Casio lanza el segundo conjunto de modelos EDIFICE (1)

Publicado 22/08/2019 19:42:27 CET

- Casio lanza el segundo conjunto de modelos EDIFICE en colaboración con Honda Racing & Scuderia Toro Rosso F1 Team

TOKIO, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento de nuevas incorporaciones a la línea de cronógrafos de metal de alto rendimiento EDIFICE basada en el concepto de marca de "Velocidad e Inteligencia."

Las nuevas series Honda Racing (EQB-1000HRS y EQB-1000HR) son el segundo grupo de modelos de colaboración con Honda Racing, son ediciones limitadas de 900 relojes y 2.900 relojes, respectivamente y se venderán en todo el mundo.

Los cronógrafos de la Escudería Toro Rosso Formula One Team (EQB-1000TR y EFR-S567TR) tienen un perfil delgado y fueron desarrollados en colaboración con el equipo de la Escudería Toro Rosso, que compite en la clase más alta del mundo de carreras de coches.

Los nuevos relojes Honda Racing Limited Edition fueron creados conjuntamente con HRD Sakura, un centro de investigación que desarrolla tecnologías para deportes de motor de cuatro ruedas de Honda.

Para el desarrollo del nuevo cronógrafo, Honda ofrece una aleación especial, aluminuro de titanio, que se utiliza en las válvulas de su motor, para el bisel. La superficie del bisel también se terminó con el procesamiento de carbono tipo diamante (DLC). DLC se utiliza también dentro de las unidades del motor Honda, para aumentar la dureza superficial. Este acabado proporciona un bisel con excepcional resistencia al rayado. El EQB-1000HRS, tiene una correa roja, de tela Kevlar® intercalada entre dos capas de tela Cordura®, que coincide con el color de marca de Honda.

Tanto el nuevo EQB-1000HRS como EQB-1000HR están basados en el EQB-1000, un cronógrafo de perfil delgado equipado con un sistema de energía Tough Solar y conectividad de smartphone.

Los diales tienen un motivo de negro a rojo graduado, que simula el momento de la combustión en un cilindro del motor. El logotipo Honda Racing aparece en la esfera y parte trasera de ambos modelos y en la correa de EQB-1000HRS. Estos modelos premium cuentan con un embalaje especial con una tarjeta con fotos del motor Honda y del coche de carreras de la Escudería Toro Rosso Formula One.

Los cronógrafos de la Escudería Toro Rosso Limited Edition (EQB-1000TR y EFR-S567TR) fueron diseñados en base al coche de carreras 2019 Formula One. La adopción de colores llamativos del coche de carreras, de azul, rojo y plata, en ambos modelos, excluyendo los diales de bisel e inserción, se hace de fibra de carbono que es esencial en los coches de carreras de hoy.

La esfera y la caja trasera poseen el logo del equipo, y la esfera interior en la posición de las 9:00 tiene una imagen de un toro, el símbolo del equipo que ofrece una sensación especial que los hace un tesoro para poseer.

Además de sincronización de hora exacta que puede realizarse mediante la conexión a una aplicación de smartphone, el nuevo modelo tiene hora del mundo. El usuario puede ver la hora de dos lugares diferentes, en los diales principal e interior, mediante la selección de alrededor 300 ciudades. Esta característica es necesaria para los conductores de la Escudería Toro Rosso, que compiten en todo el mundo.

El nuevo indicador de última vuelta muestra la diferencia desde la vuelta anterior en el dial interior dentro de un rango de menos cinco a más un segundo. También se ha mejorado la función de cronómetro y las horas grabadas pueden cargarse a la aplicación del smartphone. Ya que pueden guardarse 200 tiempos, medido a 1/1000 de segundo, el cronógrafo ayuda a gestionar horas detalladas durante la carrera.

El EFR--S567TR está basado en el cronógrafo de metal, EFR-S567D. Una placa de fibra de carbono ha sido solapada en el bisel de metal, y una raya vertical roja que simboliza el equipo está blasonada en el dial. Para garantizar la visibilidad, fue utilizado cristal de zafiro para el vidrio, que es resistente a los arañazos incluso bajo condiciones de uso difíciles.

Especificaciones

EQB--1000HR/ 1000HRS

Resistencia al agua 100 metros --- Especificaciones Comunicación Bluetooth(R) baja energía de comunicación Estándar --- --- Rango de señal hasta 2m (puede variar dependiendo de las condiciones del entorno) --- Cronómetro precisión de 1 segundo; capacidad de medición: 23:59'59; modos de medición: tiempo transcurrido, memoria de 200 vueltas, indicador de última vuelta --- Alarma 1 alarma diaria independiente --- Otras características Funciones Smartphone Link (hora del mundo: más de 300 ciudades, ajuste de hora automático, ajuste de reloj fácil), buscador, corrección automática (hora, minuto y segundo), día y fecha, calendario completamente automático, indicador de nivel de batería, hora dual --- Fuente de energía Sistema de energía Tough Solar (sistema de carga solar) --- Operación continua Unos 19 meses con la función ahorro de energía* ON después de carga completa * Ahorro de energía después de cierto periodo en un sitio oscuro --- Tamaño de la caja 49,9 × 45,6 × 8,9 mm --- Peso Total EQB-1000HRS: Aprox. 64g EQB-1000HR: Aprox. 130g ---

La marca de la palabra Bluetooth® y logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. está bajo licencia.

EQB--1000TR

(CONTINUA)