Cifras de tráfico de Fraport: Abril de 2019: continúa la senda de crecimiento (2)

Publicado 15/05/2019 21:22:36 CET

Cifras de tráfico de Fraport Abril de 2019 Aeropuertos del Grupo Fraport1 Abril de 2019 Año 2019 hasta la fecha (YTD) Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100.00 6,039,629 5.2 174,895 -6.3 43,683 1.8 20,837,963 3.3 693,923 -2.8 160,264 2.6 --- LJU Liubliana Eslovenia 100.00 157,992 0.1 928 -4.6 2,799 -11.0 500,628 2.8 3,839 -4.2 10,404 -0.5 --- Fraport Brasil 100.00 1,175,080 12.1 4,865 -29.6 10,553 -1.1 5,116,173 12.4 24,756 -4.0 44,991 3.1 --- FOR Fortaleza Brasil 100.00 536,130 20.9 1,806 -51.5 4,428 10.9 2,431,987 23.8 12,845 -6.0 20,095 17.3 --- POA Porto Alegre Brasil 100.00 638,950 5.7 3,059 -4.0 6,125 -8.2 2,684,186 3.7 11,911 -1.7 24,896 -6.1 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73.40 1,434,650 7.2 585 -12.4 13,236 8.9 3,354,134 7.8 2,317 -2.4 33,404 9.1 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73.40 875,455 -0.5 430 -16.0 7,663 1.4 2,326,026 5.9 1,782 2.5 21,303 5.3 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73.40 130,674 15.3 13 9.0 1,219 6.5 195,376 6.4 57 29.3 2,246 -5.6 --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73.40 168,911 -12.9 34 -14.3 1,304 -2.3 322,138 -7.4 136 3.3 2,716 10.5 --- EFL Cefalonia Grecia 73.40 17,220 0.5 0 -100.0 254 22.7 26,999 4.2 0 -83.5 570 21.3 --- KVA Kavala Grecia 73.40 7,026 -29.1 8 -19.7 154 -0.6 25,729 -71.7 31 63.5 514 -53.9 --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73.40 8,081 77.1 0 n.a. 115 -6.5 9,339 65.5 0 n.a. 298 -13.1 --- SKG Salónica Grecia 73.40 523,498 0.3 375 -16.4 4,345 1.1 1,717,641 13.4 1,555 0.9 14,387 12.5 --- ZTH Zante Grecia 73.40 20,045 5.5 0 -96.1 272 -6.8 28,804 2.3 4 43.7 572 -14.0 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73.40 559,195 22.1 155 -0.5 5,573 21.1 1,028,108 12.4 535 -15.9 12,101 16.5 --- JMK Miconos Grecia 73.40 60,360 30.6 8 -3.0 712 39.1 84,974 25.2 18 49.1 1,164 29.8 --- JSI Scíathos Grecia 73.40 2,398 28.2 0 n.a. 76 0.0 5,325 7.9 0 n.a. 200 -5.7 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73.40 154,278 22.3 16 17.4 1,437 19.5 283,494 17.8 50 8.8 2,648 17.4 --- KGS Kos Grecia 73.40 67,583 49.9 24 2.0 723 30.7 122,008 43.7 84 17.6 1,719 29.2 --- MJT Mytilene (Lesvos) Grecia 73.40 28,575 3.5 33 2.8 439 37.2 101,269 11.8 116 -12.6 1,811 44.0 --- RHO Rodas Grecia 73.40 228,921 16.3 56 -0.9 1,844 11.1 380,437 -0.3 193 -32.5 3,369 -2.8 --- SMI Samos Grecia 73.40 17,080 21.4 18 -16.6 342 23.0 50,601 15.3 73 -16.0 1,190 23.3 --- LIM Lima Perú 70.01 1,830,154 7.3 19,981 -7.9 16,058 2.5 7,371,197 4.9 82,511 -5.7 62,570 -0.6 --- Fraport Twin Star 60.00 106,205 -14.6 844 1.2 958 -17.6 309,811 -9.1 2,206 -33.1 2,949 -15.3 --- BOJ Burgas Bulgaria 60.00 26,114 -44.7 841 1.9 275 -41.7 62,079 -26.8 2,172 -33.6 771 -22.7 --- VAR Varna Bulgaria 60.00 80,091 3.8 3 -64.3 683 -1.2 247,732 -3.1 33 27.5 2,178 -12.3 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados --- AYT Antalya Turquía 51.00 2,154,463 16.0 n.a. n.a. 14,470 18.8 4,871,240 10.1 n.a. n.a. 34,032 14.0 --- LED San Petersburgo Rusia 25.00 1,359,348 6.0 n.a. n.a. 12,886 2.7 5,003,742 12.2 n.a. n.a. 48,934 7.2 --- XIY Xi'an China 24.50 3,826,235 4.0 27,742 27.3 28,164 4.0 15,109,909 6.9 100,857 16.8 110,590 5.5

Aeropuerto de Fráncfort2 Abril de 2019 Mes % YTD 2019 % --- Pasajeros 6 039 842 5,1 20 838 890 3,3 --- Carga (mercancías y correo) 178 342 -6,0 705 493 -3,3 --- Movimientos de aviones 43 683 1,8 160 264 2,6 --- MTOW (en toneladas métricas)3 2 668 593 1,6 9 972 479 2,6 --- PAX/PAX- vuelo4 147,3 3,2 139,4 0,6 --- Factor de ocupación de asientos (%) 80,8 76,3 --- Tasa de puntualidad (%) 74,9 76,1 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %(5) Cuota PAX %(5) Desglose regional Mes YTD --- Europa 65,0 4,6 62,7 3,3 --- Alemania 10,5 -0,7 11,1 0,5 --- Europa (excepto Alemania) 54,5 5,7 51,6 3,9 --- Europa occidental 45,2 4,9 42,8 3,1 --- Europa oriental 9,3 9,9 8,8 7,8 --- Intercontinental 35,0 6,2 37,3 3,3 --- África 4,8 13,9 4,9 8,9 --- Oriente Medio 5,5 6,6 5,8 -1,2 --- Norteamérica 11,5 6,7 11,2 3,1 --- Centroamérica y Sudamérica 3,4 6,1 4,2 6,9 --- Lejano Oriente 9,8 2,2 11,1 2,4 --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

