CGTN: La visita del Presidente Xi a Rusia promoverá la paz mundial e impulsará el desarrollo global

PEKÍN, 20 de marzo de 2023/PRNewswire/ -- El mundo está experimentando profundos cambios nunca vistos en un siglo, con el aumento de las turbulencias geopolíticas, el agravamiento del enfrentamiento entre unilateralismo y multipolaridad, una pandemia sin precedentes y la estruendosa crisis entre Rusia y Ucrania.

En este contexto mundial, el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reunirán en Moscú del 20 al 22 de marzo para debatir la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia, intercambiar opiniones sobre los principales asuntos internacionales y regionales e impulsar la cooperación práctica entre ambos países, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

China acaba de concluir las sesiones anuales de su asamblea legislativa nacional y de su máximo órgano consultivo, en las que el gobierno chino reveló su objetivo de PIB para 2023: en torno al 5%, lo que muchos consideran conservador dada la rápida recuperación de las actividades económicas del país. Además, China ha mediado recientemente en un acuerdo de paz entre Arabia Saudí e Irán, avanzando con éxito en la reanudación de sus relaciones diplomáticas.

Dado que China está reactivando su economía, un importante motor de la economía mundial en dificultades, y está desempeñando un papel más activo en el ámbito político mundial, la comunidad internacional espera mucho del próximo encuentro entre los presidentes chino y ruso.

Un viaje para promover la paz mundial

La próxima visita de Estado a Rusia supone el primer viaje al extranjero de Xi tras asumir su tercer mandato como presidente chino a principios de este mes, y también su primera visita a Rusia desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, señaló que la visita servirá para profundizar en la confianza y el entendimiento mutuos entre ambos países y que también será un viaje para fomentar la paz.

Observando que la relación entre China y Rusia se basa en los principios de no alianza, no confrontación y no ataque a terceros, Wang dijo que sobre esta base, China y Rusia promoverán un mundo multipolar y una mayor democracia en las relaciones internacionales y contribuirán al desarrollo y progreso mundiales.

En cuanto a las esperadísimas conversaciones sobre la crisis de Ucrania, Wang afirmó que China seguirá manteniendo su posición objetiva y justa sobre la cuestión y desempeñará un papel constructivo en la promoción de las conversaciones de paz.

El éxito de China como mediadora en el acercamiento entre Arabia Saudí e Irán no sólo ha demostrado la viabilidad de las conversaciones de paz, sino que también ha suscitado esperanzas de que pueda hacer lo mismo en la resolución del conflicto ucraniano.

Señalando que China mantiene relaciones amistosas tanto con Rusia como con Ucrania, Yuan Sha, investigador adjunto del Departamento de Estudios Americanos del Instituto Chino de Estudios Internacionales, opinó que cabía esperar un papel mediador constructivo de China entre Rusia y Ucrania, ya que el éxito de la mediación de China entre Arabia Saudí e Irán le ha valido a China la credencial de intermediario honesto y constructivo.

Yuan añadió que China ha reiterado en todo momento su compromiso de promover la paz y facilitar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Un viaje de cooperación para impulsar la recuperación económica mundial

"Cuanto más turbulento es el mundo, más importante es que las relaciones entre China y Rusia avancen con paso firme", declaró el embajador chino en Rusia, Zhang Hanhui, en una entrevista reciente.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, la visita de Xi a Rusia será un viaje de cooperación para promover una cooperación mutuamente beneficiosa en diversos campos, profundizar la sinergia entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Unión Económica Euroasiática, y ayudar a los dos países a alcanzar sus respectivos objetivos de desarrollo y revitalización.

Como el año 2023 marca el 10º aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) propuesta por China, Cui Hongjian, director del Departamento de Estudios Europeos del Instituto Chino de Estudios Internacionales, dijo que Rusia es un socio importante de China en la cooperación de la BRI y su futura y ulterior cooperación en el marco puede beneficiar a más países y regiones.

Señalando que China y Rusia pueden seguir impulsando proyectos en ámbitos como la energía y las infraestructuras, Ding Xiaoxing, director del Instituto Eurasia de los Institutos Chinos de Relaciones Internacionales Contemporáneas, señaló que el crecimiento constante de la cooperación entre China y Rusia inyectará más energía positiva a la recuperación económica mundial.

En 2022, el comercio bilateral entre China y Rusia alcanzó la cifra récord de 190.270 millones de dólares, dijo el embajador Zhang, añadiendo que el comercio energético ha desempeñado un papel aún más fundamental en el comercio bilateral, mientras que las exportaciones de China de productos eléctricos, automóviles y piezas de automóviles a Rusia han experimentado un crecimiento sustancial.

El jueves partió de Pekín un tren de mercancías China-Europa con destino a Moscú. El tren, cargado de electrodomésticos, ropa y piezas de automóvil, llegará a Moscú tras 18 días de viaje.

"Creemos que el comercio China-Rusia alcanzará nuevas cotas en 2023, y nos esforzamos por lograr el objetivo comercial de 200.000 millones de dólares para finales de este año, fijado por los dos jefes de Estado", declaró Zhang.

Al tiempo que florece la cooperación integral entre ambos países, también prosperan los intercambios culturales y entre pueblos. Actualmente, los dos pueblos están celebrando el año 2023 de intercambios deportivos.

