Certa, líder en el primer Cuadrante Mágico™ de Gartner® para herramientas de gestión de riesgos de terceros

(Información remitida por la empresa firmante)

SARATOGA, California, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Certa ha sido nombrada líder en el primer Cuadrante Mágico™ de Gartner para herramientas de gestión de riesgos de terceros para líderes de aseguramiento*. El Cuadrante Mágico evalúa a los proveedores de software en función de la amplitud de su visión y su capacidad de ejecución. Como señala Gartner, "los líderes combinan capacidades avanzadas, como la detección de riesgos nativa mediante IA y la monitorización continua", y "se anticipan a las necesidades emergentes del mercado, introduciendo a menudo nuevas funciones antes de que surja la demanda".

Esta es la primera vez que Gartner publica un Cuadrante Mágico para la Gestión de Riesgos de Terceros. Para Certa, esto indica que la gestión de riesgos de terceros ha pasado de ser un mero trámite administrativo a una función estratégica clave para el consejo de administración. Certa se posicionó como líder a pesar de ser la empresa más joven representada en este Cuadrante Mágico.

La mayoría de las empresas aún tardan entre dos y tres meses en incorporar a un tercero, una demora inaceptable en la era de la IA. Certa la reduce a menos de 10 días. Y el impacto va más allá del equipo de gestión de riesgos. "Gracias a las integraciones y automatizaciones que ofrece Certa, Honeywell puede devolver 50.000 horas anuales a nuestros vendedores", afirmó Dion Azordegan, director global de Operaciones de Cumplimiento Normativo de Honeywell.

"Todas las empresas se enfrentan al mismo problema: el número de terceros de los que dependen crece, las regulaciones se multiplican y el equipo no aumenta. Creamos Certa para resolver este dilema. La plataforma no solo monitoriza el riesgo, sino que gestiona todo el ciclo de vida de sus relaciones con terceros para que su equipo pueda centrarse en las decisiones, no en los procesos", destacó Jag Lamba, consejero delegado de Certa.

Acceda a una copia gratuita del informe completo en www.certa.ai/gartnermq

Acerca de Certa

Certa, una plataforma de gestión de riesgos de terceros basada en IA con sede en Saratoga, California, unifica todo el ciclo de vida de la gestión de riesgos de terceros (TPRM), desde la incorporación hasta el cumplimiento continuo. Certa presta servicios a organizaciones de los sectores de servicios financieros, salud, ciencias de la vida, manufactura y otras industrias reguladas en Norteamérica, Europa y Asia. Para más información, visite www.certa.ai.

*Gartner, Cuadrante Mágico™ para Herramientas de Gestión de Riesgos de Terceros para Líderes de Riesgos de Aseguramiento, Antonia Donaldson y Nicholas Sworek (6 de abril de 2026)

El gráfico del informe fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto de todo el documento. El documento de Gartner está disponible previa solicitud a Certa en www.certa.ai/gartnermq.

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