- Casio lanzará unas zapatillas NFT de colaboración con STEPN GO, la aplicación de estilo de vida "Muévete y gana" de Web3

- Se ofrecerán 800 zapatillas de edición limitada en un sorteo de cuatro días de duración

TOKIO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy una colaboración con la aplicación de estilo de vida Web3[1] STEPN GO como parte del proyecto VIRTUAL G-SHOCK, en el que participa la marca G-SHOCK de relojes resistentes a los golpes. FSL, el estudio de desarrollo de productos Web3 que gestiona STEPN GO, lanzará una edición limitada de 800 NFTs[2] con cuatro tipos de zapatillas virtuales. Estos artículos digitales exclusivos estarán disponibles a través de Raffle Mint en MOOAR, el mercado de NFT de FSL, del 26 al 29 de agosto.

VIRTUAL G-SHOCK se lanzó en septiembre de 2023, con el objetivo de ampliar la base de usuarios de G-SHOCK.

STEPN GO es una aplicación de estilo de vida en la que los usuarios pueden obtener recompensas por su movimiento diario y sus interacciones sociales, como comprar y compartir zapatillas NFT.

Una edición limitada de 800 zapatillas NFT estará disponible a través de Raffle Mint en Mooar, como parte de la colaboración entre G-SHOCK y STEPN GO con el objetivo de ampliar la base de usuarios. Los diseños de las zapatillas NFT incorporan varias características de la marca G-SHOCK, como colores, formas y estructuras inspiradas en productos reales de la línea deportiva G-SQUAD de relojes G-SHOCK. Estas zapatillas están diseñadas no sólo para ser atractivas en espacios virtuales, sino también para destacar la amortiguación de la marca cuando los usuarios realizan actividades físicas como correr. Los usuarios pueden obtener recompensas en criptomoneda en la aplicación STEPN GO, en función de la distancia que corran o caminen.

Yawn Rong, cofundador de FSL, describió así la colaboración: "Siempre esperamos incorporar a STEPN GO más empresas consolidadas y diversas propiedades intelectuales para animar a más gente a conocer nuestras aplicaciones de estilo de vida Web3. Esta colaboración con Casio es muy importante para FSL en su conjunto, basada en nuestra gran visión de promover la adopción generalizada de Web3".

