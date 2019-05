Captura de carbono en el programa de energía limpia para los ministros del mundo (2)

Publicado 28/05/2019 19:34:41 CET

ACCELERATING CCUS TOGETHER ADVANCING CCUS Financiación de una pieza clave del rompecabezas de la energía limpia Profundización sobre coste y reducción de riesgo Esta sesión asegurará diálogo a nivel de Ministros en condiciones clave para la Este evento será una exploración de los obstáculos y posibilidades en la promoción de inversión en CCS. Proporcionará una plataforma para consejeros delegados del sector financiero y CCUS como una tecnología clave para reducir los EGEI. A través del intercambio de mejores ejecutivos para discutir con los Ministros sobre cómo avanzar prácticas, hay evidencia de que las próximas plantas serán más baratas. Los panelistas compartirán con CCS a corto plazo para lograr avances tangibles el conocimiento de políticas de energía limpia, toma de decisiones y financiación 11:00 AM - 29 de mayo 12:30 PM - 29 de mayo Sala #211 International CCS Knowledge Centre Pavilion, expositor 606 _______________________________________________________ _______________________________________________________ John Mingé, Antiguo presidente y director general, BP America

Rick Perry, Secretario de Energía, (EEUU) Fatih Birol, Director ejecutivo de International Energy Michael Kurtyka, Ministro de Energía y Medioambiente, COP24 Agency (Francia) Richard Jackson, Presidente de Occidental Low Carbon Presidente (Polonia) Steve Winberg, Secretario adjunto de energía fósil, Ventures y vicepresidente de operaciones (EEUU) Gordon Salahor, Consejero delegado, Wolf Midstream (EEUU) Khalid Abuleif, negociador del clima (Arabia Saudita) John Loughhead, Científico, Dept. for Business, Departmento de Energía (EEUU) Khalid Abulief, Negociador de acuerdos climáticos, Energy and Industrial Strategy (Reino Unido) Yoshihiko Isozaki, Ministro de Estado, METI (Japón) Ajay Kumar Bhalla, Secretario, Ministerio de Energía (India) Liv Lønnum, Secretario de Estado, Ministerio de Petróleo y Ministerio de Energía y Recursos de Petróleo (Arabia Saudita) Tim Thomas, Vicepresidente en Mitsubishi Heavy Industries Energía (Noruega) Amy Pincu, Director administrativo, Bank of America Merrill (Japón, oficina en Houston) Hang Wang, Director-General de 21 Agenda Lynch (EEUU) Ashok Bhargava, Director de Energía, Asian Development Administrative Centre, Ministerio de Ciencia y Tecnología Bank, (Asia Central y occidental) Jérôme Schmitt, Presidente del Comité Ejecutivo, Oil (China) Mechthild Worsdorfer, Director de sostenibilidad, tecnología y perspectivas, and Gas Climate Initiative (Reino Unido) International Energy Agency (Francia) Cecil Conroy, Director asuntos de gobierno, International Brotherhood of Boilermakers (EEUU) Richard Jackson, Presidente de Occidental Low Carbon Ventures y vicepresidente de operaciones (EEUU) Rich Powell, Consejero delegado, ClearPath (EEUU) (copatrocinador del evento) Mike Monea, Presidente y consejero delegado, International CCS Knowledge Centre (Canadá) (copatrocinador del evento)

¿Qué es Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS)?

CCS es una tecnología limpia que cuando funciona a gran escala, captura cantidades significativas de emisiones de CO2 antes de que se liberen a la atmósfera. El proceso de captura puede ser aplicado en industrias tales como acero, cemento y energía, como el carbón y el gas natural para apoyar grandes recortes en las emisiones. Almacenamiento o utilización y almacenamiento se refieren a la colocación descendente del CO2 capturado, para grandes cantidades el CO2 es almacenado de forma permanente en formación geológica muy profunda, tales como piedra arenisca o yacimientos de petróleo agotados. Para obtener más información, IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG): ¿Qué es CCS? [https://ieaghg.org/ccs-resources/what-is-ccs]

Acerca del International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): Operando desde 2016 bajo la dirección de una junta independiente, Knowledge Centre fue establecido por BHP y SaskPower con el mandato de avanzar en la comprensión global y el despliegue de CCS a gran escala para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El Knowledge Centre proporciona los conocimientos técnicos para implementar proyectos de CCS a gran escala así como optimización de CCS a través de la base de aprendizajes desde Boundary Dam 3 CCS Facility totalmente integrado y el estudio exhaustivo de CCS segunda generación, conocido como Shand CCS Feasibility Study. Para más información: https://ccsknowledge.com/ [https://ccsknowledge.com/]

Jodi Woollam, responsable de comunicaciones y relaciones con los medios, jwoollam@ccsknowledge.com, T: +1-306-565-5956 / M: +1-306-520-3710

