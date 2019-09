Casio lanza el segundo conjunto de modelos EDIFICE (2)

Publicado 22/08/2019 19:42:23 CET

Resistencia al agua 100 metros --- Especificaciones Comunicación Bluetooth(R) baja energía de comunicación Estándar --- --- Rango de señal hasta 2m (puede variar dependiendo de las condiciones del entorno) --- Cronómetro precisión de 1 segundo; capacidad de medición: 23:59'59; modos de medición: tiempo transcurrido, memoria de 200 vueltas, indicador de última vuelta --- Alarma 1 alarma diaria independiente --- Otras características Funciones Smartphone Link (hora del mundo: más de 300 ciudades, ajuste de hora automático, ajuste de reloj fácil), buscador, corrección automática (hora, minuto y segundo), día y fecha, calendario completamente automático, indicador de nivel de batería, hora dual --- Fuente de energía Sistema de energía Tough Solar (sistema de carga solar) --- Operación continua Unos 19 meses con la función ahorro de energía* ON después de carga completa * Ahorro de energía después de cierto periodo en un sitio oscuro --- Tamaño de la caja 49,9× 45,6 ×8,9 mm --- Peso Total Aprox. 62g ---

EFR--S567TR

Resistencia al agua 100 metros --- Precisión a temperatura normal +/-20 segundos por mes --- Cronómetro cronómetro de 1 segundo; capacidad de medición: 0'00"~29'59"; intervalo --- Otras características Indicador de fecha --- Vida de la batería 5 años en SR927SW --- Tamaño de la caja 50,5×45,6×9,5mm --- Peso Total Aprox. 135g ---

La marca de la palabra Bluetooth® y logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. está bajo licencia.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/964239/Casio_Honda_Racing_L... [https://mma.prnewswire.com/media/964239/Casio_Honda_Racing_L...]

CONTACTO: CONTACTO: +81-(0)3-5334-4818