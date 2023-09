Casio lanzará la comunidad Virtual G-SHOCK

VG - CASIO COMPUTER CO., LTD./PR NEWSWIRE

Creación de nuevos puntos de contacto para usuarios con distribución limitada de NFT gratuitos para participar en eventos

TOKIO, 5 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy el inicio de una comunidad de usuarios interactiva con el lanzamiento del proyecto VIRTUAL G-SHOCK. La comunidad está diseñada para servir como punto de contacto entre la línea G-SHOCK de relojes resistentes a golpes y los usuarios. Una emisión inicial de 15.000 NFT (tokens no fungibles) G-SHOCK CREATOR PASS de edición limitada, que permiten al titular participar en eventos celebrados en la comunidad VIRTUAL G-SHOCK, se distribuirá globalmente de forma gratuita a través de Polygon blockchain*1 a partir del 23 de septiembre de 2023. *1. Una blockchain para la distribución de NFT

G-SHOCK debutó en 1983 con una estructura resistente a los golpes. Desde entonces, Casio ha establecido una posición inigualable para G-SHOCK como una marca amada a nivel mundial, ampliando la base de usuarios a través de colaboraciones con figuras de la moda, los deportes, el arte, la música y otros ámbitos culturales.

Para ampliar aún más la base de usuarios, Casio está utilizando tecnologías digitales de rápido crecimiento como NFT y el metaverso para su comunidad virtual, abriendo la puerta a proyectos co-creativos y otras experiencias completamente nuevas.

El primer paso para la comunidad VIRTUAL G-SHOCK es su lanzamiento en Discord,*2 seguido de una distribución inicial de 15.000 NFT gratuitos de G-SHOCK CREATOR PASS de edición limitada a partir del 23 de septiembre. Los poseedores del pase podrán participar en proyectos co-creativos y otros eventos realizados en la comunidad.*2. Un servicio de comunicación de voz, video y texto con sede en EE.UU.

Los proyectos co-creativos incluyen el Concurso de Diseño de Color G-SHOCK CREATOR PASS que determinará el diseño del pase (colores, materiales y patrones). Los diseños enviados serán votados por los miembros de la comunidad y la propuesta ganadora se convertirá en el diseño del pase real. También se están desarrollando una variedad de próximos proyectos.

Este proyecto es solo el comienzo de las nuevas experiencias virtuales que Casio entregará a los usuarios de G-SHOCK.

Sitio de Virtual G-SHOCK https://casio.link/487nP0e

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199580/VG.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2199579/G_SHOCK_CREATOR_PASS.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/casio-lanzara-la-comunidad-virtual-g-shock-301917841.html