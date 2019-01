Cifras de tráfico de Fraport - Año 2018: el aeropuerto de Fráncfort recibe a más de 69,5 millones de pasajeros (2)

Publicado 14/01/2019 11:11:35 CET

Cifras de tráfico de Fraport Diciembre de 2018 Aeropuertos del Grupo Fraport1 Diciembre de 2018 Año 2018 hasta la fecha (YTD) Cuota de Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados Fraport (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 4 925 168 7,8 181 145 2,8 38 324 9,0 69 510 269 7,8 2 176 387 -0,8 512 115 7,7 --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 109 059 -0,9 1056 -5,6 3437 39,9 1 812 411 7,7 12 378 0,4 36 512 5,9 --- Fraport Brasil 100,00 1 428 637 11,4 7323 40,2 12 430 2,5 14 915 399 7,0 85 973 45,3 139 262 5,7 --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 687 038 25,0 4170 13,1 5743 16,2 6 614 227 11,5 46 016 21,6 58 278 11,5 --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 741 599 1,1 3153 > 100,0 6687 -6,9 8 301 172 3,6 39 957 87,3 80 984 1,9 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 711 278 16,0 675 73,0 7320 17,9 29 877 203 8,9 8168 24,3 244 250 8,1 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 543 473 17,9 537 99,4 4963 16,0 16 614 714 7,9 6178 23,2 131 096 6,5 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 23 578 11,5 16 n.d. 391 -8,4 3 364 115 15,3 183 > 100,0 26 303 17,0 --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 57 675 22,9 32 n.d. 554 70,5 3 008 687 -1,1 453 1,3 19 604 0,5 --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 3386 51,0 0 n.d. 118 49,4 761 647 21,0 1 -63,4 7167 21,5 --- KVA Kavala Grecia 73,40 6994 -76,9 9 > 100,0 114 -63,3 406 949 20,4 95 -9,8 4151 8,3 --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 308 -11,5 0 n.d. 56 -30,0 583 666 2,6 0 n.d. 5394 1,9 --- SKG Salónica Grecia 73,40 449 724 25,9 479 78,9 3626 23,6 6 689 193 7,1 5439 22,0 55 307 3,1 --- ZTH Zante Grecia 73,40 1808 -30,9 1 n.d. 104 -15,4 1 800 457 8,5 7 > 100,0 13 170 6,4 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 167 805 10,3 137 13,9 2357 22,2 13 262 489 10,2 1990 27,8 113 154 10,1 --- JMK Miconos Grecia 73,40 7525 > 100,0 2 n.d. 149 25,2 1 395 787 15,6 93 > 100,0 17 267 9,1 --- JSI Scíathos Grecia 73,40 1083 1,6 0 n.d. 56 27,3 437 916 3,3 0 n.d. 4171 -2,2 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 40 854 17,2 11 n.d. 393 26,4 2 254 926 16,8 179 > 100,0 20 360 19,5 --- KGS Kos Grecia 73,40 19 718 4,8 19 4,7 397 19,9 2 666 307 14,9 291 73,0 20 327 17,3 --- MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 28 119 23,7 30 -21,0 515 54,2 477 056 9,4 384 -1,6 6157 9,6 --- RHO Rodas Grecia 73,40 57 648 -4,7 55 34,4 531 -5,2 5 567 748 5,0 774 24,7 38 669 4,3 --- SMI Samos Grecia 73,40 12 858 22,5 19 -16,3 316 37,4 462 749 12,8 268 -10,5 6203 9,4 --- LIM Lima Perú 70,01 1 851 493 4,0 26 870 -3,3 16 008 -3,6 22 118 454 7,3 285 637 0,7 192 694 3,1 --- Fraport Twin Star 60,00 74 902 -3,4 940 -4,0 850 -4,1 5 558 363 12,2 8565 -41,0 41 060 9,7 --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 13 007 9,6 929 -4,2 223 15,5 3 277 229 9,9 8429 -41,1 23 284 8,5 --- VAR Varna Bulgaria 60,00 61 895 -5,8 11 25,7 627 -9,5 2 281 134 15,8 136 -40,6 17 776 11,4 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados --- AYT Antalya Turquía 51,00 847 796 12,6 n.d. n.d. 6599 17,9 32 268 535 22,5 n.d. n.d. 188 569 20,2 --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 272 706 17,6 n.d. n.d. 12 728 12,9 18 122 286 12,4 n.d. n.d. 165 418 8,6 --- XIY Xi'an China 24,50 3 601 379 1,8 32 499 33,7 27 663 5,9 44 653 433 6,7 312 555 20,3 329 783 3,6

Aeropuerto de Fráncfort2 Diciembre de 2018 Mes % YTD 2018 % --- --- Pasajeros 4 925 414 7,8 69 514 414 7,8 --- --- Carga (mercancías y correo) 183 674 1,9 2 213 887 -0,7 --- --- Movimientos de aviones 38 324 9,0 512 115 7,7 --- --- MTOW (en toneladas métricas)3 2 440 716 6,5 31 611 290 5,1 --- --- PAX/PAX-vuelo4 137,6 -2,2 145,0 -0,3 --- Factor de ocupación de asientos (%) 75,1 79,3 --- Tasa de puntualidad (%) 68,9 69,1 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %5 Cuota PAX %5 Desglose regional Mes YTD --- --- Europa 60,8 8,3 64,3 10,8 --- Alemania 11,2 10,3 11,0 4,8 --- Europa (excepto Alemania) 49,6 7,8 53,3 12,1 --- Europa occidental 40,8 7,0 44,3 11,6 --- Europa oriental 8,8 11,7 9,1 14,6 --- Intercontinental 39,2 7,1 35,7 2,8 --- África 5,1 14,5 4,4 11,6 --- Oriente Medio 5,9 2,1 5,2 0,6 --- Norteamérica 12,5 5,3 12,6 3,2 --- Centroamérica y Sudamérica 4,6 9,8 3,3 2,3 --- Lejano Oriente 11,2 7,5 10,2 0,1 --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 ; Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación general), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); (3)Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5cambio absoluto frente al año previo en %; *Carga = mercancías y correo

