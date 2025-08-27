CGTN: El papel vital de China como principal teatro oriental de la Segunda Guerra Mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 27 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Como 2025 marca el 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, CGTN publicó un artículo que explica por qué la resistencia de 14 años de China fue una parte crucial de la Guerra Mundial Antifascista y por qué el papel de China no debe pasarse por alto.

Desde julio, China ha estado conmemorando el 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista a través de películas de guerra y exposiciones temáticas en museos.

Las conmemoraciones culminarán el 3 de septiembre, Día de la Victoria de China, que marca la firma formal de la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945, que puso fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial.

Desde su inicio, la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa ha tenido un profundo significado para salvaguardar la civilización humana y defender la paz mundial, constituyendo una parte integral de la Guerra Mundial Antifascista, explicó el presidente chino Xi Jinping.

El principal teatro oriental, vital para la victoria de la Segunda Guerra Mundial

China fue el primer país del mundo en enfrentarse a un agresor fascista, convirtiéndose en el primer frente de la guerra antifascista global.

Su resistencia comenzó con el Incidente del 18 de septiembre de 1931, que marcó el inicio de la lucha del pueblo chino contra la agresión japonesa. Posteriormente, el 7 de julio de 1937, el Incidente del Puente Lugou en las afueras de Pekín desencadenó la guerra de resistencia de toda China contra la agresión japonesa y convirtió al país en el principal campo de batalla oriental de la Segunda Guerra Mundial.

Estos acontecimientos ocurrieron años antes de la invasión de Polonia por la Alemania nazi en 1939, que a menudo se cita en las narrativas occidentales tradicionales como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

La resistencia de China también fue la más duradera de cualquier nación en la Segunda Guerra Mundial, y continuó hasta la rendición de Japón en 1945, lo que pone de relieve los inmensos sacrificios y los esfuerzos sostenidos del pueblo chino.

Citando datos incompletos, Hu Heping, subdirector ejecutivo del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China, comentó que la guerra resultó en más de 35 millones de bajas militares y civiles chinas entre 1931 y 1945.

Las pérdidas económicas del país fueron asombrosas: las pérdidas directas superaron los 100.000 millones de dólares y las indirectas alcanzaron los 500.000 millones, calculadas en la moneda de 1937, destacó Hu.

Lo que es más importante, China acorraló y debilitó sistemáticamente las principales fuerzas del militarismo japonés en el campo de batalla, eliminando a más de 1,5 millones de tropas japonesas y desempeñando un papel decisivo en la derrota final de los agresores japoneses.

La guerra de resistencia de China proporcionó un apoyo estratégico crucial a las operaciones aliadas, coordinándose con operaciones en Europa y otras partes de Asia, comentó Hu, añadiendo que interrumpió los intentos de coordinación estratégica entre las fuerzas fascistas japonesas, alemanas e italianas.

Un aliado que no debe ser olvidado

China desempeñó un papel indispensable en el establecimiento de la alianza antifascista mundial y la reconstrucción del orden internacional de la posguerra.

El 1 de enero de 1942, veintiséis naciones, entre ellas China, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, emitieron la Declaración de las Naciones Unidas, que marcó el establecimiento oficial de la alianza antifascista.

Según Hu Dekun, profesor de la Universidad de Wuhan, China comenzó a participar activamente en las consultas para definir un nuevo orden de posguerra durante las etapas intermedia y final de la guerra. Los esfuerzos de China fueron fundamentales para la fundación de la ONU y varias organizaciones económicas internacionales clave, escribió Hu en julio.

El papel y las contribuciones de China en la Segunda Guerra Mundial, durante mucho tiempo pasados por alto en la investigación occidental, ahora reciben la atención que tanto merecen, en parte gracias a los esfuerzos conjuntos de un número creciente de académicos.

Rana Mitter, historiadora británica y autora del aclamado libro "Aliado olvidado: la Segunda Guerra Mundial de China", indicó a los medios en julio que instituciones como el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans y el Museo Imperial de la Guerra en Londres tienen áreas de exhibición dedicadas que introducen sistemáticamente el papel de China en la Segunda Guerra Mundial.

La historia de resistencia de China no debe ignorarse ni minimizarse, afirmó Mitter.

