(Información remitida por la empresa firmante)

Nicely Done Productions concluye su serie documental que explora las infraestructuras invisibles que sustentan la vida moderna.

Threads of Connectivity

Cinco nuevos episodios: illycaffé, Cargill, Honeywell Aerospace, Western Union, FedEx

LONDRES, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Desde el café que se disfruta en hogares y cafeterías de toda Europa hasta los alimentos cultivados en tierras agrícolas polacas, la vida cotidiana depende de una amplia red de personas, tecnologías y sistemas que trabajan en conjunto entre bastidores.

Estas conexiones cobran protagonismo en la segunda mitad de Threads of Connectivity, la serie documental de marca producida por Nicely Done Productions y alojada en la plataforma digital global de National Geographic. A partir del 29 de octubre, los cinco episodios finales completarán esta serie de diez entregas, cuyos resultados ya están superando las métricas previstas.

El episodio de illycaffè muestra cómo la empresa colabora con agricultores y agrónomos para comprender el impacto del cambio climático en las regiones de cafetales, compartiendo prácticas y conocimientos técnicos fundamentales para preservar la calidad del café ante unas condiciones ambientales en constante evolución.

La película de Cargill sigue a dos familias de agricultores, una en Colorado y otra en Polonia. Explora cómo su resiliencia, su experiencia y sus relaciones duraderas les permiten afrontar la variabilidad climática y los cambios en los mercados para alimentar al mundo, al tiempo que invierten en la tierra para las próximas generaciones.

Honeywell Aerospace invita a los espectadores a adentrarse en una cabina de pilotaje cada vez más conectada: desde sistemas capaces de alertar a los pilotos sobre posibles colisiones en la pista, hasta paneles de control de última generación. El episodio, rodado en la sede central de Honeywell Aerospace en Phoenix (Arizona), analiza cómo las nuevas tecnologías ayudan a los pilotos a anticipar riesgos y a tomar decisiones más seguras.

Western Union explora las complejas conexiones que subyacen a las transferencias internacionales de dinero, revelando cómo innovaciones como la billetera digital Stablecard ayudan a derribar las barreras bancarias y a brindar a más personas un mayor control sobre su dinero.

Por último, el episodio dedicado a FedEx analiza la red, las personas y las tecnologías que conectan más del 99 % del PIB mundial, transportando desde paquetes cotidianos hasta medicamentos vitales que requieren una entrega urgente. El episodio revela la extraordinaria coordinación que tiene lugar entre bastidores para garantizar que los envíos urgentes lleguen a quienes dependen de ellos.

En conjunto, estas nuevas producciones sacan a la luz más infraestructuras ocultas que sustentan la vida moderna en tiempos de cambio.

"La evolución tecnológica ha llegado a un punto de inflexión crucial", afirma Jay Slater, consejero elegado de Nicely Done Productions. "Threads of Connectivity profundiza en lo que esta evolución significa para las poblaciones de toda Europa y más allá".

Stream en NatGeo.com. Imágenes y entrevistas, disponibles bajo petición.

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