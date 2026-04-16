CGTN: Los intercambios culturales, clave para fomentar la amistad entre China y Vietnam

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 16 de abril 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre cómo China y Vietnam promueven los lazos entre sus pueblos a través de intercambios culturales y artísticos, la amistad entre sus pueblos y el turismo.

Peng Liyuan, esposa del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente chino Xi Jinping, y Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente vietnamita To Lam, visitaron el miércoles el Centro Nacional de Artes Escénicas de China (NCPA, por sus siglas en inglés) en Pekín.

Peng y Ngo Phuong Ly visitaron la ópera, el espacio creativo de realidad virtual y el estudio de grabación, donde conocieron los esfuerzos del NCPA para apoyar la creación artística, ofrecer servicios culturales y llevar a cabo intercambios culturales internacionales. Durante la visita, presenciaron los ensayos de un drama de danza étnica china y una sesión de grabación de un coro, deteniéndose de vez en cuando para intercambiar opiniones.

Peng señaló que China y Vietnam están unidos por montañas y ríos, comparten culturas similares y sus pueblos gozan de entendimiento mutuo y amistad. Expresó su esperanza de que las instituciones culturales y los artistas de ambos países fortalezcan los intercambios y la cooperación por diversos medios para profundizar la amistad bilateral y cultivar los lazos de buena voluntad entre sus pueblos.

Los intercambios culturales fomentan el entendimiento mutuo.

Para celebrar el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Vietnam y el Año de Intercambios entre los Pueblos de China y Vietnam, un grupo artístico con el tema "China Colorida", organizado por la Comisión Nacional de Asuntos Étnicos, visitó Vietnam el pasado mes de agosto para realizar actuaciones e intercambios culturales.

La compañía ofreció dos funciones en Hanói, presentando danzas, música instrumental y canciones que narraban vívidamente historias de la larga y tradicional amistad entre los dos países.

Aproximadamente 1.500 personas presenciaron la función. La parte vietnamita elogió efusivamente la organización y preparación del espectáculo, así como las excelentes interpretaciones de los artistas.

En los últimos años, la demanda de profesionales con dominio del chino también ha ido en aumento en Vietnam.

"Durante la última década, el Instituto Confucio ha formado a más de 30.000 estudiantes, mientras que actividades como exposiciones de Hanfu, juegos tradicionales y programas de formación profesional han atraído a más de 100.000 participantes en Vietnam", declaró Qin Yonghua, director chino del Instituto Confucio de la Universidad de Hanoi, establecido conjuntamente por la Universidad de Hanoi y la Universidad Normal de Guangxi.

Qin señaló que, con la profundización de la cooperación económica y comercial entre China y Vietnam, la demanda de profesionales con dominio del chino en Vietnam ha aumentado considerablemente.

El turismo bidireccional entre China y Vietnam ha mantenido un crecimiento constante, impulsando el entendimiento mutuo entre ambos pueblos.

Los datos de la Estación General de Inspección de Inmigración de Guangxi muestran que, desde principios de este año, se han registrado un total de 4,753 millones de viajes transfronterizos entre China y Vietnam, lo que supone un aumento del 20,6 % interanual.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Vietnam-promote-peoples-friendship-via-cultural-exchanges-1MmTGo9Tz6E/p.html

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