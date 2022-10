- Chi-Biotech lanza una solución gratuita de análisis de secuenciación basada en FANSe en la plataforma en la nube de Amazon

Este desarrollo permite a las empresas de secuenciación genética y a las instituciones de investigación de todo el mundo poder disfrutar de servicios de análisis precisos y eficaces, cumpliendo a su vez con los requisitos legales de cada país, lo que supone una reducción de los costes y una mayor eficacia para la atención sanitaria y la investigación

SHENZHEN, China, 10 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Chi-Biotech Co. Ltd. ("Chi-Biotech" o "la empresa") ha anunciado que, tras dos años de esfuerzos, ha desplegado con éxito su solución de análisis de secuenciación de próxima generación basada en FANSe en Amazon Web Services. Ltd. ("Chi-Biotech" o "la empresa") ha anunciado que, tras dos años de esfuerzos, ha desplegado con éxito su solución de análisis de secuenciación de próxima generación basada en FANSe en Amazon Web Services (AWS). La solución gratuita y precisa está ahora disponible para los clientes a nivel mundial, lo que puede reducir significativamente los costos y aumentar la eficacia para la medicina de precisión y la investigación científica en todo el mundo.

La secuenciación de nueva generación (NGS) secuencia de forma paralela miles de millones de fragmentos de ADN. La alineación de estas lecturas con el genoma de referencia es el primer paso de casi todas las aplicaciones biomédicas. Por lo tanto, la precisión y la velocidad son fundamentales. Dado que los instrumentos y los procedimientos experimentales llevan mucho tiempo estandarizados, las actuales líneas de algoritmos distan mucho de ser satisfactorias: las pruebas replicadas de la misma muestra suelen arrojar resultados completamente diferentes, y el análisis suele durar días. Chi-Biotech ha desarrollado los algoritmos de la serie FANSe para hacer frente a estos problemas. Da prioridad a la precisión sin comprometer la velocidad. En aplicaciones comunes como la llamada de mutaciones genómicas y la cuantificación del transcriptoma, supera a los algoritmos tradicionales como Burrows-Wheeler Alignment (BWA) y Bowtie en precisión y robustez, a la vez que tiene un rendimiento extremadamente rápido. En 2020, estableció el récord mundial de análisis de mutaciones en todo el genoma humano en tan solo cinco minutos en un solo ordenador, y todavía lo mantiene en la actualidad.

FANSe requiere un hardware de servidor de alta gama para alcanzar sus velocidades extremas, lo que dificulta que las pequeñas empresas y los particulares puedan ejecutarlo en sus propios ordenadores. Esto llevó a Chi-Biotech a empezar a establecer una plataforma en la nube en 2014 para ofrecer servicios de análisis NGS con un solo clic a los clientes. En la actualidad, la mayoría de los análisis NGS de la plataforma en la nube de Chi-Biotech son gratuitos y están abiertos al público, por lo que los clientes no necesitan adquirir sus propios servidores ni dominar complicados conocimientos de bioinformática. Un número creciente de clientes internacionales ha expresado su interés en utilizar este notable algoritmo y la plataforma en la nube. Para dar un mejor servicio a estas empresas internacionales, Chi-Biotech ha cooperado con AWS para ejecutar el análisis NGS basado en FANSe en los centros de datos locales de AWS para cumplir con los requisitos legales de que los datos de secuenciación no deben ser transferidos internacionalmente.

El doctor Gong Zhang, cofundador de Chi-Biotech, explicó: "El análisis NGS basado en FANSe se ha establecido ahora en la plataforma de nube pública de AWS. Ha resuelto el principal problema del ancho de banda de la red. Muchos usuarios pueden subir sus datos de secuenciación simultáneamente, dando rienda suelta a la extrema eficiencia del algoritmo FANSe. Los resultados están disponibles unos minutos después de la carga cuando se invocan suficientes nodos del servidor. FANSe no requiere ninguna aceleración de hardware, como matrices de puertas programables en campo (FPGA) o unidades de procesamiento gráfico (GPU), lo que significa que AWS puede desplegar este algoritmo en todos sus servidores actuales en todo el mundo sin costes adicionales, y puede actualizarse fácilmente para nuevas demandas de aplicaciones. Toda la comunidad sanitaria y científica del mundo puede aprovechar nuestro algoritmo ultrarrápido y preciso de forma totalmente gratuita. La gente obtendrá pruebas genéticas más precisas y baratas al utilizar nuestro sistema".

Acerca de Chi-Biotech

Chi-Biotech es una empresa de biotecnología con sede en el área de la bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. Con una tecnología ómica líder, Chi-Biotech ofrece soluciones ómicas completas: genómica - transcriptómica - translatómica - proteómica, con gran precisión y rapidez, con el objetivo de lograr una medicina de precisión y una gestión sanitaria más exactas y rentables. Chi-Biotech participa en el Proyecto del Proteoma Humano (HPP), ofreciendo servicios de su pilar de recursos clave y opera la base de datos oficial neXtProt en Asia. Chi-Biotech también desarrolla productos creativos en el campo del diagnóstico in vitro (IVD) y la medicina innovadora.

