BSH Home Appliances Group y ECOVACS Group establecen una alianza estratégica en robots aspiradores

Alianza estratégica entre BSH y ECOVACS para desarrollar soluciones innovadoras para la limpieza integrada de suelos.

Combinar las fortalezas, la experiencia y los conocimientos de ambas empresas para dar forma al mercado de los robots de limpieza.

El primer robot aspirador y fregador integrado del mundo que desaparece de forma invisible detrás del frente de la cocina, presentado por primera vez en la feria IFA.

MÚNICH, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- BSH Home Appliances Group, uno de los principales fabricantes mundiales de electrodomésticos, y ECOVACS ROBOTICS, líder mundial en robótica de servicios, han firmado una alianza estratégica global. Las dos empresas combinan su experiencia y se centran en el desarrollo conjunto para llevar al mercado soluciones innovadoras e inteligentes para la limpieza de suelos. El objetivo es reforzar la cartera de productos de ambas empresas y satisfacer mejor las necesidades de los consumidores.

A través de esta colaboración, ambos socios se beneficiarán del conocimiento mutuo, la experiencia tecnológica y un mayor acceso al mercado. La asociación permitirá establecer nuevos estándares en términos de innovación, calidad y comodidad en el campo de los electrodomésticos inteligentes.

"La colaboración con ECOVACS supone un paso importante para nosotros en la ampliación de nuestra gama de robots de limpieza", afirmó Hendrik Kretzer, vicepresidente ejecutivo de la división de productos de consumo de BSH Home Appliances Group. Y añadiò: "Estamos convencidos de que la combinación de nuestros muchos años de experiencia en el desarrollo de electrodomésticos de alta calidad, nuestro conocimiento de las necesidades de los consumidores, nuestra tecnología y experiencia en marketing en el campo de los electrodomésticos de cocina y empotrados, y la capacidad de innovación y experiencia tecnológica de ECOVACS en robótica crearán un valor añadido real para los consumidores. Estamos deseando trabajar juntos y dar forma al futuro de los robots de limpieza de suelos".

David Qian Cheng, consejero delegado de ECOVACS ROBOTICS, añadió: "La misión de ECOVACS es: Robótica para todos. Estamos encantados de asociarnos con BSH para llevar la robótica y las tecnologías de ECOVACS a la cocina, creando una nueva categoría pionera para la industria de la robótica de servicios. Esta sólida alianza se basa en nuestro entendimiento común de las necesidades de los consumidores y nuestro compromiso con los productos de alta calidad. Se trata de la unión de dos marcas fuertes que son líderes en sus respectivos campos. ECOVACS sigue dedicada a impulsar la innovación pionera en la robótica de servicios multicategoría para servir mejor a los consumidores de todo el mundo".

El primer producto fruto de esta colaboración es el primer robot aspirador y fregador integrado del mundo de la marca de electrodomésticos Bosch, desarrollado conjuntamente con ECOVACS y equipado con sus tecnologías robóticas. Se presenta en la feria IFA y estará disponible en las tiendas de Europa a partir de la primavera de 2026. Es el primer sistema de este tipo que se integra completamente en los muebles de cocina. La estación de servicio completo está conectada directamente a las conexiones de agua potable, aguas residuales y electricidad, y limpia tanto el robot como a sí misma. Desde la carga del robot hasta la limpieza de la estación de servicio, todos los procesos se llevan a cabo de forma invisible detrás del frente de la cocina. Todos los módulos necesarios caben en el armario del fregadero, dejando espacio suficiente para alojar sistemas de eliminación de residuos estándar.

Acerca de BSH:

BSH Hausgeräte GmbH, con una facturación total de unos 15.300 millones de euros en 2024 y más de 57.000 empleados, es líder mundial en el sector de los electrodomésticos. La cartera de marcas del grupo incluye marcas mundiales de electrodomésticos como Bosch, Siemens y Gaggenau, así como marcas regionales como Neff y Thermador. BSH fabrica en 39 fábricas y está presente en unos 50 países.

BSH es una empresa del Grupo Bosch.

Acerca de ECOVACS ROBOTICS:

ECOVACS ROBOTICS, con productos que abarcan más de 180 mercados importantes a nivel mundial y que prestan servicio a más de 38 millones de hogares en todo el mundo, es líder mundial en la industria de la robótica de servicios. En línea con su misión de "Robótica para todos", ECOVACS se compromete a crear un estilo de vida elegante y moderno para los consumidores globales a través de la innovación tecnológica continua y una experiencia de usuario refinada. Por ahora, su variada cartera de soluciones robóticas para múltiples escenarios incluye aspiradoras robóticas, limpiacristales robóticos, cortacéspedes robóticos y robots de limpieza comercial.

