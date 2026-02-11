China Airlines y Plusgrade lanzan función de venta de divisas de fidelización para miembros de Dynasty Flyer

China Airlines presenta la función de Comprar, Regalar y Reactivar Millas, que amplía la flexibilidad de fidelización y el valor para los miembros

Los miembros del programa Dynasty Flyer obtienen acceso a funciones líderes en la industria que esperan los viajeros frecuentes de todo el mundo

Plusgrade refuerza su presencia en Asia-Pacífico con el lanzamiento de soluciones integrales de divisas de fidelización

MONTREAL, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Plusgrade, líder mundial en soluciones de ingresos complementarios, anunció hoy el lanzamiento de nuevos productos de fidelización para Dynasty Flyer, el programa de viajero frecuente de China Airlines, aerolínea con sede en Taiwán. Esta colaboración, impulsada por Points, la unidad de fidelización de Plusgrade, permite a los miembros comprar, regalar y reactivar millas. Es la primera vez que estas funciones están disponibles en el programa Dynasty Flyer.

Estas nuevas capacidades brindarán a los clientes de China Airlines mayor flexibilidad y control sobre sus recompensas de viaje, ayudándoles a obtener aún más valor del programa Dynasty Flyer. El lanzamiento refleja el compromiso de China Airlines de mejorar la experiencia de sus miembros y explorar nuevas oportunidades de crecimiento mediante una interacción digital fluida.

"Este lanzamiento con China Airlines marca un hito en nuestra continua expansión en la región Asia-Pacífico", afirmó Ken Harris, fundador y consejero delegado de Plusgrade. "Los miembros de esta región se encuentran entre los más comprometidos del mundo con la fidelización, y esta alianza les ofrece exactamente lo que buscan: mayor flexibilidad, mayor utilidad y más maneras de obtener valor de sus recompensas".

Las nuevas ofertas disponibles para los miembros de China Airlines incluyen:

Comprar Millas: Los socios pueden comprar millas directamente para alcanzar sus objetivos de recompensas más rápido.

Permite a los socios regalar millas a amigos y familiares. Reactivar Millas: Ofrece a los socios la posibilidad de reactivar millas vencidas.

Esta suite de productos representa una expansión significativa de las capacidades de fidelización en la región y refleja la creciente demanda de los viajeros de opciones de recompensa más flexibles y personalizadas. La región Asia-Pacífico sigue representando una importante oportunidad de crecimiento para los programas de fidelización, ya que los viajeros buscan cada vez más formas personalizadas y flexibles de interactuar con sus recompensas.

Este lanzamiento marca el debut oficial de la alianza entre Plusgrade y China Airlines y representa un hito importante en la evolución del programa Dynasty Flyer. También subraya el continuo impulso de Plusgrade en el sector de fidelización de Asia-Pacífico, tras los recientes lanzamientos con otras importantes aerolíneas de la región.

Acerca de Plusgrade

Plusgrade impulsa la industria turística global con su cartera de soluciones líderes en ingresos complementarios. Más de 275 de las principales marcas de viajes del mundo —que abarcan aerolíneas, hotelería, cruceros, trenes de pasajeros y servicios financieros— y más de 2.500 hoteles y resorts confían en Plusgrade para generar nuevas y significativas fuentes de ingresos mediante experiencias de cliente increíbles. Como líder en ingresos complementarios, Plusgrade ha generado miles de millones de dólares en nuevas oportunidades de ingresos a través de su plataforma para sus socios, a la vez que crea experiencias de viaje mejoradas para millones de sus pasajeros e invitados. Plusgrade se fundó en el año 2009, tiene su sede en Montreal y cuenta con oficinas en todo el mundo. Para más información, visite la página web plusgrade.com.

Para consultas de medios contacte con: Carrie Moench, directora de Marca y Comunicaciones, Plusgrade, pr@plusgrade.com

