Brinde con DFS Group para celebrar el Cuarto Festival del Whisky

DFS presenta el primer evento de esta índole: la mayor selección de whiskies de todo el mundo, donde los viajeros pueden sumergirse en una experiencia de whisky multisensorial

SINGAPUR, 9 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El Festival del Whisky organizado por DFS Group, el principal minorista del mundo del sector de los viajes de lujo, lanza su cuarto festival con el primer bar temporal en la Terminal 3 del Aeropuerto de Changi. Utilizando la temática de una barrica de whisky deconstruida, este festival pretende desmitificar el proceso de elaboración del whisky inspirándose en la maduración en barrica y en su impacto en el color, el aroma y el sabor. Tras el lanzamiento en el Aeropuerto de Changi de Singapur, el festival se desarrollará en siete tiendas de DFS de Asia, Oriente Medio, Norteamérica y Hawái.

La tienda DFS del Aeropuerto de Changi de Singapur ofrece la mayor selección, con más de 400 whiskies y un sinfín de productos exclusivos de DFS y primicias mundiales para que los viajeros puedan explorarlas, lo que la convierte en un destino en sí misma. Entre lo más destacado del Festival del Whisky se encuentra el Port Charlotte 10 de Bruichladdich, el Compass Box No Name n.º 2, el Glenmorangie Rare Cask 1399, el Johnnie Walker Black Triple Cask Edition y el Royal Salute 21 Year Old Lost Blend. Puede encontrar más información en el apéndice [https://docs.google.com/document/d/10jV7kjIv6EXJyxLd8w28gkWg...].

Este año, DFS también se enorgullece de haber ganado el codiciado premio Icons of Whisky en la categoría Minorista del Sector Viajes del Año que entrega la revista Whisky Magazine. Este premio se presenta anualmente para reconocer a los actores dinámicos del mundo del whisky en función de las candidaturas que presentan aquellos que pertenecen al sector.

"El Festival del Whisky es una de nuestras celebraciones favoritas en DFS, ya que ofrece una gran oportunidad para mostrar esta maravillosa bebida alcohólica de forma divertida y cautivadora tanto para los expertos como para los amantes del whisky", afirmó Brooke Supernaw, vicepresidenta sénior de Bebidas Alcohólicas, Vinos, Tabaco, Alimentación y Regalos. "Estamos encantados de trabajar con algunos de los mejores productores de whisky del mundo para retomar de nuevo este año este festival en colaboración con Changi Airport Group".

Este año, los viajeros pueden esperar tener la oportunidad de beberse lentamente un whisky solo en el primer bar temporal que existe, a la par que esperan su vuelo en la Terminal 3 del Aeropuerto de Changi. Con elementos de diseño que recuerdan a unas barricas de whisky deconstruidas, el interior del bar irradia una atmósfera lujosa y poco convencional que recuerda a los bares clandestinos de la época del jazz de los años 20.

"Nos entusiasma colaborar con DFS Changi una vez más y llevar el Festival del Whisky, que se celebra cada año, a su máximo exponente con el establecimiento, por primera vez, de un bar temporal. Este bar centrado en la temática de los años 20, con su genuino espacio interior y su colección de whiskies inéditos, les ofrecerá a los viajeros una experiencia multisensorial para celebrar todo lo referente al whisky", afirmó Teo Chew Hoon, vicepresidenta sénior del grupo Airside Concessions del Changi Airport Group.

El whisky no es solo una bebida; es una experiencia que estimula los sentidos. En el bar, los viajeros pueden descubrir experiencias interactivas con degustaciones de whisky, así como con vaporizadores que muestran aromas desde florales hasta ahumados e intensos. Póngale el broche de oro a su experiencia con actuaciones de jazz en vivo de mano de cantantes de jazz como Carol Gomez, Ywenna Carolin y Richard Jackson. El bar temporal estará abierto hasta el 10 de junio en la Terminal 3, en la zona de tránsito de salidas, en el vestíbulo cercano a Gucci y Burberry.

El Festival del Whisky también realizará promociones desde el 1 de mayo al 30 de junio en The Tasting Bar, situado en la Terminal 2 de la tienda DFS (dúplex) del Aeropuerto de Changi de Singapur; en The Raffles Long Bar, situado en la Terminal 3 (dúplex); y en The Whiskey House, situado en la zona de salidas central de la Terminal 4. Se invita a los viajeros a disfrutar de degustaciones gratuitas de whisky y a obtener información de nuestros embajadores del whisky cualificados.

Las promociones en punto de venta de la zona de salidas se desarrollarán desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio. Los viajeros que gasten 250 dólares de Singapur en cualquier whisky de la tienda de la zona de salidas recibirán un vaso de whisky de la marca Glencairn. Las promociones en tienda de nuevos productos tendrán lugar desde el 8 de mayo hasta el 30 de junio y los viajeros que gasten 140 dólares (por pasaporte) e incluyan algún(os) producto(s) de whisky recibirán un par de billetes de ferri y un recorrido por la ciudad de Batam (valorados en 70 dólares de Singapur).

Como parte de la exclusiva promoción del Festival del Whisky con iShopChangi.com, cuatro afortunados ganadores pueden conseguir un par de billetes de avión junto con visitas a destilerías, lo que incluye un primer premio consistente en un viaje a Escocia con todos los gastos pagados para dos valorado en 8000 dólares de Singapur. Para participar en el sorteo de la suerte, realice una compra mínima de 140 dólares en cualquier whisky de iShopChangi.com durante el período que transcurre entre el 1 de mayo y el 30 de junio. Las compras pueden realizarse desde 12 horas hasta 30 días antes del vuelo. Los 4 destinos son: Taiwán, Osaka, Escocia o Estados Unidos.

