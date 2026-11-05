El Center for Creative Leadership nombra a Patrick Mullane presidente y consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

El exdirector de Harvard Business School Online & Executive Education liderará la próxima etapa de crecimiento de CCL

GREENSBORO, Carolina del Norte, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Center for Creative Leadership (CCL) ha nombrado a Patrick Mullane presidente y consejero delegado. Sustituye a Martin Schneider, quien se jubiló en agosto de 2026 tras casi cuatro años al frente de la organización.

Mullane se incorpora a CCL tras casi 11 años en la Harvard Business School; en su etapa más reciente, ocupó el cargo de director ejecutivo de Harvard Business School Online & Executive Education, donde supervisó el crecimiento y la expansión de los programas en línea y de formación no conducente a titulación de la institución. Anteriormente, fue oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y desarrolló una trayectoria como emprendedor, directivo de alto nivel en el área de operaciones y consejero delegado.

"Creo que el liderazgo de alta calidad es uno de los recursos más escasos y valiosos del mundo", afirmó Mullane. "Esa convicción es, en parte, lo que me atrajo hacia CCL. El liderazgo tiene el poder de moldear la cultura, impulsar el rendimiento y mantener la estabilidad cuando el entorno es inestable. CCL colabora con organizaciones de todo el mundo para fomentar ese tipo de liderazgo".

"Tras un exhaustivo proceso de búsqueda, nos complace dar la bienvenida a Patrick como próximo presidente y consejero delegado de CCL", señaló Peter Richardson, presidente del Consejo de Administración de CCL. "Él aúna visión estratégica, una profunda experiencia en formación de directivos y una gran pasión por desarrollar líderes que marquen la diferencia. Patrick está preparado y entusiasmado por empezar a trabajar con nuestros equipos y clientes, con el fin de consolidar el legado de CCL e impulsar nuestra misión hacia el futuro".

Mullane se incorpora en un momento en el que los rápidos avances tecnológicos y la creciente complejidad económica y geopolítica están transformando lo que las organizaciones esperan de sus líderes. CCL ha estado invirtiendo para responder a esta necesidad. Entre sus lanzamientos más recientes figuran "Succession Reimagined", un programa basado en la investigación sobre la planificación de la sucesión para altos directivos, y *My Studio™*, un espacio de trabajo para el desarrollo del liderazgo impulsado por inteligencia artificial e integrado en CCL Passport™ que permite a los equipos de aprendizaje y desarrollo (L&D) crear y evaluar programas personalizados con mayor rapidez.

"El liderazgo nunca ha sido tan importante, y CCL tiene una oportunidad extraordinaria para ayudar a más líderes a navegar en medio de la disrupción y a ejercer un liderazgo eficaz en un mundo en constante cambio", afirmó Mullane. "Me entusiasma aprovechar casi 60 años de investigación de primer nivel y trabajar junto a nuestros equipos y clientes para ampliar el alcance de CCL".

Mullane posee una licenciatura en Matemáticas por la Universidad de Notre Dame, una maestría en Gestión de Proyectos y Sistemas por la Golden Gate University y un MBA por la Harvard Business School. Se trasladará de Boston a Greensboro, Carolina del Norte, y tendrá su base en la sede central de CCL.

En el Center for Creative Leadership (CCL), creemos que la fuerza más poderosa de cualquier organización son sus personas. Colaboramos con organizaciones de todo el mundo para desarrollar líderes y los ecosistemas de liderazgo que los rodean, aplicando nuestros casi 60 años de experiencia e investigación para transformar el potencial de liderazgo en una ventaja de desempeño medible. CCL diseña e imparte soluciones de liderazgo a medida, programas de inscripción abierta, servicios de coaching, evaluaciones y suscripciones para el desarrollo del liderazgo a nivel organizacional, destinados a clientes en Norteamérica, Europa, India, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico.

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