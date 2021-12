-Cambridge Quantum lanza Quantum Origin, una plataforma de generación de claves criptográficas mejorada por la tecnología cuántica para proteger los datos de las amenazas que avanzan

· Quantum Origin es el primer producto comercial del mundo construido con ordenadores cuánticos que ofrece un resultado que los ordenadores clásicos no podrían alcanzar

· Quantum Origin es la primera plataforma que obtiene claves criptográficas a partir de los resultados de un ordenador cuántico para garantizar la protección de los datos a nivel fundacional contra los ataques en evolución

· Proporciona protección inmediata a las empresas y los gobiernos frente a los problemas de seguridad actuales, derivados del uso de generadores de números aleatorios (RNG) más débiles

· Quantum Origin también ayuda a proteger contra los ataques "hackea ahora, descifra después", que ya se están produciendo y tendrán implicaciones futuras

· Las claves criptográficas mejoradas por Quantum Origin se basan en la aleatoriedad cuántica verificable y pueden integrarse en los sistemas existentes. El protocolo se basa en el "entrelazamiento", una característica única de la mecánica cuántica.

· Quantum Origin es compatible con algoritmos tradicionales, como RSA o AES, así como con algoritmos de criptografía poscuántica que están siendo normalizados por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST)

CAMBRIDGE, Inglaterra, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum ( CQ ), líder mundial en software cuántico, y filial completa de Quantinuum, la empresa líder mundial en computación cuántica integrada, se complace en anunciar el lanzamiento de Quantum Origin, la primera plataforma de generación de claves criptográficas disponible en el mercado y basada en la aleatoriedad cuántica verificable. Se trata del primer producto comercial construido con un ordenador cuántico ruidoso de escala intermedia (NISQ) y se ha construido para proteger los datos del mundo de las amenazas actuales y futuras al cifrado actual.

La aleatoriedad es fundamental para asegurar las soluciones de seguridad actuales, así como para proteger los sistemas de la futura amenaza de los ataques cuánticos. Estos ataques debilitarán aún más los métodos deterministas de generación de números aleatorios, así como los métodos que no son verificablemente aleatorios y que provienen de una fuente cuántica.

Los sistemas actuales están protegidos por estándares de cifrado como RSA y AES. Su resistencia se basa en la incapacidad de "romper" una cadena larga de un generador de números aleatorios (RNG). Sin embargo, los RNGs actuales carecen de una aleatoriedad verdadera y verificable; los números que se generan no son tan impredecibles como se pensaba y, como resultado, dichos RNGs han sido el punto de fallo en un número creciente de ciberataques. Además, la amenaza potencial de los ataques cuánticos está elevando aún más la apuesta, incentivando a los delincuentes a robar datos encriptados que pasan por Internet, con el fin de desencriptarlos más tarde utilizando ordenadores cuánticos. Los llamados ataques "hackea ahora, descifra después".

Quantum Origin es una plataforma alojada en la nube que protege contra estas amenazas actuales y futuras. Utiliza la naturaleza impredecible de la mecánica cuántica para generar claves criptográficas sembradas con aleatoriedad cuántica verificable a partir de los ordenadores cuánticos de la serie H de Quantinuum, Powered by Honeywell. Es compatible con algoritmos tradicionales, como RSA o AES, así como con algoritmos de criptografía poscuántica que están siendo normalizados por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST).

"Llevamos varios años trabajando en un método para utilizar de forma eficiente y eficaz las características únicas de los ordenadores cuánticos con el fin de proporcionar a nuestros clientes una defensa contra adversarios y delincuentes ahora y en el futuro, una vez que los ordenadores cuánticos sean frecuentes", dijo Ilyas Khan, consejero delegado de Quantinuum y fundador de Cambridge Quantum. Añadió que "Quantum Origin nos da la posibilidad de estar a salvo de las amenazas más sofisticadas y poderosas de hoy, así como de las amenazas de los ordenadores cuánticos en el futuro."

Duncan Jones, responsable de ciberseguridad de Cambridge Quantum, dijo: "Cuando hablamos de proteger los sistemas con tecnologías cuánticas, no nos referimos sólo a protegerlos de futuras amenazas. Desde el desmantelamiento de organizaciones a gran escala, pasando por los piratas informáticos de los estados nacionales, hasta el preocupante potencial de los ataques "hackea ahora, descifra después", las amenazas son muy reales hoy en día, y están aquí para quedarse. Las empresas responsables deben desplegar todas las defensas posibles para garantizar la máxima protección a nivel de cifrado hoy y mañana".

Claves cuánticas mejoradas bajo demanda

Con Quantum Origin, cuando una organización necesita que se generen claves mejoradas cuánticamente, ahora puede hacer una llamada a través de una API. Quantum Origin genera las claves antes de encriptarlas con una clave de transporte y devolverlas de forma segura a la organización. Para ofrecer a las organizaciones un alto nivel de garantía de que sus claves de cifrado son lo más impredecibles posible, Quantum Origin comprueba la totalidad de los resultados de los ordenadores cuánticos, asegurándose de que cada clave está sembrada de aleatoriedad cuántica verificable.

A continuación, estas claves son sencillas y fáciles de integrar en los sistemas existentes de los clientes, ya que se proporcionan en un formato que puede ser consumido por los sistemas y el hardware de ciberseguridad tradicionales. Este enfoque integral garantiza que la generación de claves se realice bajo demanda y sea capaz de escalar con el uso, sin dejar de ser segura.

Quantum Origin en la práctica

Las claves de Quantum Origin deberían utilizarse en cualquier escenario en el que se necesite una ciberseguridad sólida. En su lanzamiento, CQ ofrecerá Quantum Origin a empresas de servicios financieros y proveedores de productos de ciberseguridad, antes de ampliarlo a otros sectores de alta prioridad, como las telecomunicaciones, la energía, la fabricación, la defensa y la administración pública.

La tecnología ya se ha utilizado en una serie de proyectos con socios de lanzamiento. Axiom Space utilizó Quantum Origin para llevar a cabo una prueba de comunicación cifrada post-cuántica entre la ISS y la Tierra, enviando el mensaje "Hello Quantum World" de vuelta a la Tierra cifrado con claves post-cuánticas sembradas a partir de aleatoriedad cuántica verificable. Fujitsu integró Quantum Origin en su red de área amplia definida por software (SDWAN) utilizando claves cuánticas mejoradas junto con algoritmos tradicionales.

Acerca de Cambridge Quantum

Fundada en 2014, Cambridge Quantum es líder mundial en software cuántico y algoritmos cuánticos, lo que permite a los clientes sacar el máximo provecho del hardware de computación cuántica en rápida evolución. Forma parte de la recién creada Quantinuum, la mayor empresa de computación cuántica integrada del mundo. Cambridge Quantum tiene oficinas en Europa, Estados Unidos y Japón. Para más información, visite CQ en http://www.cambridgequantum.com y en LinkedIn . Acceda al código fuente de lambeq, TKET, los enlaces y utilidades de Python en GitHub .

La marca comercial Powered by Honeywell se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell no ofrece ninguna representación ni garantía con respecto a este producto o servicio.