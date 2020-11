CGTN: Pudong (Shanghái) será pionera en la nueva reforma de China

BEIJING, 13 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Después de 30 años de desarrollo y apertura, Pudong en el municipio de Shanghái al este de China, ha recibido dos nuevos cargos en el desarrollo general del país para las próximas tres décadas.

El área debería luchar por convertirse en pionera de reforma y apertura a un nivel superior y a la vanguardia para construir un país socialista moderno, dijo el president chino Xi Jinping el jueves en un gran encuentro en Shanghái para celebrar el 30 aniversario del desarrollo y apertura de Pudong.

Xi, también secretario general del Partido Comunista del Comité Central de China (CPC), dijo que mientras China se embarca en un nuevo viaje para alcanzar el objetivo de construir totalmente un país socialista moderno para mediados de siglo, Pudong necesita asumir nuevas misiones históricas para facilitar el proceso.

Lea el artículo original aquí [https://news.cgtn.com/news/2020-11-12/Xi-Jinping-addresses-e...].

Animó al distrito a "llevar la carga más pesada" y "romper la nuez más dura " en la reforma e impulso de modernización de China.

Lea más:

How Xi Jinping cares about Pudong's opening-up and development [https://news.cgtn.com/news/2020-04-19/How-Xi-Jinping-cares-a...]

Pudong 30 years on: Epitome of China's modernization and opening-up [https://news.cgtn.com/news/2020-11-10/Pudong-30-years-on-Epi...]

Motor de innovación

El evento del jueves llegó dos semanas después de la conclusión de la quinta sesión plenaria del 19 Comité Central CPC [https://news.cgtn.com/news/2020-10-29/19th-CPC-Central-Commi...], en el que los líderes chinos trazaron el curso de desarrollo del país para los próximos 15 años.

Según las propuestas de liderazgo del partido por formular el 14 Plan a cinco años (2021-2025, FYP) para el desarrollo económico y social nacional y los objetivos de largo alcance para el año 2035, China mantendrá el papel central de innovación y asumirá la autodependencia en ciencia y tecnología como fundamento estratégico para el desarrollo nacional, que busca convertirse en un líder global en innovación.

En dicho contexto, Xi pidió a Pudong reforzar su papel como motor de innovación y hacer avances en tecnologías clave. El distrito debería desarrollar industrias innovadoras en campos clave y crear núcleos industriales de clase mundial en áreas como circuitos integrados, biomedicina e inteligencia artificial, dijo.

Lea más:

Officials outline China's development roadmap at new stage [https://news.cgtn.com/news/2020-10-30/Officials-outline-Chin...]

China unveils blueprint to become global leader in innovation [https://news.cgtn.com/news/2020-11-04/China-unveils-blueprin...]

Pudong debería reforzar el papel dominante de empresas en innovación tecnológica y trabajar más estrechamente con otros agentes en la región del río Delta, dijo, pidiendo avances en los componentes principales y el lanzamiento de productos de alta clase.

También pidió a Pudong iniciar reformas en áreas cruciales y enlaces clave y crear un entorno empresarial internacionalizado y orientado al mercado.

El distrito debería profundizar en la apertura institucional en normativa, regulaciones, gestión y estándares para mejorar sus puntos fuertes en cooperación internacional y competencia.

La nueva área de Lingang de la Zona de Libre Comercio Piloto de China (Shanghái), lanzada el año pasado, debería realizar más esfuerzos en pruebas de tension y lograr avances en una serie de áreas clave, dijo Xi.

Papel en la asignación de recursos globales

Fue el segundo discurso de Xi el que marcó grandes hitos de la reforma y apertura de China durante el mes pasado. A mediados de octubre, Xi visitó Shenzhen en la provincia de Guangdong al sur de China y asistió a un encuentro para celebrar el 40 aniversario del establecimiento de la Zona Económica Especial de Shenzhen [https://news.cgtn.com/news/2020-10-14/President-Xi-addresses...], urgiendo a la ciudad a profundizar en la reforma integral y expandir la apertura en todos los frentes.

Shengzhen y Shanghai han estado al frente de la reforma y apertura de China en las últimas décadas. Las dos ciudades son también la ubicación de los dos únicos intercambios de existencias en China continental, desempeñando papeles irremplazables en la asignación de recursos para la segunda mayor economía del mundo.

Mientras China lucha por nutrir un nuevo patrón de desarrollo que asuma el mercado nacional como el sostén mientras permite que los mercados nacionales y extranjeros se impulsen entre sí, los papeles de Shenzhen y Shanghái se hacen cada vez más importantes.

Xi pidió esfuerzos por mejorar las capacidades de Pudong en la asignación de recursos globales para que pueda atender mejor el establecimiento del nuevo patrón de desarrollo. Pudong debería coordinar mejor los recursos en los mercados nacionales y extranjeros y mejorar su influencia global en factores movilizadores como fondos, información, tecnología, talento y bienes, dijo. Pudong debería luchar por convertirse en un eje del mercado nacional y un enlace estratégico de los mercados nacionales y extranjeros, dijo. El área debería también desempeñar un papel líder en el desarrollo integrado de la región del delta del río Yangtze, añadió.

El presidente también urgió a Pudong a establecer una plataforma internacional de comercio de activos financieros, desarrollar una economía de sede de más alto nivel y convertirse en un eje importante de las cadenas industrial, de suministro y de valor globales.

A su vez, Xi pidió modernizar la gobernancia urbana y convertir el distrito en un bonito hogar donde las personas y la naturaleza coexistan en armonía.

El 18 de abril de 1990, China anunció el desarrollo y apertura de Pudong, un área menos desarrollada localizada al este del río Huangpu en Shanghái.

El PIB regional de Pudong ha aumentado más de 210 veces en las últimas tres décadas. El distrito contribuye ahora a casi un tercio del PIB de Shanghái. Es la sede de más de 1.000 instituciones financieras, más de 300 sedes regionales de multinacionales y más de 240 centros de I+D de inversión extranjera.

Vídeo -- https://www.youtube.com/watch?v=dmE9AKcjnQc [https://www.youtube.com/watch?v=dmE9AKcjnQc]

CONTACTO: CONTACTO: Simin Jiang, jiang.simin@cgtn.com, +86-18826553286