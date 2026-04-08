(Información remitida por la empresa firmante)

- C2FO se lleva el máximo galardón de la IFC en Lisboa, mientras que la financiación global supera el hito de los 500.000 millones de dólares

LISBOA, Portugal, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En la 9ª Reunión Mundial de Socios Comerciales, la Corporación Financiera Internacional (CFI) nombró a C2FO Mejor socio comercial en la cadena de suministro para 2026. Este reconocimiento llega en un momento en que C2FO supera los 500.000 millones de dólares en financiación acumulada a empresas de todo el mundo desde su fundación.

Estos hitos ponen de manifiesto un cambio global en las finanzas corporativas. A medida que la deuda tradicional se encarece y resulta más difícil de obtener, las empresas optan por la "autonomía de flujo de caja", utilizando las facturas pendientes de cobro para financiar su crecimiento en lugar de solicitar nuevos préstamos.

C2FO ha sido el único proveedor de plataformas reconocido por la CFI este año. Esta distinción se ve respaldada por un enorme alcance operativo:

Medio billón financiado : entregado a proveedores de todo el mundo desde nuestra fundación sin ninguna pérdida crediticia.

: entregado a proveedores de todo el mundo desde nuestra fundación sin ninguna pérdida crediticia. Más de un millón de empresas: prestamos servicio a empresas de más de 180 países y territorios.

"Ganar este premio de la IFC justo cuando hemos superado la barrera de los 500.000 millones de dólares confirma el acierto de nuestra misión", afirmó Colin Sharp, director de estrategia de C2FO. "El "coste de la espera" para recibir los pagos supone una enorme carga para muchas empresas. Les ofrecemos la posibilidad de evitar el endeudamiento y reinvertir inmediatamente el dinero que ellas mismas han ganado".

El galardón de la IFC destacó específicamente el éxito de C2FO a la hora de salvar la brecha de financiación en los mercados emergentes. C2FO cumplió este compromiso con el lanzamiento de CycleFlow, impulsado por C2FO, en Nigeria el 2 de abril.

Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan el 80% del empleo en Nigeria, pero a menudo se enfrentan a dificultades a la hora de obtener capital circulante. CycleFlow cambia esta situación al permitir que los proveedores más pequeños conviertan sus ventas en efectivo sin necesidad de garantías ni de un historial crediticio complejo. Se trata de una iniciativa diseñada para igualar las condiciones en la mayor economía de África.

Dado que los altos tipos de interés suponen una carga para los directores financieros de todo el mundo, el modelo de C2FO ofrece una vía de salida directa de los préstamos tradicionales:

Control: los proveedores fijan sus propios porcentajes de descuento en función de sus necesidades de margen.

los proveedores fijan sus propios porcentajes de descuento en función de sus necesidades de margen. Rapidez: el dinero suele llegar en un plazo de 24 a 48 horas.

el dinero suele llegar en un plazo de 24 a 48 horas. Resiliencia: los compradores refuerzan sus cadenas de suministro sin asumir nuevos riesgos crediticios.

"Las empresas líderes ya no esperan a los bancos", explicó Alexander "Sandy" Kemper, fundador y consejero delegado de C2FO, con sede en Kansas City. "Se están dando cuenta de que sus cuentas por cobrar son su mejor fuente de capital".

Acerca de C2FO:

C2FO es la plataforma mundial de capital circulante. Creamos un futuro en el que todas las empresas dispongan del capital que necesitan para crecer. Más información en C2FO.com

Contacto para medios:

Ena Do | pr@c2fo.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434997...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/c2fo-se-lleva-el-maximo-galardon-de-la-ifc-en-lisboa-302736950.html