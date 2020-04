Carrier se independiza como sociedad de cotización oficial en la Bolsa de Nueva York (2)

Nota de precaución El presente comunicado contiene declaraciones que, en la medida que no son declaraciones de hechos históricos y presentes, constituyen "declaraciones de futuro" según las leyes de valores. Ocasionalmente, declaraciones futuras orales o por escrito se incluyen en información que se divulga al público. Dichas declaraciones de futuro proporcionan las expectativas actuales de la junta o planes futuro de las operaciones futuras o rendimiento financiero de Carrier, basados en supuestos que se consideran válidos en estos momentos. Las declaraciones de futuro se pueden identificar por el uso de términos tales como "creer", "esperar", "expectativas", "planes", "estrategia", "prospectos", "estimar", "proyectar", "objetivo", "anticipar", "hará", "debería", "veremos", "directrices", "perspectivas", "confianza" y otros términos con significados similares en relación con declaraciones que hablan de operaciones futuras o rendimiento financiero o la separación de United Technologies. Las declaraciones de futuro pueden incluir, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con ventas futuras, ganancias, flujos de caja, resultados de la operación, usos del efectivo, recompra de acciones, impuestos y otras medidas de rendimiento financiero o planes futuros potenciales, estrategias y transacciones de Carrier tras la separación, incluido los costos estimados asociados a la separación u otras declaraciones que no son hechos históricos. Todas las declaraciones de futuro conllevan riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones de futuro. Para dichas declaraciones, Carrier reclama la protección de puerto seguro para declaraciones de futuro tal y como establece la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995 de EE.UU. Dichos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, sin limitarse: (1) el efecto de la economía en los sectores y mercados en los que Carrier y sus negocios operan en EE.UU. y en el mundo y los cambios a los mismos, incluidos la condición del mercado financiero, fluctuaciones en los precios de los productos básicos, tasa de interés y tasa de cambio de divisa, niveles de demanda del mercado final en construcción, el impacto del clima, problemas de pandemia (incluido el coronavirus y sus efectos, entre otras cosas, sobre el suministro global, demanda y alteraciones en la distribución mientras continua el brote de coronavirus y el resultado en mayores tiempos de viaje, restricciones comerciales y/o similares y limitaciones), desastres naturales y la condición financiera de los clientes de Carrier y sus proveedores; (2) problemas en el desarrollo, producción, entrega, asistencia, rendimiento y realización de los beneficios anticipados y de tecnologías avanzadas y productos y servicios nuevos; (3) nivel futuro de deuda, incluido deuda relacionada con la separación, gastos de capital y gastos en investigación y desarrollo; (4) disponibilidad futura de créditos y factores que pueden afectar dicha disponibilidad tales como condición del mercado de crédito y la estructura de capital de Carrier; (5) el plazo y alcance de recompras futuras de acciones comunes de Carrier, que se podrían suspender en cualquier momento por varios factores, incluidos condiciones del mercado, el nivel de otras actividades de inversión y el uso de efectivo; (6) retrasos y alteraciones en la entrega de material y servicios por parte de proveedores; (7) labor de reducción de costos y restructuración de costos y ahorros, y las consecuencias de susodicha labor; (8) nuevas oportunidades comerciales y de inversión; (9) los beneficios anticipados de apartarse de diversificación y el balance de operaciones en varias gamas de productos, regiones y sectores; (10) el resultado de procedimientos legales, investigaciones y otros imprevistos; (11) suposiciones de planes de pensiones y contribuciones futuras; (12) el impacto en la negociación de contratos colectivos y conflictos laborales; (13) el efecto de cambios en las políticas de EE.UU. y otros países en los que Carrier tiene el negocio, incluido el cambio de las políticas comerciales de EE.UU. o la separación de Reino Unido de la Unión Europea, en la condición del mercado general, políticas comerciales globales y tasa de cambio de divisas a corto plazo y más allá; (14) el efecto de cambios de leyes y regulaciones de impuestos, medio ambientales y regulatorios (incluidos entre otras cosas importación/exportación) en EE.UU. y otros países en los que opera Carrier; (15) la capacidad de Carrier de conservar y contratar personal clave; (16) el alcance, la naturaleza, el impacto o el plazo de adquisición y desinversión, incluido entre otras cosas integración de empresas adquiridas en la empresa, las sinergias, oportunidades de crecimiento e innovación y los gastos relacionas incurridos; (17) el beneficio esperado de la separación; (18) la decisión de IRS y otras autoridades de impuestos que la distribución o ciertas transacciones relacionadas deberían ser hechos imponibles; (19) riesgos asociados con la deuda incurrida resultado de las transacciones financieras realizadas y relacionadas con la separación; (20) el riesgo de costos de no sinergia, costo de transacciones de reestructuración y otros costos incurridos resultado de la separación que exceden las estimaciones de Carrier; y (21) el impacto de la separación del negocio de Carrier y los recursos de Carrier, sistemas, procedimientos y controles, desvío de la atención de la junta y el impacto en las relaciones con clientes, proveedores, empleados y entidades de contrapartida. La lista anterior de factores no es exhaustiva ni está, por fuerza, en orden de importancia. Para obtener más información para identificar factores que podrían ocasionar que el resultado difiera sustancialmente del establecido en las declaraciones de futuro, consulte la declaración de registro de Carrier en el formulario 10 y los informes de Carrier en los formularios 10-K, 10-Q y 8-K enviados o proporcionados a SEC ocasionalmente. Las declaraciones de futuro se refieren solo a la fecha en la que se escribieron, y Carrier no asume ninguna obligación de actualizar ni revisar dichas declaraciones de futuro, ya sea resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando lo requiere la ley vigente.

