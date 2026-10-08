UNA DE CADA TRES MUJERES SUFRIRÁ ANSIEDAD O DEPRESIÓN: LANCÔME ABRE UNA NUEVA CONVERSACIÓN CON "I'M FINE"

(Información remitida por la empresa firmante)

En colaboración con ADAA, "I'M FINE" anima a las mujeres a evaluar su bienestar mental y a reconocer los signos tempranos de ansiedad y depresión.

PARÍS, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- "¿Cómo estás?" Para muchas mujeres, "Estoy bien" es una respuesta automática, incluso cuando no refleja cómo se sienten.

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El estudio Ipsos 2026 de Lancôme revela que el 80% de las mujeres ha dicho "Estoy bien" cuando no lo estaba, y que el 72% se arrepiente de haber ocultado cómo se sentía. Una de cada tres mujeres sufrirá ansiedad o depresión a lo largo de su vida: el doble que los hombres.

Hoy, Lancôme lanza I'M FINE junto con ADAA y organizaciones locales sin ánimo de lucro. La iniciativa ayuda a las mujeres a reconocer los primeros signos y encontrar recursos fiables y apoyo. También las anima a expresar cómo se sienten. Decir "No estoy bien" puede ser un primer paso importante.

"La belleza está profundamente ligada a cómo nos sentimos, cómo conectamos y cómo nos apoyamos", afirmó Vania Lacascade, Global President de Lancôme. "Podemos dar visibilidad a esta conversación y conectar a las mujeres con recursos fiables y organizaciones especializadas".

I'M FINE incluye dos acciones:

Sensibilización : las embajadoras de Lancôme Demi Moore, Christy Turlington, Zoe Saldaña y Vanessa Kirby comparten sus historias para combatir el estigma sobre la salud mental de las mujeres.

: las embajadoras de Lancôme Demi Moore, Christy Turlington, Zoe Saldaña y Vanessa Kirby comparten sus historias para combatir el estigma sobre la salud mental de las mujeres. Prevención: IMFINE.COM ofrece herramientas de autoevaluación clínicamente validadas —PHQ-8 para la depresión y GAD-7 para la ansiedad— y recursos basados en la evidencia. No son herramientas diagnósticas; ofrecen una primera orientación.

"La prevención es poder. La detección temprana es fundamental", afirmó la doctora Helen Blair Simpson, profesora de Psiquiatría en Columbia University Irving Medical Center y embajadora de ADAA para la salud mental de las mujeres.

La iniciativa se lanzará en octubre de 2026 en Estados Unidos, México y Europa. Su expansión a Asia del Norte, Canadá, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Australia está prevista para marzo de 2027. Lancôme medirá su impacto a través de las autoevaluaciones completadas, el acceso a recursos y el apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro y a la investigación.

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