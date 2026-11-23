(Información remitida por la empresa firmante)

CHENGDU, China, 23 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, está acelerando sus esfuerzos para convertirse en un centro neurálgico de la industria de interfaces cerebro-computadora (BCI) en el oeste de China, mediante el lanzamiento de una alianza de innovación entre universidades y empresas, orientada a construir un ecosistema industrial completo.

La alianza se inauguró el 20 de noviembre durante un evento de vinculación organizado por la Oficina de Ciencia y Tecnología de Chengdu, el cual reunió a universidades, institutos de investigación, hospitales, empresas del sector de las interfaces cerebro-computadora (BCI) y organismos gubernamentales.

Impulsada por Yao Dezhong —profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China y director del Laboratorio Conjunto China-Cuba sobre Neurotecnología y Comunicación Cerebro-Dispositivo, en el marco de la iniciativa la Franja y la Ruta—, la alianza busca crear una cadena de circuito cerrado que vincule la innovación original de las universidades, la comercialización industrial por parte de las empresas, la validación clínica en hospitales y el apoyo al ecosistema por parte del gobierno.

Según la propuesta, el enfoque se centrará en la investigación fundamental sobre el análisis de señales cerebrales y el modelado de interfaces cerebro-computadora (BCI), así como en el desarrollo de innovaciones con derechos de propiedad intelectual propios y productos de consumo competitivos. Asimismo, se facilitará el acceso a equipos de investigación, datos experimentales, recursos de innovación y canales normativos; se formará a profesionales de carácter interdisciplinario; y se fomentará la colaboración a lo largo de la cadena industrial.

Yao explicó que Chengdu cuenta con una base sólida para el desarrollo de interfaces cerebro-computadora (BCI), ya que dispone de un amplio capital humano en el ámbito de las neurociencias, capacidades robustas en ciencia de materiales y una gran riqueza de escenarios clínicos.

La alianza ayudará a todas las partes a definir sus funciones y a trabajar de manera conjunta. Mediante el apoyo de políticas gubernamentales y la coordinación con departamentos como los de seguridad sanitaria y regulación del mercado, se eliminarán los cuellos de botella existentes entre la tecnología y su aplicación clínica, comentó.

Un informe sobre la emergente industria de interfaces cerebro-computadora (BCI) en Chengdu, presentado durante el evento, reveló que la ciudad alberga actualmente a más de 60 empresas del sector.

Lu Jing, subdirector del laboratorio conjunto China-Cuba, señaló que los componentes desarrollados en el laboratorio han alcanzado niveles de rendimiento punteros a escala nacional y que el centro ha servido de incubadora para varias empresas de alta intensidad tecnológica. Según indicó Lu, productos destinados a la regulación del sueño y a la intervención en casos de autismo están a punto de salir al mercado.

Tres hospitales presentaron sus escenarios de aplicación clínica y manifestaron su disposición a profundizar la colaboración con universidades y empresas, con el fin de acelerar la aplicación clínica de la tecnología BCI mediante la apertura de recursos de investigación clínica, la validación de prototipos y la realización de pruebas de productos.

Durante el evento se exhibieron más de una docena de productos relacionados con interfaces cerebro-computadora (BCI). Chengdu Wabo Technology presentó una diadema que permite a los usuarios controlar drones mediante el pensamiento, mientras que Sichuan Jinhong Traditional Chinese Medicine Technology mostró una diadema no invasiva para el sueño, desarrollada a partir de investigaciones realizadas por el equipo de Yao.

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