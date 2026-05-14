CGTN:Cómo China contribuye al avance de la educación de niñas y mujeres en todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

CGTN publicó un artículo que analiza la contribución de China al progreso global de la educación de niñas y mujeres. El artículo destaca los esfuerzos de China por mejorar el acceso a la educación en el país y ampliar la cooperación internacional, demostrando así su apoyo a la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas en todo el mundo

PEKÍN, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Desde que China y la UNESCO establecieron conjuntamente el Premio a la Educación de Niñas y Mujeres en 2015, un total de 20 proyectos de 19 países han recibido el galardón, proporcionando mejores oportunidades educativas a más de 6 millones de niñas.

Como primer premio de la UNESCO dedicado a la educación de niñas y mujeres, este galardón refleja el compromiso a largo plazo de China con el avance de la educación para mujeres y niñas en todo el mundo. Financiado por el gobierno chino, el premio se otorga anualmente a dos personas y consiste en una dotación de 50.000 dólares cada una para impulsar su labor en este campo.

El compromiso de China quedó de manifiesto una vez más el martes, cuando Peng Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping, se reunió en Pekín con Khaled El-Enany, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Peng, enviada especial de la UNESCO para el fomento de la educación de las niñas y las mujeres, afirmó estar dispuesta a seguir desempeñando sus funciones como enviada especial, fortalecer la cooperación con la UNESCO y promover el progreso continuo de la educación de las niñas y las mujeres en todo el mundo.

Construyendo progreso en casa

En 1989, bajo el liderazgo de la Federación Nacional de Mujeres de China, la Fundación China para Niños y Adolescentes puso en marcha el Proyecto Brote de Primavera para mejorar las oportunidades educativas de las niñas de familias empobrecidas.

Desde que fue enviada especial del proyecto en 2014, Peng ha seguido impulsando su desarrollo. En 2019, anunció la iniciativa "Sueño del futuro" del Proyecto Brote de Primavera, un programa mejorado destinado a ayudar a más niñas a completar su educación y perseguir sus sueños.

A finales de 2023, el proyecto había recaudado 3.200 millones de yuanes (451 millones de dólares), había apoyado a 4,22 millones de niñas en las 31 regiones de nivel provincial y 56 grupos étnicos, había proporcionado formación profesional a 527.000 niñas y había ofrecido servicios de acompañamiento individualizado y de salud mental a 190.000 niñas.

Su impacto fue reconocido a nivel mundial cuando ganó el Premio UNESCO de Educación para Niñas y Mujeres en 2023.

El Proyecto Brote de Primavera también forma parte del progreso más amplio de China para garantizar la igualdad de acceso a la educación.

Desde el año 2018, la tasa neta de matriculación de niños en edad escolar se ha mantenido cercana al 100%, prácticamente sin brecha de género entre niños y niñas. En 2024, las mujeres representaron el 50,76% del alumnado en educación superior, mientras que las estudiantes de posgrado constituyeron el 50,01%.

Estas cifras demuestran cómo la educación se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de las mujeres en China.

Compartiendo oportunidades con el mundo

China también está ayudando a que más mujeres y niñas de todo el mundo tengan acceso a la educación y la formación.

Mediante la cooperación Sur-Sur, las becas y los intercambios técnicos, China ha capacitado a más de 200.000 profesionales femeninas de más de 180 países y regiones. Desde 2018, ha puesto en marcha más de 100 programas de capacitación dirigidos a mujeres y niños en países en desarrollo.

Fajer Rabia Pasha, directora ejecutiva de la Alianza Pakistaní para la Educación de las Niñas, cuya organización ganó el Premio UNESCO en 2023, explicó que China ha ayudado a mujeres y niñas de países en desarrollo a acceder a la educación, la formación y las oportunidades de liderazgo.

Según ella, China ha demostrado con hechos que su desarrollo beneficia no solo a las mujeres chinas, sino también a las mujeres de todo el mundo.

En la Reunión Mundial de Líderes sobre la Mujer celebrada en Pekín el año pasado, China anunció que donaría otros 10 millones de dólares a ONU Mujeres durante los próximos cinco años e invitaría a 50.000 mujeres a China para participar en programas de intercambio y formación.

El-Enany declaró el martes que la UNESCO agradece el valioso apoyo de China y está dispuesta a profundizar la cooperación con China para promover un mayor desarrollo de la educación de las niñas y las mujeres en todo el mundo.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-13/How-China-helps-advance-girls-and-women-s-education-worldwide-1N7kfm0cvg4/p.html

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