias longitudinales confirmaban perfiles estables a lo largo del tiempo, lo que demostraba una integridad metabólica sostenida. Sus hallazgos respaldaron que la perfusión hepática prolongada (HOPE) de hasta 24 horas es segura y mantiene la función mitocondrial y la integridad estructural de forma comparable a la perfusión estándar de corta duración. La extensión del tiempo de perfusión puede ofrecer importantes ventajas logísticas, como la posibilidad de realizar trasplantes durante el día, una mayor eficiencia en la asignación de órganos y una mayor implementación clínica.

"La FMN del suero del donante refleja la lesión mitocondrial y predice los resultados después del trasplante de hígado: una firma metabólica del donante de la calidad del injerto"

En otro estudio de la Clínica Cleveland que explora el impacto de HOPE en las mitocondrias y la FMN, "La FMN del suero del donante refleja la lesión mitocondrial y predice los resultados después del trasplante de hígado: una firma metabólica del donante de la calidad del injerto", los investigadores encontraron que la FMN del suero del donante representa la calidad metabólica de los órganos, proporcionando una evaluación objetiva antes de la obtención. Este análisis mitocondrial inicial en donantes de órganos se correlaciona con la inflamación, la fibrosis y la senescencia del tejido en el momento de la donación. Concluyeron que la cuantificación de la FMN del donante podría servir como un biomarcador rápido y objetivo para guiar la aceptación y asignación de órganos, y adaptar las estrategias de preservación, disminuyendo la tasa de rechazo inicial del donante.

Acerca de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd es una empresa innovadora a nivel mundial en tecnologías y soluciones para la preservación de órganos, que ofrece productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión hipotérmica oxigenada VitaSmart™. Con un fuerte enfoque en la calidad, la innovación y la accesibilidad de sus productos, la empresa presta servicios y colabora con los principales centros de trasplante y organizaciones de obtención de órganos a nivel mundial.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2085277...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bridge-to-life-presenta-nuevos-datos-en-ilts-2026-sobre-hope-con-vitasmart-302768125.html