(Información remitida por la empresa firmante)

- CGTN AMERICA y CCTV ONU: Concierto "Unidos como un solo mundo: voces de paz" en honor a un aniversario histórico

WASHINGTON, 23 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV ONU lanzan el concierto "Unidos como un solo mundo: voces de paz" en honor al histórico aniversario.

Artistas de renombre se presentarán en el icónico Lincoln Center de Nueva York el 23 de septiembre a las 19:00 h para el esperado Concierto de Cine "Unidos como un solo mundo: Voces de Paz", un evento que conmemora el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de las Naciones Unidas. Presentado por China Media Group (CMG), el concierto promete una noche de actuaciones extraordinarias que fusionarán música, cine y mensajes globales de paz y unidad.

El concierto contará con la participación del virtuoso del piano internacionalmente aclamado Lang Lang, el violinista Randall Goosby y los vocalistas Kameron Lopreore, Efraín Solís y William Guanbo Su, junto con la Orquesta Sinfónica y Coro Internacional de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de las Naciones Unidas y United Nations Singers.

El concierto rinde homenaje a la ardua pero significativa historia de la Guerra Mundial Antifascista. Sirve como recordatorio de la lucha compartida de la humanidad contra el conflicto y la opresión, a la vez que destaca el papel perdurable de las Naciones Unidas en la promoción de la paz, la cooperación y el entendimiento mutuo durante las últimas ocho décadas.

Al reunir a diplomáticos, funcionarios de la ONU y artistas de renombre mundial, el Cine Concierto "Unidos como un solo mundo: voces de paz" encarna los ideales de solidaridad y colaboración internacional que representa la ONU. La velada busca no solo honrar los logros del pasado, sino también inspirar a las generaciones futuras a defender los valores del diálogo, la unidad y la responsabilidad colectiva en la construcción de un mundo más pacífico y cooperativo.

China Media Group lanzó recientemente una convocatoria global para la creación de películas con IA bajo el lema "Un futuro brillante para la humanidad". En su primera fase, se seleccionaron obras destacadas que combinan la IA y la creatividad para transmitir el espíritu de "Recordar la historia, vivir en paz", a la vez que visualizan un futuro compartido para la humanidad. Una selección de estas obras también se proyectará durante el evento.

(Este material se distribuye por MediaLinks TV, LLC en nombre de CCTV. Hay información adicional disponible en el Departamento de Justicia, Washington, D.C.)

Contacto: Distribution@cgtnamerica.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-america-y-cctv-onu-concierto-unidos-como-un-solo-mundo-voces-de-paz-302564450.html