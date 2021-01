Cifras de tráfico de Fraport 2020: mínimos históricos de pasajeros debido a la pandemia de COVID-19 (2)

Cifras de tráfico de Fraport Diciembre de 2020 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Diciembre de 2020 Año hasta la fecha (YTD) 2020 Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados porcentaje (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100 891 794 -81,7 182 568 8,9 13 627 -62,8 18 768 601 -73,4 1 914 285 -8,5 212 235 -58,7 --- LJU Liubliana Eslovenia 100 5422 -93,7 1143 11 686 -61,4 288 235 -83,3 10 559 -7,1 12 980 -58,8 --- Fraport Brasil 100 782 592 -46,2 6111 -25,1 7952 -38,3 6 718 048 -56,7 51 528 -39,8 70 809 -48,5 --- FOR Fortaleza Brasil 100 361 676 -47,7 3494 -32,4 3662 -34,7 3 156 418 -56,3 29 356 -39,3 32 897 -44,9 --- POA Porto Alegre Brasil 100 420 916 -44,8 2617 -12,5 4290 -41,1 3 561 630 -57,1 22 172 -40,4 37 912 -51,2 LIM Lima Perú 80,01 768 959 -61,6 18 422 -28,4 7673 -54,9 7 017 414 -70,3 190 365 -29,8 73 255 -63 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 102 623 -85,3 471 -29,9 3036 -56,2 8 611 780 -71,4 5330 -29,9 101 007 -58,9 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 69 107 -87,2 400 -28,2 1894 -59,3 4 838 669 -71 4266 -26,6 54 767 -58,2 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 4826 -78,6 7 -18,7 229 -27,8 961 037 -70,7 72 -59,7 10 889 -57 --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 9125 -83,6 20 18,7 224 -55,4 703 482 -76,4 180 -52,7 7392 -63,9 --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 992 -72 0 0,0 88 -20 192 477 -75,1 2 > 100 3184 -56,7 --- KVA Kavala Grecia 73,40 794 -85,3 2 -80,8 30 -74,6 72 674 -77,5 38 -61,8 1142 -67 --- PVK Aktion/Préveza Grecia 73,40 176 -52 0 n/a 58 3,6 161 408 -74,2 0 -100 2342 -58,1 --- SKG Salónica Grecia 73,40 52 035 -88,4 371 -28,9 1187 -65,6 2 317 336 -66,4 3974 -22,8 24 966 -55,2 --- ZTH Zante Grecia 73,40 1159 -63,7 0 n/a 78 -22 430 255 -76,2 0 -98,4 4852 -63,2 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 33 516 -78,6 72 -38,2 1142 -49,7 3 773 111 -72 1064 -40,5 46 240 -59,6 --- JMK Miconos Grecia 73,40 1400 -80,6 1 -49 56 -60,3 409 060 -73,1 47 -46,9 7556 -59,8 --- JSI Skiathos Grecia 73,40 416 -61,8 0 n/a 34 -22,7 88 916 -80,1 0 n/a 1600 -61,7 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 3049 -90,4 4 -48,5 120 -73 572 963 -75,1 66 -61,2 7286 -65,8 --- KGS Isla de Cos Grecia 73,40 4577 -75,9 7 -70 182 -47,1 800 655 -70,1 162 -50,2 7994 -59,6 --- MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 73,40 7053 -75 22 -11,7 234 -48,9 206 095 -58,5 228 -34,6 3729 -43,2 --- RHO Rodas Grecia 73,40 12 388 -78,2 26 -31,8 330 -39,1 1 551 123 -72 377 -39,8 14 801 -60,5 --- SMI Samos Grecia 73,40 4633 -63,2 11 -40,8 186 -37,6 144 299 -69,9 184 -20,5 3274 -47,8 --- Fraport Twin Star 60 27 948 -69,7 1015 > 100 474 -43 1 046 467 -78,9 3934 -19,2 10 960 -69,1 --- BOJ Burgas Bulgaria 60 2590 -79 1014 > 100 94 -39,4 424 252 -85,3 3889 -18,1 4079 -79,6 --- VAR Varna Bulgaria 60 25 358 -68,3 1 -79,4 380 -43,9 622 215 -70,1 44 -64,1 6881 -55,5 En aeropuertos de patrimonio neto consolidado --- AYT Antalya Turquía 51 263 536 -69,8 n/a n/a 2473 -61,3 9 713 650 -72,6 n/a n/a 65 223 -68,4 --- LED San Petersburgo Rusia 25 828 230 -38,5 n/a n/a 8546 -32,5 10 944 421 -44,1 n/a n/a 105 042 -37,7 --- XIY Xi'an China 24,50 3 212 568 -14,8 42 773 0,9 26 791 -6,4 31 083 681 -34,2 376 320 -1,5 254 607 -26,2

Aeropuerto de Fráncfort(2) Diciembre de 2020 Mes % YTD 2020 % --- Pasajeros 891 925 -81,7 18 770 998 -73,4 --- Carga (mercancía y correo) 185 687 9 1 952 628 -8,3 --- Movimientos de aviones 13 627 -62,8 212 235 -58,7 --- MTOW (en toneladas métricas)(3) 1 100 860 -53,6 14 874 646 -53,3 --- PAX/PAX-vuelo4 91,7 -35,6 108,6 -26 --- Factor de carga de asientos (%) 51,9 58,4 --- Tasa de puntualidad (%) 74,1 82,9 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota de pasajeros %5 Cuota de pasajeros %5 Desglose regional Mes YTD --- Continental 59,5 -81,5 66,2 -72,3 --- Alemania 8,1 -86,5 10,1 -74,3 --- Europa (excepto ALE) 51,4 -80,4 56,1 -72 --- Europa Occidental 41,8 -80,5 47,1 -71,6 --- Europa Oriental 9,6 -79,9 9 -73,8 --- Intercontinental 40,5 -82 33,8 -75,3 --- África 6,7 -76,6 4,9 -72,5 --- Oriente Medio 7,3 -77,9 5,5 -71,8 --- América del Norte 12,5 -83,6 10,6 -78,1 --- América Central y del Sur 6,3 -75,9 4,4 -65,6 --- Extremo Oriente 7,7 -87,4 8,3 -78,2 --- Australia 0,0 n/a 0,1 n/a ---

Definiciones:1 Según la definición de la ACI -Pasajeros: solo tráfico comercial (salidas+llegadas+tránsito contabilizado una vez); Carga: tráfico comercial y no comercial (salidas+llegadas, excluido el tránsito, en toneladas métricas); Movimientos: tráfico comercial y no comercial (salidas+llegadas), cifras preliminares; (2)Tráfico comercial y no comercial -Pasajeros (salidas+llegadas+tránsito contabilizado una vez, incluye aviación general), Carga (salidas+llegadas+tránsito contabilizado una vez, en toneladas métricas); Movimientos (salidas+llegadas); (3)Solo tráfico de entrada; 4 Tráfico programado y vuelos chárter; 5Cambio absoluto en comparación con el año anterior en %; *Carga = mercancía+correo

