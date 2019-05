Científicos identifican una nueva diana terapéutica para la enfermedad de hígado graso

Publicado 23/05/2019 15:41:54 CET

- El estudio preclínico destaca una nueva terapia para el tratamiento de la enfermedad de hígado graso, la cual afecta hasta a un 25% de la población mundial

- La inhibición de la señalización de interleucina 11 (IL11) trata varios aspectos de la esteatohepatitis no alcohólica (NASH, por sus siglas en inglés), como la inflamación hepática y la fibrosis

- Enleofen continuará el estudio de los tratamientos terapéuticos con anticuerpos para IL11, primeros en su clase, en un ensayo clínico de fase I

SINGAPUR, 23 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Enleofen Bio ("Enleofen") ha anunciado hoy la publicación de datos prometedores obtenidos en el estudio preclínico de una novedosa terapia para una forma severa de la enfermedad de hígado graso. Los datos se publicaron en Gastroenterology, la revista científica líder de las enfermedades hepáticas y del sistema digestivo.

La terapia en investigación preclínica es un tratamiento inhibidor de interleucina 11 (IL11) con anticuerpos que trata varios aspectos de la esteatohepatitis no alcohólica (NASH), como la inflamación hepática y la fibrosis. El estudio fue dirigido por los cofundadores de Enleofen, el profesor Stuart Cook y el profesor adjunto Sebastian Schäfer, y contó con la participación de un equipo internacional de científicos de la Escuela de Medicina Duke-NUS ("Duke-NUS") y el Centro Nacional del Corazón de Singapur ("NHCS", por sus siglas en inglés).

"Los datos de este estudio preclínico sugieren que la estrategia de inhibición de señal de IL11 de Enleofen podría ser eficaz para tratar este tipo frecuente, pero actualmente incurable, de enfermedad hepática, incluso en etapa avanzada", dijo el Dr. Stuart Cook.

Los investigadores descubrieron que la IL11 estaba elevada en los hígados de pacientes con NASH. En nuevos estudios se ha mostrado de forma concluyente que las células hepáticas comienzan a producir IL11 en cuanto el hígado se llena de grasa. Luego la IL11 desencadena los daños a los hepatocitos y promueve la inflamación y la fibrosis. A varios modelos preclínicos de NASH se les administraron anticuerpos que neutralizan la señalización de IL11 bloqueando eficazmente el círculo vicioso de la enfermedad, lo cual trajo consigo marcados efectos terapéuticos. La inhibición de la cicatrización del hígado es algo muy difícil de lograr y es uno de los aspectos destacados de la novedosa terapia.

El estudio mostró también que a medida que el hígado se recupera el perfil metabólico general también mejora, según indican los niveles más bajos de colesterol y glucosa en sangre durante el tratamiento. Esto destaca la importancia fundamental del hígado para la enfermedad metabólica y sugiere que las terapias de Enleofen pueden aportar un enfoque holístico para el tratamiento de varios aspectos de la salud precaria en personas diabéticas y obesas con enfermedad hepática.

"La IL11 ha sido ignorada como diana terapéutica, pero hemos encontrado que tiene una importancia crucial en esta enfermedad hepática", añadió el Dr. Sebastian Schäfer. "Esperamos validar esta estrategia en un ensayo clínico de fase I".

La enfermedad de hígado graso afecta a una de cada cuatro personas en todo el mundo y es más frecuente en personas diabéticas y obesas. Esta puede progresar hasta convertirse en NASH, que se caracteriza por inflamación del hígado, fibrosis y mayor riesgo de insuficiencia hepática. La NASH causa fatiga, dolor abdominal, escozor en la piel y náuseas, y en última instancia puede provocar cirrosis hepática o cáncer. Actualmente no se dispone de tratamientos aprobados para la NASH.

Referencia: Widjaja et al. (2019) Inhibiting Interleukin 11 Signaling Reduces Hepatocyte Death and Liver Fibrosis, Inflammation, and Steatosis in Mouse Models of Non-Alcoholic Steatohepatitis. Gastroenterology. DOI: 10.1053/j.gastro.2019.05.002

ACERCA DE ENLEOFEN BIO

Enleofen Bio fue fundada en 2017 como una empresa derivada del Centro Nacional del Corazón de Singapur (NHCS), SingHealth y la Escuela de Medicina Duke-NUS, con fondos de Serie A. Enleofen desarrolla tratamientos terapéuticos con antibióticos para tratar enfermedades fibroinflamatorias humanas. La validación científica del descubrimiento inicial y de la diana farmacológica se llevó a cabo en NHCS y Duke-NUS con fondos del premio START otorgado al profesor Stuart Cook por el Consejo Nacional de Investigación Médica (NMRC, por sus siglas en inglés).

La empresa ha recibido licencias para varias solicitudes de patentes y fármacos candidatos avanzados para anticuerpos e inhibidores derivados del trabajo científico, lo cual le ha dado una ventaja significativa en el desarrollo de fármacos. Se han otorgado patentes clave en Europa, EE. UU. y otros países. Enleofen espera que su anticuerpo principal se encuentre en ensayos clínicos para finales de 2020, y tiene el objetivo de desarrollar un fármaco que se pueda usar para tratar varias enfermedades fibroinflamatorias para las cuales actualmente no existen opciones de tratamiento.

