CGTN America & CCTV UN: Explorando el futuro de la narración con IA

WASHINGTON, 22 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN lanza "Explorando el futuro de la narración con IA".

La inteligencia artificial está transformando cada aspecto de nuestras vidas, desde las redes sociales que usamos hasta las películas que vemos. En ningún otro ámbito es esta revolución más evidente que en la industria cinematográfica, donde directores, productores, guionistas, animadores y artistas de efectos visuales exploran nuevas formas de aprovechar la IA para expandir los límites de la creatividad.

El viernes 22 de agosto de 2025, el Teatro Steven J. Ross de los estudios Warner Bros. en Burbank, California, acogerá la ceremonia de lanzamiento de la convocatoria global de obras visuales con IA "Un futuro brillante para la humanidad", un evento presentado por China Media Group y la Academia de Cine de Nueva York. El programa reunirá a productores, directores, educadores y estudiantes para examinar el papel de la IA en la configuración del futuro del cine y la narración visual.

El evento contará con mensajes especiales de diplomáticos, cineastas y expertos en IA. Como parte del programa, se anunciará una convocatoria global para que jóvenes artistas creen obras audaces y revolucionarias impulsadas por IA. La campaña plantea: "¿Qué mundo queremos construir y cómo puede el arte, impulsado por la IA, ayudarnos a construirlo?".

Esta iniciativa cobra especial relevancia al conmemorarse el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, un momento para reflexionar sobre las lecciones aprendidas de esta catastrófica guerra, recordar a los héroes que la combatieron y honrar su memoria con un llamamiento a la paz.

Se invita a los artistas a enviar videos, música o pinturas generados con IA antes del 1 de septiembre de 2025. Las obras ganadoras, seleccionadas por un jurado internacional de cineastas e innovadores de medios, se exhibirán en el concierto "Unidos como un solo Mundo: Voces de Paz" en el Lincoln Center de Nueva York, el 23 de septiembre.

