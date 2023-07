Cartas de refutación enviadas a los accionistas de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP

(Información remitida por la empresa firmante)

CARSON CITY, Nevada y LONDRES, 11 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- QUIÉN: La nueva organización, The Committee to Restore Nymox Shareholder Value , solicita el apoyo de los accionistas.

QUÉ: Tras la distribución de un comunicado de prensa por Nymox Pharmaceutical Corporation (la Compañía) en relación con una decisión de exclusión de la lista de NASDAQ Audiencia en la apertura de los negocios el 7 de julio de 2023, las cartas de refutación se están emitiendo a todos los accionistas de la compañía. Acceda a los documentos en www.crnsv.com

Cuándo: 10 de julio de 2023

Dónde: CARSON CITY, Nevada; LONDRES

Por qué: Resumen de las cartas de refutación:

Falta de liderazgo de la empresa:

Cese de directivos clave de la empresa y posterior omisión de notificación adecuada a los accionistas, infringiendo las normas de la SEC que rigen la presentación de documentos 6-K.

Mala gestión operativa, problemas de divulgación y fiasco del mercado.



Incertidumbre y confusión de los accionistas a raíz de la exclusión del NASDAQ y la reciente volatilidad del precio de las acciones.



Incapacidad para relacionarse de forma competente con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.



Incapacidad del consejero delegado para ejecutar y cumplir los componentes clave de su función, incluyendo: adherirse al asesoramiento y la experiencia de los abogados y expertos del sector; financiar adecuadamente la empresa; o comprometer adecuadamente a los accionistas de la empresa.

Incapacidad para materializar el potencial de resultados valiosos y prometedores a través de la relación con AscellaHealth LLC : una empresa mundial muy respetada de soluciones sanitarias y de farmacia especializada con experiencia para ayudar a comercializar el producto BPH de la empresa.

LLC Oportunidad fallida de aprovechar la financiación comprometida, los conocimientos y la experiencia de AscellaHealth para posicionar con éxito productos farmacéuticos, medicamentos y productos biotecnológicos en todo el mundo.



Ausencia de un plan de marketing estratégico y de comunicación con los públicos internos y externos para implementar un posicionamiento eficaz que busque la aprobación del primer medicamento de su clase, NYMOZARFEX, para tratar los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata (HBP). La HBP es una de las enfermedades más comunes que afectan a los hombres de mediana y avanzada edad en todo el mundo.

Falta de solución o plan de recuperación financiera del valor para el accionista

La ruptura de la alineación con AscellaHealth niega el compromiso financiero y la experiencia para restaurar el valor de la compañía en previsión de la decisión de aprobación del mercado danés.



Disminución constante del valor de las acciones, mientras que se documentó que el consejero delegado recibió un paquete de remuneración inflado y vendió personalmente acciones por valor de más de 4.000.000 de dólares en los últimos 5 años.

Disminución constante del valor de las acciones, mientras que se documentó que el consejero delegado recibió un paquete de remuneración inflado y vendió personalmente acciones por valor de más de 4.000.000 de dólares en los últimos 5 años.

AscellaHealth, LLC posible asociación terminada por el consejero delegado, antes de la discusión con los principales miembros de la junta u otros funcionarios.

