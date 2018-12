Carsten Thoma, cofundador de SAP Hybris y Commerce Visionary, se une a la junta directiva de Sitecore

Publicado 18/12/2018 14:30:59 CET

/PRNewswire/ -- Sitecore(®) [http://www.sitecore.com/], el líder global en software de gestión de experiencia digital, ha anunciado hoy que Carsten Thoma, uno de los líderes más innovadores del sector de tecnología, se ha unido a su junta directiva. Thoma desempeñó un rol vital en la definición del mercado de las tecnologías de experiencia omnicanal de los clientes con hybris AG, la compañía que cofundó en 1997 y vendió a SAP en 2013 en la oferta de esta última para expandir su capacidad comercial y digital empresarial en medio de una creciente competencia con Salesforce y Oracle.https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg]

SAN FRANCISCO, 18 de diciembre de 2018 "La capacidad de Carsten de identificar y liderar transiciones industriales disruptivas es única. Con su nombramiento, Sitecore gana a un ejecutivo extraordinario que construyó una empresa de categoría mundial y, en el proceso, ayudó a formar el mercado", comentó Jonas Persson, presidente de la junta directiva de Sitecore. "Tengo confianza que hará importantes contribuciones para mejorar aún más nuestra cartera de productos, dar mejor servicio a nuestros clientes y acelerar nuestra estrategia de crecimiento teniendo en cuenta su conocimiento profundo de las oportunidades de involucramiento y comercio para grandes empresas globales".

Thoma se desempeñó recientemente como presidente de SAP Hybris, donde era responsable de la línea empresarial Involucramiento y comercio con el cliente de SAP, el departamento de mayor crecimiento de la empresa. En su puesto, tenía la responsabilidad íntegra de SAP Hybris y formaba parte del equipo ejecutivo global de SAP. Durante su cargo, Thoma lideró a SAP a través de un cambio significativo a la nube, remodeló el entorno de desarrollo de la empresa con una arquitectura basada en microservicios y expandió su solución de nube de marketing adquiriendo capacidades de identidad de clientes y gestión de perfiles.

Thoma, hablando de su nombramiento, añadió: "Mientras trabajaba para hybris y, más adelante, para SAP, siempre he admirado la voluntad de Sitecore de alterarse a sí mismo para ofrecer tecnología innovadora que transforma la experiencia del cliente. La presentación de la primera plataforma de marketing digital basada en gestión de Sitecore fue un paso revolucionario y hoy en día la compañía es líder en un mercado lleno de oportunidades. Me siento honrado por unirme a la junta directiva y me alegra ayudar a miles de clientes de Sitecore que confían en nosotros para ayudarles a lograr sus iniciativas digitales más ambiciosas y estratégicas".

Acerca de SitecoreSitecore es el líder global de software de gestión de experiencia digital que combina gestión de contenido, comercio y perspicacias sobre los clientes. Sitecore Experience Cloud(TM) permite a los comerciantes ofrecer contenido personalizado en tiempo real y a escala en todos los canales; antes, durante y después de una venta. Más de 2500 marcas, incluidas American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical y L'Oréal, confían en Sitecore para ofrecer interacciones personalizadas que encantan a sus audiencias, crean lealtad y fomentan los ingresos.

ContactoMatt Krebsbach Director sénior, relación con el público y analistas de Sitecorematt.krebsbach@sitecore.com[mailto:matt.krebsbach@sitecore.com]

Relaciones con los medios de comunicación de SitecoreWE CommunicationsTeamSitecore@we-worldwide.com[mailto:TeamSitecore@we-worldwide.com]

Sitecore, Own the Experience y Sitecore Experience Cloud son marcas comerciales registradas de Sitecore Corporation A/S en EE.UU. y otros países. El resto de marcas, nombres de productos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg]

Sitio Web: http://www.sitecore.net/