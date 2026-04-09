(Información remitida por la empresa firmante)

- Para celebrar el hito de 100.000 pacientes tratados, Nordic Pharma Inc. (EE.UU.) amplía su oferta y facilita la comodidad de los profesionales al incluir cánulas en sus envíos del gel canalicular Lacrifill para el tratamiento de los síntomas del ojo seco

Nordic Pharma, Inc. está demostrando esta novedosa terapia en ASCRS

BERWYN, Pa., 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., filial de Nordic Group B.V., anuncia que ya está distribuyendo cánulas junto con las jeringas de su gel canalicular LACRIFILL, una novedosa terapia para los síntomas del ojo seco. La empresa decidió ampliar su oferta en respuesta a las sugerencias de los médicos, y las cánulas incluidas han tenido una excelente acogida.

Esta incorporación coincide con un hito importante para la empresa: profesionales del cuidado ocular de todo Estados Unidos han utilizado jeringas de un solo uso de LACRIFILL, que contienen su derivado patentado de ácido hialurónico reticulado, para tratar a más de 100.000 pacientes en menos de dos años desde su lanzamiento.

"Como médicos, debemos desempeñar un papel activo en el control de la salud de la superficie ocular, la comodidad y los resultados visuales de nuestros pacientes, especialmente en el contexto de la cirugía ocular. El gel canalicular LACRIFILL ha cumplido consistentemente su propósito, proporcionando un control significativo de la superficie ocular", afirmó el doctor Eric Donnenfeld, presidente de la junta directiva de OCLI Vision y NYU Langone Health. "LACRIFILL no es simplemente otro tapón lagrimal; representa un enfoque muy diferente para el manejo de la superficie ocular. Ha sido una excelente incorporación a mi práctica".

"El tratamiento de las enfermedades de la superficie ocular se ha convertido en una parte cada vez más importante de la atención oftalmológica moderna. El uso del gel canalicular LACRIFLL como herramienta para mejorar la sequedad ocular ha supuesto un verdadero avance en nuestra práctica, no solo para mis pacientes con sequedad ocular en general, sino también como parte del manejo de mis pacientes quirúrgicos", afirmó Mile Brujic, OD, FAAO, de Premier Vision Group. "Es una opción importante a considerar, ya que no solo favorece una buena visión, sino que también mejora significativamente la comodidad del paciente. Los datos clínicos que respaldan el uso de LACRIFLL son convincentes y refuerzan los beneficios que observamos en nuestros pacientes".

LACRIFILL viene en una jeringa precargada con suficiente gel para tratar los canalículos superiores e inferiores de ambos ojos. El gel se introduce mediante una cánula colocada en el punto lagrimal y fluye hacia el saco lagrimal. Las jeringas se envían en paquetes de 10 unidades; cada paquete incluye ahora 10 cánulas.

Nordic Pharma lanzó LACRIFILL Canalicular Gel en Estados Unidos en mayo de 2024, tras recibir la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para utilizar el gel con el fin de bloquear temporalmente el drenaje lagrimal mediante la oclusión del sistema canalicular. En menos de dos años, más de 100.000 pacientes han sido tratados con LACRIFILL.

"Nos complace la rápida acogida de LACRIFILL por parte de tantos optometristas y oftalmólogos en todo el país. Es gratificante saber que nuestro innovador tratamiento para una afección que afecta a cerca del 6,8 % de los adultos estadounidenses ha proporcionado alivio a tantos pacientes en un tiempo relativamente corto. LACRIFILL representa un avance hacia el tratamiento intervencionista del ojo seco", declaró Jai Parekh, MD, MBA, director comercial de Eye Care US.

Para obtener más información sobre LACRIFILL Canalicular Gel, visite lacrifill.com.

Demostraciones en vivo de LACRIFILL Nordic Pharma, Inc. organizará demostraciones en vivo sobre la preparación de la superficie ocular con LACRIFILL Canalicular Gel en una próxima conferencia profesional.

En la reunión anual de la Sociedad Americana de Cirugía de Cataratas y Refractiva (ASCRS), que se celebrará del 10 al 13 de abril en Washington, D.C., los profesionales de la salud visual realizarán demostraciones del uso de LACRIFILL en el stand n° 2307 de 12:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 el viernes 10 de abril, y de 10:00 a 12:00, de 12:00 a 14:00 y de 14:00 a 16:00 el sábado 11 de abril. El domingo 12 de abril, las demostraciones serán de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00. Entre los ponentes se encuentran Neel Desai, MD, Mina Farahani, MD, Sheri Rowen, MD, Gagan Sawhney, MD, Mitch Schultz y Nick Bruns, OD.

Acerca de Nordic Group B.V.Nordic Group B.V. es una empresa farmacéutica internacional de tamaño mediano y de capital privado, centrada en el desarrollo y la comercialización de productos especializados. La ampliación de su cartera de productos se ha logrado mediante desarrollos estratégicos y adquisiciones estratégicas para consolidar su posición en las áreas de oftalmología, reumatología y salud femenina. Nordic Group tiene una sólida presencia en toda Europa y, más recientemente, se ha expandido fuera de ella mediante adquisiciones a nivel mundial.

Nordic Group forma parte de SEVER Life Sciences, un holding creado en 2019 que reúne a tres empresas diversas pero complementarias que ofrecen una amplia gama de productos, servicios de desarrollo farmacéutico y tecnologías de administración.

Acerca de Nordic Pharma, Inc.Nordic Pharma, Inc., filial de Nordic Group B.V., colabora con empresas biofarmacéuticas globales de gran prestigio y se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar su experiencia en la comercialización de medicamentos derivados de la biotecnología, la fabricación estéril y otras tecnologías de vanguardia.

Declaración de exención de responsabilidadEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otras, declaraciones relacionadas con el desarrollo comercial de Nordic Group/Nordic Pharma y la implementación de sus iniciativas estratégicas. Dado que estas declaraciones reflejan las opiniones, expectativas y creencias actuales de Nordic Group/Nordic Pharma con respecto a eventos futuros, implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados y desarrollos reales difieran sustancialmente de las expectativas de Nordic Group/Nordic Pharma. Estos factores incluyen, entre otros, las condiciones generales del mercado, las tendencias regulatorias, los cambios en la situación financiera de terceros que mantienen relaciones comerciales con Nordic Group/Nordic Pharma y otros factores que podrían afectar el desempeño comercial y financiero de Nordic Group/Nordic Pharma. Nordic Group/Nordic Pharma no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de cualquier otra índole.

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Gail FeerrarDirector de Ventas y MarketingTel: 610-285-7152gail.feerrar@nordicpharma.com

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