Catalyx anuncia una alianza estratégica para optimizar su solución Line Clearance

(Información remitida por la empresa firmante)

Alianza estratégica con Canoga Perkins para impulsar el despeje de líneas inalámbricas privadas con tecnología 5G

NEWTOWN, Pa., 21 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Catalyx, un líder mundial en visión artificial, automatización y servicios profesionales basados en IA para la fabricación de productos de ciencias de la vida, anunció hoy una alianza estratégica con Canoga Perkins para impulsar OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0. Catalyx colaborará con Canoga Perkins para incorporar la tecnología determinista de redes privadas 5G sensibles al tiempo (TSN) en su nueva solución, con el objetivo de reducir o eliminar la infraestructura cableada y ofrecer importantes ahorros de tiempo y costes a los fabricantes de productos de ciencias de la vida.

A principios de este año, Catalyx presentó OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, una innovadora solución basada en IA para abordar los costosos retrasos y cuellos de botella causados por cambios complejos en las líneas de producción. Se espera que la incorporación de la infraestructura privada 5G de baja latencia de Canoga Perkins reduzca o elimine la necesidad de infraestructura cableada.

Entre los beneficios esperados de OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 con tecnología 5G se incluyen:

Eliminación del cableado extenso: No se requieren cables CAT6, lo que reduce el tiempo y el coste de instalación. Las cámaras solo necesitan alimentación de CC local, suministrada por la máquina o un pequeño centro de distribución.

Eficiencia de costes: Ahorro significativo en la instalación y mínimas modificaciones de la máquina.

Escalabilidad y flexibilidad: Fácil implementación y escalabilidad en todas las instalaciones de producción sin limitaciones de infraestructura.

Mayor eficiencia operativa: La verificación inalámbrica en tiempo real del despeje de línea garantiza un flujo de producción ininterrumpido y el cumplimiento GMP.

"La integración de la tecnología inalámbrica 5G en nuestro OpenLine LineClearance Assistant representa un avance fundamental para abordar los cambios de línea de producción, una de las causas más persistentes de cuellos de botella en la fabricación farmacéutica", afirmó Darin Cerny, director de producto y tecnología de Catalyx. "Esta innovación tiene el potencial de acelerar la instalación y reducir los costes asociados al cableado, optimizando tanto la instalación como las operaciones en curso".

"Nos entusiasma colaborar con Catalyx para brindar las ventajas de la red privada 5G determinista a la industria de las ciencias de la vida", declaró Malik Arshad, presidente de Canoga Perkins. "La combinación de SyncMetra, nuestra solución de redes 5G sensibles al tiempo, con las capacidades avanzadas de IA y visión artificial de Catalyx, establece un nuevo estándar de eficiencia y flexibilidad en la fabricación farmacéutica".

La alianza de Catalyx con Canoga Perkins subraya el compromiso de la compañía con el desarrollo de soluciones de vanguardia que respondan a las necesidades cambiantes de los fabricantes del sector de las ciencias de la vida. La tecnología 5G privada determinista garantiza una conectividad de baja latencia (URLLC) consistente y ultra confiable, esencial para mantener altos estándares de calidad y cumplimiento normativo en entornos regulados.

Véalo en directo en INTERPHEX 2026Catalyx presentará OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 en INTERPHEX Nueva York, del 21 al 23 de abril de 2026, en el stand 3663. Los asistentes podrán comprobar cómo esta innovación impulsa la toma de decisiones en tiempo real y conforme a la normativa en la planta de producción.

Acerca de CatalyxCatalyx se especializa en visión artificial impulsada por IA, automatización de procesos y empaquetado, y servicios profesionales y gestionados para ciencias de la vida y otras industrias altamente reguladas. Con más de 30 años de experiencia y más de 3.000 proyectos entregados a nivel mundial, Catalyx ayuda a los fabricantes a reducir el tiempo de inactividad, mejorar el cumplimiento normativo y acelerar el rendimiento de la producción en entornos GMP. Para obtener más información, visite www.catalyx.ai.

Acerca de Canoga PerkinsCon más de cinco décadas de excelencia en ingeniería, Canoga Perkins ha liderado consistentemente el desarrollo de soluciones de red de misión crítica que impulsan a las industrias a innovar y prosperar. Con la confianza de los principales proveedores de servicios, empresas industriales, compañías de servicios públicos, fuerzas armadas y agencias gubernamentales, Canoga Perkins combina una sólida trayectoria con un impulso constante hacia la innovación. Priorizamos la IA siempre que sea posible, diseñando soluciones inteligentes que no solo son confiables y seguras, sino también escalables y adaptables, garantizando que nuestros clientes estén siempre a la vanguardia del avance tecnológico. Para obtener más información, visite www.canogaperkins.net.

Contacto para medios de Catalyx Rachel O'SullivanDirectora Global de Marketingrachel.osullivan@catalyx.ai

Contacto para medios de Canoga Perkins Amber FloresResponsable de Marketingaflores@canogaperkins.net

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