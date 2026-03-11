(Información remitida por la empresa firmante)

- Una China segura de sí misma ofrece las alianzas que el mundo necesita en tiempos volátiles, según el expresidente esloveno

GUANGZHOU, China, 11 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Una noticia de South.

El informe sobre la labor del gobierno ha fijado el objetivo de crecimiento de China para 2026 entre el 4,5 y el 5 %, el primer año del XV Plan Quinquenal. El nuevo plan, que abarca el período de 2026 a 2030, marca una etapa crucial en el camino de China hacia la modernización socialista para 2035.

Para Danilo Türk, expresidente de Eslovenia y diplomático experimentado con amplia experiencia en asuntos internacionales, este objetivo merece una lectura más atenta. "Dada la magnitud de la economía de China, un crecimiento del 5 % (para 2025), basado en muchos años anteriores de alto crecimiento, es realmente impresionante", observó Türk. "Por lo tanto, tener una cifra global del 4,5 al 5 % significa que el plan es realmente muy ambicioso".

Tres pilares del enfoque de desarrollo de China

¿Qué posibilita tal ambición? Türk señala tres rasgos distintivos del modelo de gobernanza de China. "China tiene una visión de desarrollo a largo plazo, y eso es muy importante, porque no sigue los cambios del mercado de un año para otro, sino que sigue una visión de desarrollo a largo plazo". Esta continuidad estratégica se materializa en el propio mecanismo del plan quinquenal, un sello distintivo de la gobernanza china que ha guiado a la segunda economía más grande del mundo a través de múltiples ciclos de turbulencia global.

Esta perspectiva a largo plazo se complementa con una perspectiva global. "China lleva ya un par de décadas trabajando con una perspectiva global, lo que significa que la Iniciativa de la Franja y la Ruta y otras formas de interacción con el mundo han ampliado las posibilidades de desarrollo". Hoy en día, China es el principal socio comercial de más de 120 economías de todo el mundo, una red que proporciona resiliencia y alcance.

El tercer elemento es la ejecución. "Es muy importante porque, además de una visión global y a largo plazo, también trabaja con gran meticulosidad día a día dentro de un programa anual de desarrollo. La combinación de estos tres factores produce un resultado realmente impresionante".

La tecnología y la transición verde como motores del crecimiento

El XV Plan Quinquenal hace especial hincapié en las industrias de vanguardia, como la tecnología cuántica, la biofabricación, el hidrógeno y la energía de fusión nuclear, las interfaces cerebro-computadora, la IA incorporada y el 6G. Estas no son aspiraciones abstractas; representan apuestas específicas en sectores donde la competencia global sigue siendo muy abierta. Türk considera que esto es coherente con la demostrada capacidad de adaptación de China. "China ha demostrado su capacidad para ajustar las necesidades de desarrollo a las oportunidades tecnológicas".

El desarrollo verde, en particular, representa tanto una necesidad como una oportunidad. "Recientemente, China ha puesto mucho énfasis en el consumo racional de energía y en la belleza de China, como dicen, para preservar el medio ambiente natural. Esto también representa una oportunidad de desarrollo". Con el compromiso de alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030, China está acelerando su transición verde mediante redes inteligentes, energía de hidrógeno e industrias de combustibles verdes, áreas que ya están atrayendo a socios globales.

Los patrones de consumo interno evolucionan a la par. "China ha alcanzado un alto nivel de desarrollo en un corto período, y los patrones de consumo también están cambiando". Los datos oficiales muestran que el gasto en consumo final contribuyó con el 52 % del crecimiento económico en 2025, cinco puntos porcentuales más que el año anterior. Este cambio reduce la exposición a la volatilidad externa y, al mismo tiempo, libera el potencial de un mercado de 1.400 millones de personas.

Resiliencia comercial en medio de presiones arancelarias

A pesar de las crecientes barreras comerciales impuestas por Estados Unidos, el desempeño exportador de China en 2025 se mantuvo sólido. El comercio total de bienes alcanzó un récord de 45,47 billones de yuanes, y las exportaciones de productos tecnológicos, como vehículos eléctricos, circuitos integrados y semiconductores, aumentaron un 13,2 % interanual.

Türk es mesurado en su evaluación. "Las cifras de 2025 mostraron que, independientemente de las subidas arancelarias, China obtuvo buenos resultados en sus exportaciones. Los obstáculos que se le impusieron el año pasado no fueron tan perjudiciales. Fueron perjudiciales, pero también manejables".

Esta resiliencia refleja un cambio estructural más profundo. Mientras las instituciones internacionales advierten sobre las tensiones comerciales y las fricciones geopolíticas que limitan la actividad global, las relaciones comerciales de China se han diversificado. El Sur Global —economías que crecen alrededor del 5 % anual— ahora representa una proporción creciente del comercio de China, lo que reduce la dependencia de un mercado único.

La diversificación es visible en la cambiante geografía de la cooperación de China. "Hasta ahora, creo que la Iniciativa de la Franja y la Ruta ha demostrado que China es capaz de cooperar no solo con los socios más evidentes de Europa Occidental, sino también con otros socios que se han vuelto realmente innovadores y líderes en este nuevo desarrollo".

Türk cita ejemplos concretos: la profundización de los lazos de Hungría con China, un puente construido por empresas chinas en Croacia. "Una vez que se tiene este tipo de proyecto exitoso en lugares fuera de Europa Occidental, se puede expandir aún más".

Creciente interés internacional en medio de la volatilidad

El panorama global es cada vez más incierto. "Nos encontramos en una situación en la que Estados Unidos impone aranceles aquí y allá sin ningún plan, sin ningún sistema organizado, y todo ello crea obstáculos", señaló Türk. Sin embargo, paradójicamente, esta volatilidad está generando un renovado interés en la colaboración con China.

"Por un lado, existe toda esta incertidumbre sobre los aranceles y otros elementos desestabilizadores, pero al mismo tiempo, se ha fortalecido el interés de los principales países por ampliar sus relaciones con China". Numerosos líderes europeos han visitado el país en los últimos meses, acompañados de importantes delegaciones empresariales. La reciente visita de alto nivel de Alemania incluyó a 30 de las empresas más grandes del país, muchas de ellas con una larga trayectoria en China. Türk prevé que esta tendencia continúe. "El interés en cooperar con China e invertir en el país está creciendo".

Para Türk, la respuesta de China a este momento tiene un peso estratégico. "En circunstancias tan volátiles como esta, creo que una postura muy segura y confiada por parte de China será importante, ya que todos buscarán alianzas. Habrá mucho interés, y las primeras visitas de Europa ya lo han demostrado, y habrá más en el futuro".

En este contexto, el objetivo del 4,5 al 5% no es solo una cifra. Basado en el principio de "buscar el progreso manteniendo la estabilidad", indica continuidad, ambición y confianza para perseguir objetivos a largo plazo en medio de la turbulencia a corto plazo.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/una-china-segura-de-si-misma-ofrece-las-alianzas-que-el-mundo-necesita-en-tiempos-volatiles-302711354.html