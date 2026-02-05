Cadastral recauda 9,5 millones de dólares para la plataforma de IA para el sector inmobiliario

(Información remitida por la empresa firmante)

-Cadastral recauda 9,5 millones de dólares para construir la plataforma de IA vertical líder para el sector inmobiliario comercial

NUEVA YORK, 5 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Cadastral, Inc., empresa de software nativo de IA que desarrolla inteligencia vertical específica para el sector inmobiliario comercial (CRE), anunció hoy la obtención de 9,5 millones de dólares en financiación de Navitas, JLL Spark Global Ventures, AvalonBay, Equity Residential y 1Sharpe. El capital se utilizará para acelerar el desarrollo de productos y ampliar las iniciativas de comercialización, mientras Cadastral construye el "analista de IA en una caja" líder del sector para bienes inmuebles, capital privado y crédito privado.

Desde el lanzamiento de su producto estrella a finales de 2025, Cadastral ya cuenta con más de 40 clientes, con una rápida adopción en una amplia gama de casos de uso y tipos de empresas del sector inmobiliario comercial.

"Harvey, Hebbia, Rogo y otros han creado plataformas de IA transformadoras para sus respectivos sectores; el sector inmobiliario no debería quedarse atrás", afirmó Abhinav "Abe" Somani, consejero delegado y cofundador de Cadastral. "Ya sea que se dedique a adquisiciones, gestión de activos, administración de arrendamientos, servicios a inquilinos, legal, préstamos o mercados de capitales, Cadastral ofrece un servicio integral de análisis inmobiliario con IA. Ponemos a disposición de todos los profesionales inmobiliarios agentes de IA de nivel institucional".

Somani fundó Leverton, una empresa de inteligencia documental basada en IA, adquirida por MRI Software en 2019, y cuenta con más de dos décadas de experiencia en inversión inmobiliaria y software empresarial.

Cadastral crea herramientas y agentes de IA específicos para cada sector, diseñados específicamente para flujos de trabajo inmobiliarios comerciales, incluyendo análisis T-12, abstracción de arrendamientos, cumplimiento de préstamos, diligencia de adquisiciones y suscripción integral. A diferencia de las plataformas de IA horizontales, Cadastral está diseñada específicamente para datos, documentos y procesos de toma de decisiones del sector inmobiliario comercial.

"Todas las organizaciones inmobiliarias están considerando su estrategia de IA en este momento, así que ahora es el momento", afirmó Jenny Song, socia de Navitas Capital, el inversor principal. "Nuestra tesis principal es que se necesita una IA vertical con un verdadero conocimiento del sector para captar valor y triunfar en el mercado. Hemos visto este desarrollo en nuestras inversiones anteriores, como EliseAI, y estamos empezando a verlo con Cadastral".

Los inversores señalan la rápida adopción y la facilidad de uso de Cadastral como factores diferenciadores clave en un sector históricamente de lento crecimiento. Cadastral está listo para funcionar sin necesidad de formación específica para el cliente, y los datos de los clientes nunca se utilizan para entrenar ningún modelo.

"Estamos muy entusiasmados con lo que Cadastral está desarrollando y con la rapidez con la que ya se ha adaptado a diversos casos de uso de JLL", afirmó Raj Singh, socio director de JLL Spark Global Ventures. "La velocidad con la que los equipos pueden obtener valor del producto es sumamente convincente".

Cadastral también fue cofundada por Aman Dhesi, director de tecnología, quien anteriormente desarrolló sistemas de IA a gran escala en Meta, DoorDash y Square.

"Hemos democratizado las capacidades avanzadas de IA para todos en el sector, desde pequeños propietarios-operadores hasta grandes REIT que cotizan en bolsa", afirmó Dhesi. "Cadastral ofrece valor real en cuestión de segundos tras iniciar sesión".

Con sede en la ciudad de Nueva York, Cadastral se integra a la perfección con los principales sistemas de gestión documental, como SharePoint, Box y Dropbox, así como con plataformas inmobiliarias clave como Yardi.

Acerca de CadastralCadastral es la solución líder de IA específica para el sector inmobiliario que actúa como su analista inmobiliario comercial desde el primer momento. Desarrollada por profesionales con amplia experiencia en tecnología e industria inmobiliaria, la empresa cuenta con la confianza de más de 40 organizaciones globales. Fundada en 2023 y con sede en Nueva York, Cadastral tiene la misión de democratizar el acceso a agentes y herramientas de IA para profesionales del sector inmobiliario y de capital privado en todo el mundo.

Acerca de Navitas CapitalNavitas Capital es la firma líder de capital de riesgo que invierte en empresas tecnológicas en fase inicial que transforman sectores fundamentales, como el inmobiliario, la construcción, la energía y la infraestructura. La firma aprovecha una sólida red de líderes del sector y socios estratégicos para ayudar a las empresas de su cartera a escalar de forma eficiente y eficaz. Fundada en 2009 y actualmente invirtiendo a través del Fondo IV, las salidas e inversiones más destacadas de Navitas incluyen Plangrid, Matterport, Procore, View, OpenSpace, EliseAI, y Document Crunch.

