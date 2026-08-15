La Campaña de Gallipoli se revitaliza en el ámbito digital

(Información remitida por la empresa firmante)

BlackMill Games y la dirección del sitio histórico de Gallipoli lanzan una alianza de colaboración para llevar la Campaña de Gallipoli a un mayor alcance internacional

ÇANAKKALE, Turquía, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La Campaña de Gallipoli, un punto de inflexión crucial en la historia mundial, ha sido trasladada al ámbito digital a través del videojuego Gallipoli.

El lanzamiento de la colaboración entre la dirección del sitio histórico de Gallipoli y BlackMill Games —una destacada desarrolladora de videojuegos a nivel mundial— tuvo lugar el 10 de agosto en la Fortaleza de Seddülbahir, el mismo lugar donde se libraron las históricas batallas.

En un espacio interactivo especialmente acondicionado para el evento, los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer digitalmente el paisaje histórico, inmersos en la auténtica atmósfera del campo de batalla original.

En su intervención durante el acto de lanzamiento, İsmail Kaşdemir, presidente de la dirección del sitio histórico de Gallipoli, señaló: "Los juegos son una de las formas más eficaces de llegar a los niños y jóvenes. Espero que este juego aumente el interés por Çanakkale tanto en Turquía como en todo el mundo, animando a más personas a visitar y aprender sobre esta tierra histórica. Los niños turcos tendrán la oportunidad de jugar como héroes turcos, mientras que los jugadores de todo el mundo obtendrán una comprensión más profunda de Çanakkale. A pesar de que la guerra terminó hace 111 años con una gran victoria turca, hoy estas tierras, bajo la bandera turca, representan la paz, la tranquilidad y el bienestar. Estamos decididos a preservar esta paz y salvaguardar los recuerdos y el patrimonio que se nos han confiado".

Jos Hoebe, consejero delegado de BlackMill Games, destacó: "Nos enorgullece y complace colaborar con la dirección del sitio histórico de Gallipoli en este proyecto. Esta colaboración demuestra el valor de aunar la experiencia de las instituciones históricas con la creatividad de la industria de los videojuegos. Trabajando juntos, podemos acercar la historia del Frente de Gallipoli a un público mucho más amplio y fomentar una comprensión más profunda de las batallas y de las personas que forjaron este importante capítulo de la historia. Para nosotros, supone un valioso reconocimiento de cómo los videojuegos pueden ser un medio eficaz para acercar el patrimonio histórico a nuevos públicos".

Tras los discursos, Kaşdemir y Hoebe firmaron formalmente el protocolo de colaboración.

"GALLIPOLI" SE LANZARÁ EL 20 DE AGOSTO

Gallipoli, el último título de BlackMill Games —un estudio reconocido por sus juegos ambientados en la Primera Guerra Mundial—, se lanzará para jugadores de todo el mundo el 20 de agosto.

Más allá de las convenciones de un juego de guerra estándar, Gallipoli ofrece una experiencia inmersiva que presenta Gallipoli al ámbito digital como un componente integral de la memoria histórica compartida de la humanidad.

Los jugadores podrán contar con la oportunidad de experimentar la geografía de la campaña, las condiciones históricas de la época, los uniformes militares, el armamento, las trincheras y los campos de batalla reconstruidos con gran fidelidad a la realidad histórica.

DE UNA GEOGRAFÍA HISTÓRICA A UNA EXPERIENCIA DIGITAL

Gallipoli reconstruye digitalmente lugares clave de la Campaña de Gallipoli, especialmente la Fortaleza de Seddülbahir, Kumkale, Ariburnu y la Ensenada de Anzac. Además de la geografía física, se han integrado estructuras históricas, entornos naturales, trincheras, uniformes militares y armamento de la época, respetando estrictamente la realidad histórica del momento.

Este enfoque no solo busca simular el combate en un campo de batalla, sino también permitir a los jugadores experimentar la geografía y la atmósfera temporal en la que se desarrollaron los acontecimientos históricos.

CONVERTIR LA REALIDAD HISTÓRICA EN ENTORNOS DIGITALES

Con el fin de garantizar una representación precisa del Frente de Gallipoli y el Sitio Histórico de Gallipoli, la dirección del sitio histórico de Gallipoli pone a disposición de BlackMill Games todo su material de archivo, documentación histórica y conjuntos de datos técnicos.

Se proporcionan escaneos LIDAR, datos espaciales 3D, mapas y documentación técnica al equipo de desarrollo para facilitar el modelado de estructuras históricas, campos de batalla y terreno natural. Además, la dirección ha coordinado operaciones de campo, lo que permite al equipo de BlackMill Games realizar inspecciones técnicas y visitas a los campos de batalla históricos.

Gracias a estos rigurosos esfuerzos, la representación digital de Gallipoli en el juego está diseñada para establecer una sólida conexión con la geografía real y el patrimonio histórico tangible.

Contacto: Huseyin Ulgen+905300675997huseyin.ulgen@dha.com.tr

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