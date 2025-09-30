Bulat Utemuratov Foundation se une a la Coalición Mundial de Defensa del Autismo en las Naciones Unidas

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 29 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Bulat Utemuratov Foundation se ha unido a la recién creada Coalición Mundial de Defensa del Autismo, lanzada en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York durante un almuerzo ministerial de alto nivel.

La Coalición, creada con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, Autism Speaks y la Qatar Foundation, reunirá a expertos internacionales, responsables políticos y líderes de la sociedad civil para fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con autismo en todo el mundo. Su misión es consolidar los esfuerzos de gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones sin ánimo de lucro para promover los derechos, ampliar la investigación, mejorar la coordinación de políticas y fortalecer la defensa del autismo.

El evento de lanzamiento en la sede de la ONU contó con la presencia de ministros de salud de varios países, así como altos representantes de importantes instituciones y fundaciones internacionales dedicadas a la salud y la educación. La participación de la Bulat Utemuratov Foundation destaca la creciente contribución de Kazajistán a las iniciativas globales de salud e inclusión.

Junto con esta iniciativa, la Fundación firmó un Memorando de Cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración. El acuerdo establece esfuerzos conjuntos para apoyar a las familias migrantes que crían niños con autismo, desarrollar programas inclusivos de educación y atención médica, y promover el intercambio internacional de conocimientos sobre servicios de apoyo para el autismo.

Ainur Karbozova, consejera delegada de la Bulat Utemuratov Foundation , destacó la importancia de estos avances: "Durante más de una década, la Fundación ha implementado el programa nacional 'Autismo. Un Mundo para Todos', que apoya a niños con autismo y a sus familias en Kazajistán. Unirnos a la Coalición Mundial de Defensa del Autismo y colaborar con la OIM nos permitirá aportar la experiencia de Kazajistán al diálogo internacional y acelerar la creación de una sociedad más inclusiva y equitativa en todo el mundo".

Desde 2015, la Fundación ha establecido 13 Centros de Autismo en el marco de su programa Asyl Miras en 12 ciudades de Kazajistán. Estos centros operan según estándares internacionales y ofrecen programas conductuales gratuitos basados en métodos basados en la evidencia, incluyendo el Análisis Aplicado de la Conducta (ABA). Hasta la fecha, más de 25.000 niños y familias han recibido apoyo.

Al unirse a plataformas internacionales como la Coalición Mundial de Defensa del Autismo y establecer nuevas alianzas con instituciones globales, la Fundación fortalecerá su papel en el fomento de la defensa del autismo y la difusión de las mejores prácticas a nivel internacional.

