CAMILA CABELLO OFRECIÓ UNA ESPECTACULAR PRESENTACIÓN DE CARNAVAL EN LA CEREMONIA DE APERTURA DE LA FINAL DE LA LIGA DE C

CAMILA CABELLO PERFORMS AT UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL OPENING CEREMONY PRESENTED BY PEPSI MAX

- MILLONES DE FANÁTICOS DE TODO EL MUNDO SINTONIZARON ALESPECTÁCULO DE LA EXITOSA CANTANTE LATINA EN LA FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES DE LA UEFA DE ESTE AÑO -

PARÍS, 29 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- #PLAYTOINSPIRE – Anoche Camila Cabello, cantante/compositora multiplatino y artista nominada a los premios GRAMMY®, protagonizó una impresionante presentación en vivo durante la Ceremonia de Apertura de la Final de la Liga de Campeones de la UEFA. Presentada por Pepsi MAX®, la sexta edición del espectáculo fue transmitida a fanáticos de todo el mundo desde el Stade de France en París.

Con temática de carnaval, la Ceremonia de Apertura de este año celebró a la unión de todas las personas mediante una vibrante mezcla de colores, bailes y música inspirada en la herencia latina de Camila y en el reconocido carnaval de Oaxaca en México. El espectáculo de cinco minutos maravilló a los espectadores mientras la exitosa cantautora interpretaba sus más reconocidos temas, incluyendo "Bam Bam" y "Señorita", antes de finalizar con el sencillo "Don't Go Yet", que hizo retumbar al estadio de energía justo antes del inicio del partido.

Con un gran legado en mundo del deporte y el entretenimiento musical, Pepsi MAX se enorgullece en haber presentado la Ceremonia de Apertura en conjunto con la UEFA por sexto año. La presentación de 2022 se llevó a cabo a través de la marca internacional Pepsi, que incluye Pepsi, Pepsi Black y Pepsi Light.

Cada año, la Ceremonia de Apertura de la Final de la Liga de Campeones de la UEFA presentada por Pepsi MAX ofrece a los fanáticos, quienes acuden al estadio o sintonizan desde sus hogares, uno de los espectáculos musicales más populares del mundo antes de uno de los partidos más importantes del fútbol de clubes europeos. En 2022, la alianza con TikTok hizo posible que la Ceremonia de Apertura también sea transmitida en vivo a través de la cuenta de la Liga de Campeones de la UEFA en la plataforma.

Para obtener más información y actualizaciones sobre la final, siga a Pepsi MAX en Instagram y Twitter. Únase a la conversación en línea usando la etiqueta #PlayToInspire.

Acerca de Camila Cabello

La cantante, compositora, actriz y activista de origen cubano Camila Cabello, con un disco de Diamante y nominada a varios premios GRAMMY®, lleva la música y cultura popular más allá de los límites y las fronteras. Ha logrado sucesivos éxitos y ha hecho historia en el proceso. Ha emergido notablemente como "la primera mujer hispana en alcanzar el estatus Diamante de la RIAA" con su éxito en Billboard Hot 100 #1 "Havana" [feat. Young Thug], que también destaca "como la canción más escuchada de todos los tiempos de una artista femenina". Ha ganado docenas de premios, incluidos dos premios GRAMMY® Latinos, cinco American Music Awards y un Billboard Music Award. En 2018, su álbum debut de larga duración, Camila, alcanzó el puesto n.° 1 en el Billboard Top 200 y finalmente se convirtió en disco Platino. Recibió una nominación al GRAMMY® en la categoría de "Mejor Álbum Vocal Pop", ya que "Havana (Live)" fue reconocida como "Mejor Interpretación Solista Pop". Con el éxito del sencillo triple platino "Never Be The Same", hizo historia una vez más como "la primera artista en conseguir dos sencillos número uno en varios formatos con los dos primeros sencillos de un álbum debut". Durante 2019, se asoció con Shawn Mendes para "Señorita".

El himno multiplatino obtuvo una nominación para "Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop" en los premios GRAMMY®. Su segundo álbum de larga duración, ROMANCE, se convirtió en platino. En su momento, se convirtió en la "primera artista femenina desde Adele en encabezar por partida triple las listas Hot 100, Top 200 y Artist 100 de Billboard". Sin embargo, hace poco, Camila hizo su manifestación artística más importante, irresistible e inimitable hasta la fecha con su tercer álbum de larga duración, Familia, lanzado en abril de 2022.

