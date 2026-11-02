Catalyx lanza OpenLine para aportar un control de nivel normativo a la fabricación de alta velocidad

(Información remitida por la empresa firmante)

-Catalyx lanza OpenLine para aportar un control de nivel normativo y un mayor rendimiento a la fabricación de alta velocidad

La nueva plataforma conecta la visión artificial, tanto la basada en IA como la tradicional, los equipos y los sistemas empresariales, permitiendo que las líneas de producción operen como un todo unificado

NEWTOWN, Pa., 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx ha lanzado hoy OpenLine, una plataforma inteligente que conecta sistemas de visión tanto tradicionales como basados en inteligencia artificial, dispositivos de producción y software empresarial a lo largo de las líneas de fabricación, permitiendo que operen como un sistema único y coordinado. OpenLine ayuda a los fabricantes de sectores como las ciencias de la vida, los bienes de consumo envasados y otras industrias de ritmo acelerado a aumentar el rendimiento, al tiempo que refuerzan la calidad y cumplen con las exigencias de entornos altamente regulados.

"Nuestros clientes invierten considerablemente en equipos y sistemas que, si bien cumplen bien su función individual, no fueron diseñados para trabajar de forma conjunta. Esto obliga a sus equipos a cubrir las carencias de manera manual, lo que ralentiza la producción y aumenta los riesgos relacionados con el cumplimiento normativo", señaló Mario L. Rocci, Jr., consejero delegado de Catalyx. "OpenLine cambia esta situación. Ofrece a nuestros clientes control sobre toda la línea e inteligencia en el proceso, integrando los recursos existentes en una operación coordinada; de este modo, pueden producir más y con mayor confianza en cada una de sus instalaciones".

El desafío: líneas de producción desconectadas La mayoría de las líneas de producción están compuestas por equipos y software suministrados por distintos proveedores a lo largo de muchos años. Aunque cada componente funciona correctamente por sí solo, los sistemas rara vez comparten datos entre sí. Cuando un sistema de inspección detecta un problema, los operarios a menudo deben verificarlo y documentarlo manualmente, ya sea en papel o en un sistema independiente. En el conjunto de varias líneas y plantas, estas brechas ralentizan la producción y dificultan el mantenimiento de la homogeneidad. La presión es cada vez mayor, a medida que los fabricantes se orientan hacia una mayor variedad de productos en lotes más pequeños, lo que conlleva cambios de línea más frecuentes.

¿Qué hace diferente a OpenLine?En lugar de funcionar como una capa de inspección independiente, OpenLine integra la visión artificial en el entorno más amplio de gestión de líneas de producción. Conecta los equipos y sistemas existentes mediante una arquitectura común y escalable, de modo que los resultados de la inspección pueden activar respuestas automatizadas o dirigir decisiones a los operadores cuando se requiere criterio humano; además, cada acción queda registrada en un archivo digital. OpenLine es compatible tanto con la visión artificial tradicional como con la basada en inteligencia artificial, aprovechando las tres décadas de experiencia de Catalyx en entornos de producción para aplicar el enfoque más adecuado a cada tarea de inspección. En un proyecto implementado en varias plantas, un fabricante de dispositivos de monitorización biométrica utilizó OpenLine para aumentar su producción de 3 a 50 millones de unidades anuales, manteniendo al mismo tiempo una tasa de rendimiento superior al 99 %.

Funcionalidades clave

Conectividad flexible: Conecta sistemas de visión, dispositivos de producción y sistemas empresariales existentes de diversos proveedores, estandarizando el control y los datos sin necesidad de reemplazar la infraestructura ya establecida.

Conecta sistemas de visión, dispositivos de producción y sistemas empresariales existentes de diversos proveedores, estandarizando el control y los datos sin necesidad de reemplazar la infraestructura ya establecida. Visión basada en IA: Integra la inspección mediante IA directamente en los flujos de trabajo de producción, lo que permite respuestas automatizadas, la toma de decisiones con supervisión humana y una mayor riqueza en la información sobre la producción.

Integra la inspección mediante IA directamente en los flujos de trabajo de producción, lo que permite respuestas automatizadas, la toma de decisiones con supervisión humana y una mayor riqueza en la información sobre la producción. Control inteligente de la línea: Vincula los sistemas de visión, los dispositivos, las recomendaciones, los datos de producción y los sistemas empresariales para automatizar la toma de decisiones en tiempo real y mejorar la coherencia en toda la línea.

Vincula los sistemas de visión, los dispositivos, las recomendaciones, los datos de producción y los sistemas empresariales para automatizar la toma de decisiones en tiempo real y mejorar la coherencia en toda la línea. Introducción acelerada de productos: Simplifica la configuración de la inspección, la formación y los ajustes, lo que permite acelerar la introducción de nuevos productos, reducir el esfuerzo de ingeniería y minimizar las interrupciones en la producción.

Simplifica la configuración de la inspección, la formación y los ajustes, lo que permite acelerar la introducción de nuevos productos, reducir el esfuerzo de ingeniería y minimizar las interrupciones en la producción. Diseñado para escalar: Permite pasar de dispositivos y estaciones individuales a líneas de producción completas e incluso a instalaciones industriales enteras.

Permite pasar de dispositivos y estaciones individuales a líneas de producción completas e incluso a instalaciones industriales enteras. Consistencia a nivel corporativo: Opera en el entorno de producción, al tiempo que comparte datos y configuraciones a través de los servicios en la nube preferidos por el fabricante; esto ayuda a mantener procedimientos operativos estándar (SOP), herramientas de inspección y configuraciones de sistema uniformes en todas las plantas a nivel global.

Acerca de OpenLineOpenLine forma parte de Catalyx OpenSystems y se basa en la plataforma de software Catalyx OLOS. Su arquitectura flexible y optimizada simplifica la implementación y el funcionamiento en entornos dinámicos, como el sector de bienes de consumo envasados y la logística, permitiendo a los fabricantes conectar, controlar y escalar sus sistemas de producción con menor complejidad y una menor carga operativa.

OpenLine también ha sido diseñado para responder a las exigencias de los entornos de fabricación altamente regulados. Ofrece control de acceso basado en roles, pistas de auditoría, registros electrónicos seguros y una amplia capacidad de generación de informes, estableciendo una base sólida para cumplir con los requisitos de GAMP 5, la normativa FDA 21 CFR Parte 11 y el Anexo 11 de la UE.

OpenLine ya está disponible para su implementación a nivel mundial. Para obtener más información o solicitar una demostración, visite https://www.catalyx.ai/openline o contacte en info@catalyx.ai

Acerca de CatalyxCatalyx se especializa en visión artificial, tanto tradicional como basada en inteligencia artificial, automatización de procesos y envasado, así como en servicios profesionales y gestionados para el sector de las ciencias de la vida y otras industrias altamente reguladas. Con más de 30 años de experiencia y más de 3.000 proyectos realizados a nivel mundial, Catalyx ayuda a los fabricantes a reducir los tiempos de inactividad, mejorar el cumplimiento normativo y acelerar el rendimiento de la producción en entornos GMP. Para obtener más información, visite www.catalyx.ai.

Contacto para medios de Catalyx Triona WalshResponsable de Marketingtriona.walsh@catalyx.ai

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