CATL en el Foro de la Fundación Ellen MacArthur sobre Circularidad en IAA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-CATL se une a los líderes mundiales de la industria en el Foro de la Fundación Ellen MacArthur sobre Circularidad en IAA 2025

MUNICH, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En IAA 2025, CATL apoyó a la Fundación Ellen MacArthur (EMF) en la convocatoria de un foro de alto nivel que reúne a ejecutivos de BASF, BMW, Mercedes-Benz, la European Battery Alliance, la Global Battery Alliance, Benchmark Mineral Intelligence y Xynteo, junto con más de 100 representantes intersectoriales, para discutir vías para lograr la circularidad en toda la cadena de valor de las baterías y promover la colaboración política y financiera para escalar la economía circular.

El evento, celebrado en la inauguración de uno de los principales salones de automóviles del mundo, destacó la circularidad como un tema clave para la industria, lo que refleja el creciente reconocimiento de que la movilidad sostenible depende de cerrar el ciclo integral de las baterías en el diseño, la fabricación, la reutilización, las aplicaciones de segunda vida y el reciclaje. CATL aportó perspectivas de su iniciativa Compromiso Global de Circularidad Energética (GECC), compartiendo lecciones prácticas de sus operaciones y alianzas globales.

Construidos para la Circularidad: diseño, fabricación e infraestructura para baterías

El primer debate exploró cómo se puede integrar la circularidad desde las primeras etapas del desarrollo de baterías, desde el diseño y la fabricación hasta la infraestructura de soporte. Los panelistas destacaron la importancia de la trazabilidad digital, la transparencia de los materiales y las prácticas industriales colaborativas como factores clave para un ecosistema de baterías verdaderamente circular.

Jiang Li, vicepresidente y secretario del Consejo de Administración de CATL, enfatizó tanto el desafío como la oportunidad que se avecinan:

"Para que la circularidad sea una realidad a gran escala, la industria necesita estándares claros y marcos políticos y financieros alineados. Con la incorporación de más socios, estamos trabajando juntos para construir un ecosistema que haga que las baterías sean más resilientes, seguras y sostenibles para las próximas décadas".

Daniel Schönfelder, presidente, Battery Materials en BASF, habló sobre el papel de los materiales catódicos sostenibles y la colaboración industrial; Jens Rubi, director sénior y responsable de Circularidad de Mercedes-Benz, destacó la integración de la circularidad en las estrategias de los fabricantes de equipos originales (OEM); y Oliver Ganser, vicepresidente de Digitalización de BMW, analizó el aprovechamiento de Catena-X, la plataforma digital intersectorial liderada por BMW para el intercambio de datos automotrices, para garantizar la transparencia y la trazabilidad de la cadena de suministro.

El debate subrayó que la creación de un ecosistema de baterías circulares requiere una acción coordinada entre fabricantes, proveedores y socios tecnológicos, y que la colaboración en cada etapa de la cadena de valor es esencial para que la circularidad sea escalable y práctica.

Del dinero a los mandatos: Escalando baterías circulares con políticas y finanzas inteligentes

El segundo debate se centró en los factores necesarios para escalar la circularidad en todo el ecosistema global de baterías, haciendo hincapié en los marcos de políticas, los mecanismos de financiación y los enfoques estandarizados. Los panelistas exploraron cómo la alineación regulatoria, la confianza de los inversores y herramientas como el Pasaporte de Baterías pueden crear métricas transparentes y comparables en diferentes jurisdicciones, lo que permite la implementación práctica a gran escala de prácticas circulares.

Emma Nerenheim, directora general de la Alianza Europea de Baterías, destacó la urgencia de una acción coordinada:

"Hablamos mucho de colaboración ahora. Quiero decir que la palabra clave es consolidación. No es colaboración. Es que tenemos que decidir que necesitamos hacerlo. Es increíblemente difícil entender cómo se resolverá esta cuestión (para los recicladores), así que consolidemos ahora."

Inga Petersen, directora ejecutiva y miembro de la junta directiva de Alianza Global de Baterías, enfatizó además la necesidad de un enfoque global armonizado para la circularidad:

"Necesitamos hacer mucho más hincapié en crear igualdad de condiciones a nivel mundial y analizar el ecosistema global de baterías. Existe un riesgo real de fragmentación, donde las elevadas cargas de cumplimiento normativo y los productos de alta calidad en ciertos mercados podrían dificultar que los mercados emergentes cumplan con los requisitos de sostenibilidad y reciclaje. Realmente necesitamos crear estándares mínimos comunes para las baterías con el fin de garantizar que cumplan con las métricas de sostenibilidad y puedan acceder al capital".

Otros panelistas compartieron perspectivas complementarias: Zoe Zhang, analista de minerales críticos de Benchmark Mineral Intelligence, ofreció información sobre los riesgos de la cadena de suministro y la importancia de la transparencia de los datos para los inversores; y Amy Marshall, directora general de Xynteo, debatió sobre las alianzas multisectoriales y la transformación de sistemas para impulsar la circularidad.

El foro representó la primera reunión formal de socios en el marco del Programa de Minerales Críticos de la Fundación Ellen MacArthur, lanzado en junio. En él, CATL expuso su ambicioso objetivo de que, en 20 años, hasta el 50 % de la producción de nuevas baterías pueda desvincularse de las materias primas vírgenes. De cara al futuro, CATL seguirá colaborando con EMF y socios del sector en proyectos piloto y soluciones integrales para la cadena de valor, impulsando un ecosistema de baterías circular, sostenible y equitativo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769851... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769850...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-en-el-foro-de-la-fundacion-ellen-macarthur-sobre-circularidad-en-iaa-2025-302553861.html