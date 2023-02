Casio lanzará un G-SHOCK totalmente metálico en un brillante tono amarillo dorado

GM-B2100GD-9A - CASIO COMPUTER CO., LTD./PR NEWSWIRE

Presentamos una nueva opción de color para la línea GM-B2100 de relojes totalmente metálicos con biseles octogonales

TOKIO, 21 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento de la última incorporación a la marca G-SHOCK de relojes resistentes a los golpes. El nuevo GM-B2100GD-9A presenta un diseño totalmente metálico con un icónico bisel octogonal, ahora en un nuevo y sorprendente tono amarillo dorado.

Con el lanzamiento en 2019 del primer reloj de la línea 2100 -el modelo combinado digital-analógico GA-2100-, Casio presentó una interpretación contemporánea del primer G-SHOCK. Conocida por su distintivo bisel octogonal y su diseño delgado y sencillo, la línea ha demostrado ser popular en todo el mundo.

El nuevo GM-B2100GD-9A anunciado hoy es un reloj resistente a los golpes presentado en un reluciente tono amarillo-oro, que ofrece una nueva opción de color para estos modelos GM-B2100. El IP amarillo-oro se aplica no sólo al bisel y a la correa, sino incluso a pequeñas facetas del diseño, como los botones laterales y los tornillos. Las aplicaciones separadas de un acabado fino en la superficie superior del bisel y un acabado de espejo en sus lados sutilmente inclinados realzan el aspecto texturizado del metal magníficamente brillante.

Los detalles en un tono similar al del oro amarillo se aplican para resaltar componentes como los índices y las agujas. Destacan sobre la esfera negra, dando al reloj una impresión elegante. Además de ofrecer un diseño lo suficientemente versátil como para combinar con cualquier atuendo, ya sea informal o formal, el color oro amarillo desprende un carácter sutilmente distintivo.

El nuevo reloj también ofrece una utilidad práctica, con un sistema de carga Tough Solar que elimina la necesidad de sustituir periódicamente la pila. También está equipado con la función Mobile Link* para una visualización precisa de la hora y un ajuste sencillo de las alarmas, la hora mundial y otras funciones cuando se vincula el smartphone a través de Bluetooth®.

* Necesita descarga de la app CASIO WATCHES.

La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. se realiza bajo licencia.